Н.Лисицына: Трудящимся давно пора понять, что у господ просить бесполезно

Президенту Российской Федерации Путину В.В.





Господин Президент!

Во время нынешней избирательной кампании граждане России ставят перед кандидатами острые, волнующие их вопросы. Ко мне, как кандидату от РОТ ФРОНТа, также поступает немало таких обращений. В частности, большое возмущение вызывает тот факт, что в текущем году расходы на Государственную Думу РФ вырастут на 8,4%, при этом значительная часть будет потрачена на индексацию зарплаты депутатов. При этом индексация зарплаты рабочих на большинстве российских предприятий давно не производилась.



Как Вам должно быть известно, наша партия, Российский Объединенный Трудовой Фронт, еще несколько лет назад внесла через депутатов - своих сторонников в Государственную Думу законопроект № 1119655-6 об изменении 134-й статьи Трудового кодекса, изложив её в новой редакции, обязывающей всех работодателей проводить обязательную индексацию зарплаты не реже одного раза в год, в размере не ниже официального уровня инфляции. Дело в том, что, когда в 2002 году вступил в действие Трудовой кодекс РФ, пришедший на смену советскому КЗоТу, в этой статье было записано, что обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает её индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Однако за 16 лет вашего правления, это положение федерального законодательства остается лишь благим пожеланием на бумаге.



В предложенном нами законе речь идёт о гарантированном сохранении покупательной способности зарплаты. Иными словами, чтобы на свою зарплату человек мог купить не меньше хлеба, молока, других продуктов, как и прежде. Я хотела бы вам напомнить, что сохранение покупательной способности населения является однозначным благом для национальной экономики, тем более в эпоху импортозамещения.



Наш законопроект изначально был выдвинут как инициатива снизу - от трудовых коллективов и рабочих профсоюзов. Люди ведь все видят и понимают. Знают о том, что несмотря на кризис растет число отечественных миллиардеров. Видят, что в государственных властных учреждениях и конторах зарплата все последние годы растет значительно быстрее, чем инфляция. Знают, что в 2014 году перед началом кризиса Вам лично и Премьер министру зарплата была увеличена сразу в 2,65 раза. Знают, что миллиардные суммы из бюджета выделяются то российским банкам, то на поддержку автомобильной промышленности, то еще на поддержку чего-то, а фактически - крупного российского капитала.



А как же законопроект, защищающий интересы миллионов тружеников, чье благосостояние целиком зависит от размеров оплаты их труда?



Назначенное вами Правительство РФ не поддержало законопроект, и Государственная Дума, где большинство принадлежит созданной Вами партии, по предложению профильного комитета во второй раз готовится его отклонить. Скорее всего, произойдет это после президентских выборов, чтобы лишний раз не раздражать избирателей. Аргументы все те же - денег нет, но вы держитесь! Однако, судя по скорости перенаполнения Вашего избирательного фонда, деньги все же есть.



Одна из целей нашего участия в избирательной кампании – добиться полной ясности в этом важнейшем вопросе. Показать избирателям, в первую очередь трудящимся слоям населения, действительные позиции кандидатов.

В этой связи от лица своих избирателей я предлагаю вам, Владимир Владимирович, публично высказать свое мнение по поводу нашего рабочего законопроекта об обязательной индексации зарплаты, о причинах его торможения вашей партией в Госдуме. А лучше всего – поддержать его принятие.

В этом случае буду считать свое участие в кампании не напрасным. Хотя и в случае Вашего отказа (чему я нисколько не удивлюсь) тоже полезным, так как трудящимся давно пора понять, что у господ просить бесполезно, из них свое кровное можно только вытрясти – борьбой!



Лисицына Н.С., машинист мостового крана мартеновского цеха завода «Петросталь», кандидат в Президенты Российской Федерации от блока классовых сил «РОТ ФРОНТ».