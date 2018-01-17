На Гайдаровском форуме нацбол бросил в Чубайса охапку листовок

На Гайдаровском форуме активист незарегистрированной партии "Другая Россия" бросил листы бумаги в лицо председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса. Инцидент произошел в здании университета РАНХиГС во время экспертной сессии "Воздействие исторической инерции: возможен ли стратегический поворот". Как передает РБК, бросив листовки, молодой человек попытался обратиться к залу, но сотрудники охраны быстро увели его со сцены.

Как сообщил в своем Twitter сопредседатель "Другой России" Александр Аверин, нападавший - активист партии Арслан Ибрагимов. По словам Аверина, таким образом молодой человек выразил протест "против либеральных реформ и приватизации 90-х". По данным Аверина, Арслана задержали сотрудники охраны. В настоящее время он находится ОВД Тропарево-Никулино.

Сам Чубайс отреагировал на акцию с иронией. "Что-то недобросил молодой человек, как-то недоработал, но я потом изучу, что вносилось, и поделюсь информацией. Как-то слабоват у нас левый протест стал. Помню, в былые годы забрасывали бутылками с кефиром", - прокомментировал произошедшее Чубайс.