На Гайдаровском форуме нацбол бросил в Чубайса охапку листовок

На Гайдаровском форуме активист незарегистрированной партии "Другая Россия" бросил листы бумаги в лицо председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса. Инцидент произошел в здании университета РАНХиГС во время экспертной сессии "Воздействие исторической инерции: возможен ли стратегический поворот". Как передает РБК, бросив листовки, молодой человек попытался обратиться к залу, но сотрудники охраны быстро увели его со сцены.
Как сообщил в своем Twitter сопредседатель "Другой России" Александр Аверин, нападавший - активист партии Арслан Ибрагимов. По словам Аверина, таким образом молодой человек выразил протест "против либеральных реформ и приватизации 90-х". По данным Аверина, Арслана задержали сотрудники охраны. В настоящее время он находится ОВД Тропарево-Никулино.
Сам Чубайс отреагировал на акцию с иронией. "Что-то недобросил молодой человек, как-то недоработал, но я потом изучу, что вносилось, и поделюсь информацией. Как-то слабоват у нас левый протест стал. Помню, в былые годы забрасывали бутылками с кефиром", - прокомментировал произошедшее Чубайс.
алексс настоящий написал 17.01.2018 18:31
Крестьянин написал 17.01.2018 16:39
тупинамбург 77 написал 17.01.2018 16:09
Экономический форум невиданно даст рещультат процветания России.
крестьянин написал 17.01.2018 15:49
Моше Миша написал 17.01.2018 15:20
найдены две гранаты, наркотики, оружие и листовки против властей.
Какой-то ужас,как же так можно: 86% народов за Путина,а здесь такие
выходки творятся-Чубайс,ведь,любимец нашего Всякого.
отец Пигидий написал 17.01.2018 15:19
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Кстати... отец Лизы Письковой некто Навка заявил, что Вова и психически, и физически абсолютно здоров и не намерен в этом отчитываться (http://www.newsru.com/russia/17jan2018/putin_zdorov.html). Ну, то есть, кушает и какает вошьдь отменно.
тупинамбург 78 написал 17.01.2018 15:17
туптнамбург 77 написал 17.01.2018 15:15
Опрос.
Как бы вы хотели удовоетворить делания Чубайса.
1. Бросить в рыжую тварь листовки.
2. Бросить в рыжую тварь пакет кефира
3. Бросить в рыжую тварь смесь молотова
4. Бросить в рыжую тварь лимонку.
5. Устранить рыжую тварь рпг7 имени квачкова
6. Весь форум отправить к говнонолику ельцину в поднебесье.
Лис написал 17.01.2018 15:08
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Долой диктатуру изменников Советской Родины!!!Да здравствует Социалистическая революция!!!
Светослав............. написал 17.01.2018 15:04
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