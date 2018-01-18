У нас снова будет условно легитимный президент Путин

После назначения Эллы Памфиловой главой Центризбиркома в марте 2016 г. я по просьбам коллег обратился к ней с особым Отрытым письмом.

В нем мы по доброй журналистской традиции поздравили ее с получением столь ответственного портфеля и пожелали успехов в новой для нее явно «расстрельной» должности.

Мы также выразили надежду, что ей удастся искоренить из избирательной системы «чуровщину» и «сурковщину» и вернуть доверие граждан к институту выборов.

Главный ее порок заключается в том, что у нас итоги выборов известны задолго до самих выборов. На президентских всегда «побеждает» кандидат Кремля, на парламентских - «Единая Россия».

А такое чудо возможно сотворить только с помощью тотальных махинаций и фальсификаций - «каруселей», «паровозов», вбрасывания бюллетеней, досрочных голосований и т. д. Когда их итоги на местах подгоняются под «контрольные цифры» Кремля.

В нашем послании мы, в частности, обратили внимание г-жи Памфиловой и на неконституционность самого Центризбиркома, о чем она, конечно, не подозревала.

Не юрист все-таки, а профком «Мосэнерго» и гайдаровский министр соцзащиты.

Мы по-доброму открыли ей, что о ЦИКе нет ни слова в Конституции страны, и она не наделила его правом проведения парламентских и президентских выборов

(«Невозможно сделать выборы честными и обеспечить победу «ЕдРа», https://forum-msk.org/material/politic/11610645.html).

Отчего такой казус? Объяснение простое. Ельцинско-американская Конституция была писана шахраями и бурбулисами под диктовку советников Госдепа и ЦРУ.

Но в США, как и в Европе, нет такого государственного монстра, как наш постоянно действующий ЦИК с «обкомами» в республиках, краях и областях и неограниченными карательно-репрессивными полномочиями.

По Конституции власть принадлежит народу. Но между властью и народом лежит это свирепое чудовище и гавкает на каждого «несогласованного» в Кремле.

Это чисто российское «ноу-хау», изобретенное ельцинской «демшизой» для увековечения его режима.

Вы поняли, да? ЦИК в нынешнем виде изобретен для воспроизводства буржуазной власти, и других задач у него нет. К тому же кормится из рук Управделами президента, имея от него министерские оклады, премии, квартиры, ЦКБ, льготные путевки и прочие радости жизни.

И я уже спрашивал: если г-жа Памфилова получает из рук своего благодетеля 500 тыс.руб. в месяц, за кого она будет «болеть» 18 марта? За Ксюшу Собчак, что ли?

И даже не за партайгеноссе Грудинина. Потому что в случае прихода в Кремль он моментально сменит ее на какую-нибудь свою земляничную королеву.

То есть надо прекрасно понимать, что все выборы, которые проводит ЦИК, находятся вне конституционного поля, а «избранные» под его эгидой органы власти и персоналии можно считать лишь условно легитимными.

Четыре созыва я был общ.помощником депутата Госдумы и прекрасно знаю, как хотели там углубить и улучшить «американский подарок».

Все-таки тогдашний глава счетчика А.Вешняков был грамотным юристом и прекрасно понимал всю несуразность отсутствия ЦИКа в Основном законе страны.

У меня даже сохранился набор поправок, который депутаты собирались поставить на голосование. Цитирую для потомков главное:

Статья 79-4.

1. Организацию и проведение выборов и референдумов осуществляют избирательные комиссии, независимые от других государственных органов, органов местного самоуправления и общественных объединений. Система избирательных комиссий устанавливается в соответствии с федеральными законами.

2. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации возглавляет систему избирательных комиссий и руководит деятельностью избирательных комиссий при проведении выборов в федеральные органы государственной власти и при проведении референдума Российской Федерации.

Но ельцинско-американская Конституция оказалось той самой «священной коровой», в которую Госдеп не допускал никаких вмешательств.

После нашего первого обращения к мадам Памфиловой прошло два года. Опровержений тезиса о неконституционности ЦИКа от нее ни разу не прозвучало. Хотя мы напоминали о нем и заостряли всю его нелепость в публикациях.

Однако ни Администрация президента, ни сама Элла Александровна пальцем о палец не ударили, чтобы внести «всероссийский счетчик» в Основной закон страны. Зачем? Пипл и так схавает.

Так что, как ни крути, выходит, и нынешние президентские выборы 18 марта снова будут неконституционными. А поскольку «избрание» г-на Путина новым старым президентом предопределено, то на посту нового старого хозяина Кремля он и на этот раз будет условно легитимным.

При этом г-жа Памфилова, блистательно отсутствующая в Конституции как председатель ЦИКа, собирается вручать ему «Удостоверение президента»

Но и этим «корочкам» с ее неконституционной подписью тоже будет грош цена в базарный день…