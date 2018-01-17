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Московский листок

На Гайдаровском форуме нацбол бросил в Чубайса охапку листовок

Опубликовано 17.01.2018 в разделе комментариев 10

На Гайдаровском форуме нацбол бросил в Чубайса охапку листовок

На Гайдаровском форуме активист незарегистрированной партии "Другая Россия" бросил листы бумаги в лицо председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса. Инцидент произошел в здании университета РАНХиГС во время экспертной сессии "Воздействие исторической инерции: возможен ли стратегический поворот". Как передает РБК, бросив листовки, молодой человек попытался обратиться к залу, но сотрудники охраны быстро увели его со сцены.

Как сообщил в своем Twitter сопредседатель "Другой России" Александр Аверин, нападавший - активист партии Арслан Ибрагимов. По словам Аверина, таким образом молодой человек выразил протест "против либеральных реформ и приватизации 90-х". По данным Аверина, Арслана задержали сотрудники охраны. В настоящее время он находится ОВД Тропарево-Никулино.

Сам Чубайс отреагировал на акцию с иронией. "Что-то недобросил молодой человек, как-то недоработал, но я потом изучу, что вносилось, и поделюсь информацией. Как-то слабоват у нас левый протест стал. Помню, в былые годы забрасывали бутылками с кефиром", - прокомментировал произошедшее Чубайс.

 



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Всего комментариев к статье: 10
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На Гайдаровском форуме нацбол бросил в Чубайса охапку листовок
алексс настоящий написал 17.01.2018 18:31
А должен был гранату.Так шо прав Анатолий Борисович-слабоват левый процесс стал.Это не эсеры,которые великих князей взрывали,и не народовольцы которые аж царя уконтропупили.Не удивлюсь даже если сия акция была согласована.Все живы-здоровы и все напомнили об себе.У них даже теракты гламурные выходят.Усе довольны.
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Re: крестьянину от Крестьянина
Крестьянин написал 17.01.2018 16:39
Однако "Комитет 300" кроме Чубайса на свои заседания больше никого не приглашает,даже с совещательным голосом.
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заплатите лишь одну зарплату тому
тупинамбург 77 написал 17.01.2018 16:09
Кто выбирает пункт опроса 5.
Экономический форум невиданно даст рещультат процветания России.
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(без названия)
крестьянин написал 17.01.2018 15:49
Думаю не надо трогать Чубайса,даже надо платить увеличенную зарплату лишь бы он не занимался ни какой деятельностью т.к.результат всегда в минусе.
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Уже находят еще не зайдя в квартиру.
Моше Миша написал 17.01.2018 15:20
Появились первые сообщения о том,что в его (жалко не Чубайса) будут
найдены две гранаты, наркотики, оружие и листовки против властей.
Какой-то ужас,как же так можно: 86% народов за Путина,а здесь такие
выходки творятся-Чубайс,ведь,любимец нашего Всякого.
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(без названия)
отец Пигидий написал 17.01.2018 15:19
Ну, если б активист незарегистрированной партии "Другая Россия" на каком-нибудь "форуме" бросил бы листы бумаги в ботоксное лицо Вовы, тогда б да, было бы интересно. Ну, или в Сечена/Шувалова, как минимум. А так... пустое все это!
.
Кстати... отец Лизы Письковой некто Навка заявил, что Вова и психически, и физически абсолютно здоров и не намерен в этом отчитываться (http://www.newsru.com/russia/17jan2018/putin_zdorov.html). Ну, то есть, кушает и какает вошьдь отменно.
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ответ на опрос
тупинамбург 78 написал 17.01.2018 15:17
6
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что там кефир, молочная смесь молотова лучше
туптнамбург 77 написал 17.01.2018 15:15
Рпг 7 имени квачкова в самыйтьы раз был. Тут рыжая крыса точно был бы доволен.
Опрос.
Как бы вы хотели удовоетворить делания Чубайса.
1. Бросить в рыжую тварь листовки.
2. Бросить в рыжую тварь пакет кефира
3. Бросить в рыжую тварь смесь молотова
4. Бросить в рыжую тварь лимонку.
5. Устранить рыжую тварь рпг7 имени квачкова
6. Весь форум отправить к говнонолику ельцину в поднебесье.
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Ешь богатых!!!
Лис написал 17.01.2018 15:08
"Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Долой диктатуру изменников Советской Родины!!!Да здравствует Социалистическая революция!!!
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Нацбол бросил в Чубайса охапку листовок
Светослав............. написал 17.01.2018 15:04
Сдается мне, джентльмены, шо на пятерочку парень раскрутится -- за терроризм ))
.
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