Пчелы не против мёда: Госдума отклонила законопроект о незаконном обогащении

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предлагающий внести в Уголовный кодекс новый состав преступления – "незаконное обогащение", определяемое как значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов. Законопроект был внесён группой депутатов из «Справедливой России» в апреле 2017 года. В пояснительной записке к документу отмечается, что законодательная инициатива связана с безрезультативностью, неэффективностью и недостаточностью мер действующего законодательства по борьбе с коррупцией в России.

Значительным, согласно законопроекту, признается превышение активов над доходами на сумму более 5 миллионов рублей. Таким образом поправки фактически предусматривают внедрение в российское законодательство 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции.

Наказывать за это предполагалось в зависимости от должности чиновника и объема обогащения: за особо крупный размер — лишением свободы на срок от пяти до семи лет и штрафом, равным пятикратной сумме незаконного обогащения.

По словам члена думского комитета по госстроительству и законодательству Николая Брыкина, в законопроекте существует правовая неопределенность относительно того, какие действия обвиняемого считаются преступными. «Само по себе превышение стоимости активов над законными доходами не свидетельствует об их незаконном происхождении, тем более что в законопроекте не указан порядок определения стоимости таких активов», - пояснил он отрицательное заключение на законопроект.

По его словам, в законопроекте ничего не говорится о том, за какой срок чиновник обязан отчитаться об источниках доходов. В таком случае все доходы свыше пяти миллионов рублей, полученные более чем за три года до отчетного периода и потому незадекларированные, окажутся незаконными.

Тогда обвиняемым придется доказывать свою невиновность, а это противоречит Конституции.