Реабилитация нацистов на Кубани и на Красной площади

В Государственном Историческом музее в Москве проходит выставка, на которой краснодарским музеем имени Е. Д. Фелицина представлен портрет пособника нацистов кубанского атамана Вячеслава Науменко. Науменко работал в Главном управлении казачьих войск вермахта, а позже присоединился к коллаборационистскому Комитету освобождения народов России генерала Власова.

Активисты планируют серию пикетов, как в Москве возле музея, где проходит выставка так и в Краснодаре у организации, предоставившей экспонаты. Протестующие отмечают, что портрет и вещи Вячеслава Науменко демонстрируются без информации и пояснений об исторических фактах и жизни самого пособника нацистов. Они уверены, что при подобной экспозиции его представляют частью собирательного исторического портрета Кубанского казачества.

Они уверены, что расположение Вячеслава Науменко рядом с прославленными кубанскими казаками, которые верой и правдой служили Отечеству, приводит к реабилитации предателей, воевавших в годы Великой Отечественной войны в рядах вермахта.

- Реализация подобной затеи в самом центре России на Красной площади, где ежегодно проходит парад Победы советского народа в Великой Отечественной войне, является оскорблением памяти павших, в том числе казаков, сражавшихся в 4-м гвардейском Кубанском казачьем кавалерийском корпусе и других воинских подразделениях Красной армии, - говорят активисты.

Вячеслав Науменко после службы у нацистов прожил остаток дней в США, где в 1979 году умер и похоронен, он не был осужден и не подвергался преследованиям.

- Реабилитация пособников нацистов из числа противников большевиков давно идет полным ходом, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - У меня очень большие сомнения в том, что музейные руководители из Краснодара не зают, кто был такой Науменко. А если бы он просто в Гражданскую войну сдирал кожу с живых комиссаров, вешал евреев и вырезывал звезды на телах красноармейцев, но с нацистами не сотрудничал - сейчас вообще был бы героем. Как Колчак, Каппель, Унгерн или Слащев. Но вот прокол вышел - нацистом оказался. Но ничего, на Украине вон бандеровцам уже никто не припоминает службу в СС или казни евреев и поляков. Похоже, и Кубань готовят к самостийности по той же схеме. Постепенно воспитываетсятолерантность к антибольшевизму, антисемитизму, а там и до "Бей жида и москаля!" один шаг. Удивительно, что на Кубани еще нет памятников "голодомору" - пора уже... А то, что участие казачьего "генерала" в уничтожении югославских партизан не нашло осуждения в США - это понятно.