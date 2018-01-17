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Московский листок

Почему Франция поставляет технику для убийства гражданского населения Донбасса?

Опубликовано 17.01.2018 в разделе комментариев 8

Почему Франция поставляет технику для убийства гражданского населения Донбасса?

На фоне того, что Ил-103 имеет проблему из за санкций - на самолете стоят двигатели американского производства IO-36ES. Правда, изначально самолет разрабатывался вообще под автомобильный двигатель ВАЗ, и только в процессе работы над ним его решили переоснастить авиционной силовой установкой, так что вопрос двигателя может быть некритичным. 

Сложности могут возникнуть при новой сертификации, которая может потребоваться с новым двигателем.

Но вопрос не в этом. Прошло 20 лет, и вполне возожно Ил-103 уже заметно устарел и на его базе придется создавать новую машину - или не придется, если в очередной раз проект решат "похерить".

Ил-103 - преступление без срока давности

Но тем временем в Одессе произошла реконструкция авиаремонтного завода для нужд ГК "Укроборонпром", в состав которого предприятие вошло уже не как  562-й авиаремонтный завод Министерства обороны СССР, а в как «Одесский авиационный завод». На котором был разработан весьма похожий на Ил-103 самолет Y1 «Дельфин».

Но уже с двигателем от французской компании Societe de Motorisations Aeronautiques, входящей в авиа-конгломерата Safran SA.

А 22 сентября 2015 года на выставке "Зброя та безпека-2015" завод представил макет лёгкого двухместного патрульного самолёта Y1.02 «Дельфин» (военная версия самолёта Y1 «Дельфин», оснащённая 7,62-мм пулемётом ПКТ, блоком неуправляемых реактивных снарядов и гиростабилизированной камерой).

Легко понять, что самолет такого класса с подобным вооружением - это легкий штурмовик, из тех, что применялись еще во Вторую мировую войну. Для противостояния реальной современной армии подобный агрегат выглядит смешно, а вот для действий против не обладающих собственной авиацией и современными средствами ПВО такой самолет может применяться и весьма эффективно.

Но именно против такого противника Украина ведет на востоке страны карательную операцию под эвфемизмом АТО, хотя, конечно, никакая антитеррористическая операция не требует танков, тяжелой артиллерии, включая ракетную и штурмовой авиации. Речь идет о необъявленной войне против собственного населения на собственной территории.

Говорить о "войне с российскими оккупантами" здесь просто смешно - подобная этажерка против регулярных войск РФ все равно, что тачанка или боевая колесница. Ясно, что подобное вооружение может применяться только против абсолютно беззащитного противника.

И возникает вопрос к французской стороне - они сознательно вооружают войска, ведущие карательную операцию против собственного населения или украинская сторона просто не проинформировала Францию о том, для чего будут применяться эти авиационные моторы?

Напомню скандал с генераторами фирмы "Симменс", которые были поставлены в Крым исключительно для мирных целей - производства электроэнергии. И все равно поставки "агрессору" были запрещены. 

А тут - авиационные двигатели для концерна "Укроборонпром", предназначенные для оснащения самолетов для карательной операции на Донбассе, причем явно для уничтожения невооруженного или плохо вооруженного населения. Как это вообще выглядит? 

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: Потерялся барашек с красной
Иваныч написал 17.01.2018 19:43
Проголосовать что ли за Путина? Уж больно нравится как визжат фашисты.
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вообще то превращать спортивный самолет в штурмовик
алексс настоящий написал 17.01.2018 18:22
-либо выдающаяся глупость,либо признак того шо все совсем плохо.Хоть с французскими движками,хоть от Лады седан-баклажан.При попытке модернизировать кукурузник все равно выходит кукурузник,а не "легкий штурмовой самолет".Не вижу со стороны французов ничего зазорного в том что бы заработать на дураках.Обычное дело.
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(без названия)
Иваныч написал 17.01.2018 18:11
Думаю, все проще. Киевская хунта уже не контролирует и не управляет бандами "активистов, националистов, мародеров, дезертиров... Вот и понадобилось усиление верных пока силовиков. Ну, Макрон, понятно, предсказуем.
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(без названия)
Иван. написал 17.01.2018 17:23
В ЛДНР достаточно сил и средств чтобы свести эффективность этих этажерок к нулю. Во Франции это понимают. А Украина лижет зад Европе, давая ей подработать на поставках того, что и сама могли бы сделать.
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Re: подводник
гоблян написал 17.01.2018 17:12
А шо, в Украйне есть таки еще подводные силы? Сидят таки под водой и пускают пузыри?
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Большинство самолетов завораживающе красивы.
факт. написал 17.01.2018 17:06
.
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(без названия)
подводник написал 17.01.2018 16:56
истерика Баранова необъяснима с точки зрения здравого смысла
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(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 17.01.2018 16:34
Это выглядит как - деньги не пахнут
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