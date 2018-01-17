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Московский листок

Пчелы не против мёда: Госдума отклонила законопроект о незаконном обогащении

Опубликовано 17.01.2018 в разделе комментариев 5

Пчелы не против мёда: Госдума отклонила законопроект о незаконном обогащении

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предлагающий внести в Уголовный кодекс новый состав преступления – "незаконное обогащение", определяемое как значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов. Законопроект был внесён группой депутатов из «Справедливой России» в апреле 2017 года. В пояснительной записке к документу отмечается, что законодательная инициатива связана с безрезультативностью, неэффективностью и недостаточностью мер действующего законодательства по борьбе с коррупцией в России.

Значительным, согласно законопроекту, признается превышение активов над доходами на сумму более 5 миллионов рублей. Таким образом поправки фактически предусматривают внедрение в российское законодательство 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции.

Наказывать за это предполагалось в зависимости от должности чиновника и объема обогащения: за особо крупный размер — лишением свободы на срок от пяти до семи лет и штрафом, равным пятикратной сумме незаконного обогащения.

По словам члена думского комитета по госстроительству и законодательству Николая Брыкина, в законопроекте существует правовая неопределенность относительно того, какие действия обвиняемого считаются преступными. «Само по себе превышение стоимости активов над законными доходами не свидетельствует об их незаконном происхождении, тем более что в законопроекте не указан порядок определения стоимости таких активов», - пояснил он отрицательное заключение на законопроект.

По его словам, в законопроекте ничего не говорится о том, за какой срок чиновник обязан отчитаться об источниках доходов. В таком случае все доходы свыше пяти миллионов рублей, полученные более чем за три года до отчетного периода и потому незадекларированные, окажутся незаконными.

Тогда обвиняемым придется доказывать свою невиновность, а это противоречит Конституции.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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По словам члена Брыкина
ап написал 17.01.2018 20:51
Случайно ,член ни из партии жуликов и воров?
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интересно, сколько "народных избранников" останутся в случае утверждения закона?!
koi8 написал 17.01.2018 20:46
Ну хоть парачка таких найдется?
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Сытый-голодного не разумеет.
В лад написал 17.01.2018 20:44
Гаишник на машине за лям баксиков, проживающий в трехэтажном "домике"=норма, а пенсионер не доплативший 20 копеек налогов=преступник.
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Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 17.01.2018 20:19
Как "неожиданно"!Деньги людям а не банкам!!!
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(без названия)
Иваныч написал 17.01.2018 19:53
Дык, декларируй, и все будет законно.
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