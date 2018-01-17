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Московский листок

ВЦИОМ: рейтинг Грудинина пошел на спад

Опубликовано 17.01.2018 в разделе комментариев 8

ВЦИОМ: рейтинг Грудинина пошел на спад

Рейтинг поддержки кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина за первую рабочую неделю 2018 года снизился на 1,1%, а с конца декабря 2017 года на 4,9%, сообщает ВЦИОМ. По данным опросов 11-15 января за него готовы проголосовать 6,1% россиян. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который стал первым зарегистрированным кандидатом на пост президента России, напротив, укрепил свое положение. За последнюю неделю его рейтинг подрос на 1, 4% и сравнялся с показателем Грудинина. Также улучшили свой рейтинг телеведущая Ксения Собчак – 1,2% (+0,2%) и Григорий Явлинский – 0,8% (+0,2%). Подавляющее большинство россиян (73,2%) готовы отдать свой голос за действующего президента Владимира Путина. Его рейтинг за неделю снизился на 0,6%.

"Неожиданное выдвижение Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ привело к всплеску внимания к нему. Грудинин легко собрал исторический электорат коммунистов и сходу опередил в рейтинге такого столпа политической сцены, как Владимир Жириновский. Все это стало возможным благодаря широкому запросу на новые лица на левом фланге, законсервировавшемся уже длительное время назад. Сыграла роль и самопрезентация Грудинина как ''красного директора'', социально ориентированного предпринимателя. Процесс роста рейтинга Грудинина остановился спустя две недели после выдвижения - около 10-11 января. Узнав благодаря СМИ и социальным сетям больше о ''коммунисте-миллиардере'', избиратели засомневались, действительно ли он — та фигура, которой можно доверять? Как результат, рейтинг Грудинина стал стагнировать, теперь он не опережает Жириновского, а делит с ним второе место», — прокомментировал результаты свежего опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

 



Рейтинг:   2.60,  Голосов: 5
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Всего комментариев к статье: 8
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Re:
дополнение написал 17.01.2018 19:10
"Может и вправду стоит на участок сходить и за Грудинина проголосовать? "- судя потому , что придворный опросник галерного раба , скакал по евоным-же сми где, все время по тексту комментариев ,к своим фантомным данным о якобы мнениях электората о выдвинутых на верх персонах , употреблял в адрес конкурента своего хозяина ,негативные для массового электорального восприятия фразеологические посылы типа: лендлорд, миллиардер... видать паханские кассиры , за это не плохо башляют профессионалам .
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Re: Дед Отмороз-Может и вправду стоит на участок сходить и за Грудинина проголосовать?
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 17.01.2018 17:26
Дед,ты на его проценты посмотри и прикинь сколько ему для второго тура нужно?И поймешь,что твоих процентов ему будет маловато.а вот Путину для явки очень даже пригодятся.
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блевады центнер
все эти вциомы написал 17.01.2018 16:50
Нет им доверия написал 17.01.2018 15:48
В анус ВЦИОМ и Левадой подтереться.
- так ведь недаром в народе Леваду зовут БЛЕВАДОЙ - блевады-центнер !!
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(без названия)
Дед Отмороз написал 17.01.2018 16:48
Опаньки. Видно у Грудинина действительно появилась поддержка у населения, раз эти п.и.д.а.р.ы из блевад и овцемы заблеяли: слааваа вееелиииикооооомуууууу пуууутеееенууу. Наверное хитроплановцы из апешки локти начали кусать, что перемудрили с Грудиным. Думали, что это явку повысит, а это уже почти 2 туром пахнет. Сразу мысли начинают одолевать. Может и вправду стоит на участок сходить и за Грудинина проголосовать? С другой стороны имеется опыт 1996 года, когда зюга слил ебну победу. Вот честное слово и не знаю, что делать то. Ладно. Поживем, увидим, ближе к выборам виднее будет.
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(без названия)
отец Пигидий написал 17.01.2018 16:03
Значит, для начала нужно четко знать, что такое так называемой ВЦИОМ. Конторка, называемая ВЦИОМом, является подразделением путенского агитпропа. К социологии эта конторка под руководством некоего Федорова (вполне возможно, что этот пропагандoн такой же Федоров, как жыдок Шапира Соловьев) не имеет никакого отношения. Конторка, называемая ВЦИОМом, точно также промывает мозги гопоте, как кисель-тв или жыдо-пропагандонское радио "вести фэмэ".
.
Подмахивая ворам, этот ВЦИОМ будет, я думаю, раз в три дня то повышать, то понижать рейтинги команде Путена - всем этим грудининыи/жириновским/гришам/собчачкам и прочим клоунам на подтанцовке. Для чего? А чтоб создавать иллюзию у жерт кисель-тв, что в Путлерастии идет "предвыборная борьба" не хуже, чем в какой-нибудь загнивающей Гейропе или мерзкой Омерике.
.
Собственно, это все, что нужно знать про "опросы" так называемого ВЦИОМа.
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Re: Согласен, блевады, фомы, фцыомы это зомбоконторы.
тупинамбург 77 написал 17.01.2018 16:02
Шишишы мышиши пышишиши блеваши ....пиндосня не коммунистов кпрф ....шишиши...миллиарды вора грудинина.....блеваши кпрф оправлали вора грудинина......шишиши.....если не вор грудинин то кто? ........блеваши кпрф...
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Согласен, блевады, фомы, фцыомы это зомбоконторы.
?Это что? написал 17.01.2018 15:52
Заколебали.
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(без названия)
Нет им доверия написал 17.01.2018 15:48
В анус ВЦИОМ и Левадой подтереться.
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