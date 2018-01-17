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Московский листок

Отток капитала из РФ вырос в 1,6 раза за год

Опубликовано 17.01.2018 в разделе комментариев 2

Отток капитала из РФ вырос в 1,6 раза за год

Чистый отток капитала из России в 2017 году достиг $31,3 млрд, что в 1,6 раза больше показателя предыдущего года, говорится в сообщении Банка России. В 2016 г. отток составил $19,8 млрд. "В противоположность ситуации годом ранее, основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер", - говорится в сообщении регулятора.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: извечные русские вопросы
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 17.01.2018 17:20
Кто виноват и что делать?Если с первым вопросом еще как-то более-менее понятно,то вот со вторым,как обычно полное непонимание.Исходя из сегодняшнего положения создается мнение,что так никто ничего и не будет делать.Одни не могут,другие не хотят,третьи не знают,а четвертые,те пресловутые 86%,тем все равно.исконное русское "авось".Так и будут "тихо сидеть и дожидаться мировой революции,которая подведет всех гадов под точку замерзания",как завещал Макар Нагульнов.
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(без названия)
Дед Отмороз написал 17.01.2018 17:03
Шеф, все пропало, все пропало! Капитал убегает из России, самые богатые тоже, ваш рейтинг падает, на олимпиаду сборную не пустили. Среди народа слухи пошли: "Говорят царь ненастоящий?" Что делать.
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