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Московский листок

Реабилитация нацистов на Кубани и на Красной площади

Опубликовано 17.01.2018 в разделе комментариев 13

нацизм казак кубань
Реабилитация нацистов на Кубани и на Красной площади

В Государственном Историческом музее в Москве проходит выставка, на которой краснодарским музеем имени Е. Д. Фелицина представлен портрет пособника нацистов кубанского атамана Вячеслава Науменко. Науменко работал в Главном управлении казачьих войск вермахта, а позже присоединился к коллаборационистскому Комитету освобождения народов России генерала Власова. 

Активисты планируют серию пикетов, как в Москве возле музея, где проходит выставка так и в Краснодаре у организации, предоставившей экспонаты. Протестующие отмечают, что портрет и вещи Вячеслава Науменко демонстрируются без информации и пояснений об исторических фактах и жизни самого пособника нацистов. Они уверены, что при подобной экспозиции его представляют частью собирательного исторического портрета Кубанского казачества. 

Они уверены, что расположение Вячеслава Науменко рядом с прославленными кубанскими казаками, которые верой и правдой служили Отечеству, приводит к реабилитации предателей, воевавших в годы Великой Отечественной войны в рядах вермахта. 

- Реализация подобной затеи в самом центре России на Красной площади, где ежегодно проходит парад Победы советского народа в Великой Отечественной войне, является оскорблением памяти павших, в том числе казаков, сражавшихся в 4-м гвардейском Кубанском казачьем кавалерийском корпусе и других воинских подразделениях Красной армии, - говорят активисты.

Вячеслав Науменко после службы у нацистов прожил остаток дней в США, где в 1979 году умер и похоронен, он не был осужден и не подвергался преследованиям.

- Реабилитация пособников нацистов из числа противников большевиков давно идет полным ходом, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - У меня очень большие сомнения в том, что музейные руководители из Краснодара не зают, кто был такой Науменко. А если бы он просто в Гражданскую войну сдирал кожу с живых комиссаров, вешал евреев и вырезывал звезды на телах красноармейцев, но с нацистами не сотрудничал - сейчас вообще был бы героем. Как Колчак, Каппель, Унгерн или Слащев. Но вот прокол вышел - нацистом оказался. Но ничего, на Украине вон бандеровцам уже никто не припоминает службу в СС или казни евреев и поляков. Похоже, и Кубань готовят к самостийности по той же схеме. Постепенно воспитываетсятолерантность к антибольшевизму, антисемитизму, а там и до "Бей жида и москаля!" один шаг. Удивительно, что на Кубани еще нет памятников "голодомору" - пора уже... А то, что участие казачьего "генерала" в уничтожении югославских партизан не нашло осуждения в США - это понятно. 



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Всего комментариев к статье: 13
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Назад в прошлое, чтобы не думать о дне сегодняшнем ?
В лад написал 17.01.2018 20:50
Кто нибудь считал сколько жизней загублено, благодаря деРЬмократам Гайдарам (до сих пор проводятся форумы имени этого выблядка) и Чубатым-айсам (до сих пор сидит на гос. миллиардах и занимается онанистическими "технологиями") ?
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Re: Ложное видение политического спектра
Иваныч написал 17.01.2018 19:50
Прислали.
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(без названия)
неизвестный написал 17.01.2018 19:27
Ряженые сыкливые клоуны со скрепами, коих развелось в последнее время - казачки хреновы. Одевшись в мундиры гитлеровско-белогвардейской сволочи, могли рубить и убивать только русских безоружных,беззащитных людей .
Правильно их опускают черножопые, они у себя в станицах ссут чехов , дагов, ингушей, армян и других кавказцев.
Продажные, христануто-долбанутые клоуны.
А на фото гитлеровский ублюдок.
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(без названия)
Иваныч написал 17.01.2018 18:50
Чавой- то притихли бандеры с "Рассейской акупацией". Методички не прислали?
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(без названия)
ф3 написал 17.01.2018 18:41
ТИХАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ВЕД ЕТСЯ в РФ со времен яковдева,горбачеваи ельцына со товарищи.А коммунисты все еще в этоповерить не могут
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Все славяне легко понимают языки друг друга, и только "русские" нипонимают нифуя.
алексс настоящий написал 17.01.2018 18:34
Во всех славянских языках слово "язык" именно язык.И тока у одного рассово правильного-мова.
Дурак ты дядя.И мысли у тебя дурацкие.
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Re: Кто такие "русские"? Да неизвестно кто.
Иваныч написал 17.01.2018 18:27
Не пристало бандеровцу матюгаться по- русски.
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Re: Нацизм в том, что на Кубани нет украинских школ
гоблян написал 17.01.2018 17:49
На Чукотке тоже нет украинских школ, и в Аризоне нет. Ну не говорят на Кубани по-украински, что поделать.
А геноцид адыгов на Кубани действительно был, и провели его как раз кубанские казаки - они тогда еще были запорожцами и говорили по украински.
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Нацизм в том, что на Кубани нет украинских школ
2392378938385 написал 17.01.2018 17:47
Кубань заселялась украинцами. Москали там устроили геноцид.
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Re: Большевики больше убили русских, чем клятые нацисты.
гоблян написал 17.01.2018 17:44
Очень хороший коммент, подтверждает правоту статьи на 100 процентов.
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(без названия)
ватник из ада написал 17.01.2018 17:44
а что , нормальный типаж для нонешних властей .
патологический предатель . хозяев менял - как перчатки . ангичане , французы , немцы , американцы !
очко подставлял всем , кто пару франков кидал на водку . достоин места в списке хероев рф .
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Большевики больше убили русских, чем клятые нацисты.
Баранов подлюка написал 17.01.2018 17:38
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(без названия)
Лис написал 17.01.2018 17:30
Ублюдочный расистский анти-Советский Кремль во всей "красе"...9 МАЯ-это День Победы Советского народа и нехера к нему примазываться.
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