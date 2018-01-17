Отток капитала из РФ вырос в 1,6 раза за год

Чистый отток капитала из России в 2017 году достиг $31,3 млрд, что в 1,6 раза больше показателя предыдущего года, говорится в сообщении Банка России. В 2016 г. отток составил $19,8 млрд. "В противоположность ситуации годом ранее, основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер", - говорится в сообщении регулятора.
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 17.01.2018 17:20
Дед Отмороз написал 17.01.2018 17:03