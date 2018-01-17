ВЦИОМ: рейтинг Грудинина пошел на спад

Рейтинг поддержки кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина за первую рабочую неделю 2018 года снизился на 1,1%, а с конца декабря 2017 года на 4,9%, сообщает ВЦИОМ. По данным опросов 11-15 января за него готовы проголосовать 6,1% россиян. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который стал первым зарегистрированным кандидатом на пост президента России, напротив, укрепил свое положение. За последнюю неделю его рейтинг подрос на 1, 4% и сравнялся с показателем Грудинина. Также улучшили свой рейтинг телеведущая Ксения Собчак – 1,2% (+0,2%) и Григорий Явлинский – 0,8% (+0,2%). Подавляющее большинство россиян (73,2%) готовы отдать свой голос за действующего президента Владимира Путина. Его рейтинг за неделю снизился на 0,6%.

"Неожиданное выдвижение Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ привело к всплеску внимания к нему. Грудинин легко собрал исторический электорат коммунистов и сходу опередил в рейтинге такого столпа политической сцены, как Владимир Жириновский. Все это стало возможным благодаря широкому запросу на новые лица на левом фланге, законсервировавшемся уже длительное время назад. Сыграла роль и самопрезентация Грудинина как ''красного директора'', социально ориентированного предпринимателя. Процесс роста рейтинга Грудинина остановился спустя две недели после выдвижения - около 10-11 января. Узнав благодаря СМИ и социальным сетям больше о ''коммунисте-миллиардере'', избиратели засомневались, действительно ли он — та фигура, которой можно доверять? Как результат, рейтинг Грудинина стал стагнировать, теперь он не опережает Жириновского, а делит с ним второе место», — прокомментировал результаты свежего опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.