В Иркутске 36 легкоатлетов снялись с турнира из-за приезда допинг-офицеров

В Иркутске 36 российских спортсменов снялись с первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении, узнав про неожиданный визит допинг-офицеров из Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как сообщает портал "Чемпионат", в числе отказавшихся стартовать оказалось 11 взрослых, четыре юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и семь девушек до 18 лет. Кроме того, некоторые вышедшие на старт атлеты не финишировали или не квалифицировались во всех попытках. Таким образом, им удалось избежать процедуры прохождения допинг-контроля.

По словам президента Всероссийской федерации легкой атлетики, (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, ситуация с массовым отказом от участия спортсменов из-за визита большого количества допинг-офицеров на региональный чемпионат была предсказуемой. "Утверждать, что для нас все произошедшее стало неожиданностью, было бы неправильно. Наоборот, мы сами шли к этому, готовили эту ситуацию, так как понимаем, что внизу у нас очень много проблем. Я об этом и ранее неоднократно заявлял, что без помощи РУСАДА мы не сможем эту ситуацию оздоровить", - цитирует Шляхтина ТАСС.

По его словам, случай в Иркутске показал реальную картину, что сейчас происходит на низших уровнях. "Наши подозрения, что не во всех регионах допинговая ситуация благополучна, еще больше усилились. Но утверждать, что спортсмены снялись с соревнований из-за того, что употребляли запрещенные препараты, я не могу до тех пор, пока не будут получены соответствующие документы", - отметил он.