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Московский листок

У нас снова будет условно легитимный президент Путин

Опубликовано 18.01.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 13

путин выборы цик
У нас снова будет условно легитимный президент Путин

После назначения Эллы Памфиловой главой Центризбиркома в марте 2016 г. я по просьбам коллег обратился к ней с особым Отрытым письмом.

В нем мы по доброй журналистской традиции поздравили ее с получением столь ответственного портфеля и пожелали успехов в новой для нее явно «расстрельной» должности.

Мы также выразили надежду, что ей удастся искоренить из избирательной системы «чуровщину» и «сурковщину» и вернуть доверие граждан к институту выборов.

Главный ее порок заключается в том, что у нас итоги выборов известны задолго до самих выборов. На президентских всегда «побеждает» кандидат Кремля, на парламентских - «Единая Россия».

А такое чудо возможно сотворить только с помощью тотальных махинаций и фальсификаций - «каруселей», «паровозов», вбрасывания бюллетеней, досрочных голосований и т. д. Когда их итоги на местах подгоняются под «контрольные цифры» Кремля.

В нашем послании мы, в частности, обратили внимание г-жи Памфиловой и на неконституционность самого Центризбиркома, о чем она, конечно, не подозревала.

Не юрист все-таки, а профком «Мосэнерго» и гайдаровский министр соцзащиты.

Мы по-доброму открыли ей, что о ЦИКе нет ни слова в Конституции страны, и она не наделила его правом проведения парламентских и президентских выборов
(«Невозможно сделать выборы честными и обеспечить победу «ЕдРа», https://forum-msk.org/material/politic/11610645.html).

Отчего такой казус? Объяснение простое. Ельцинско-американская Конституция была писана шахраями и бурбулисами под диктовку советников Госдепа и ЦРУ.

Но в США, как и в Европе, нет такого государственного монстра, как наш постоянно действующий ЦИК с «обкомами» в республиках, краях и областях и неограниченными карательно-репрессивными полномочиями.

По Конституции власть принадлежит народу. Но между властью и народом лежит это свирепое чудовище и гавкает на каждого «несогласованного» в Кремле.

Это чисто российское «ноу-хау», изобретенное ельцинской «демшизой» для увековечения его режима.

Вы поняли, да? ЦИК в нынешнем виде изобретен для воспроизводства буржуазной власти, и других задач у него нет. К тому же кормится из рук Управделами президента, имея от него министерские оклады, премии, квартиры, ЦКБ, льготные путевки и прочие радости жизни.

И я уже спрашивал: если г-жа Памфилова получает из рук своего благодетеля 500 тыс.руб. в месяц, за кого она будет «болеть» 18 марта? За Ксюшу Собчак, что ли?

И даже не за партайгеноссе Грудинина. Потому что в случае прихода в Кремль он моментально сменит ее на какую-нибудь свою земляничную королеву.

То есть надо прекрасно понимать, что все выборы, которые проводит ЦИК, находятся вне конституционного поля, а «избранные» под его эгидой органы власти и персоналии можно считать лишь условно легитимными.

Четыре созыва я был общ.помощником депутата Госдумы и прекрасно знаю, как хотели там углубить и улучшить «американский подарок».

Все-таки тогдашний глава счетчика А.Вешняков был грамотным юристом и прекрасно понимал всю несуразность отсутствия ЦИКа в Основном законе страны.

У меня даже сохранился набор поправок, который депутаты собирались поставить на голосование. Цитирую для потомков главное:

Статья 79-4.

1. Организацию и проведение выборов и референдумов осуществляют избирательные комиссии, независимые от других государственных органов, органов местного самоуправления и общественных объединений. Система избирательных комиссий устанавливается в соответствии с федеральными законами.

2. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации возглавляет систему избирательных комиссий и руководит деятельностью избирательных комиссий при проведении выборов в федеральные органы государственной власти и при проведении референдума Российской Федерации.

Но ельцинско-американская Конституция оказалось той самой «священной коровой», в которую Госдеп не допускал никаких вмешательств.

После нашего первого обращения к мадам Памфиловой прошло два года. Опровержений тезиса о неконституционности ЦИКа от нее ни разу не прозвучало. Хотя мы напоминали о нем и заостряли всю его нелепость в публикациях.

Однако ни Администрация президента, ни сама Элла Александровна пальцем о палец не ударили, чтобы внести «всероссийский счетчик» в Основной закон страны. Зачем? Пипл и так схавает.

Так что, как ни крути, выходит, и нынешние президентские выборы 18 марта снова будут неконституционными. А поскольку «избрание» г-на Путина новым старым президентом предопределено, то на посту нового старого хозяина Кремля он и на этот раз будет условно легитимным.

При этом г-жа Памфилова, блистательно отсутствующая в Конституции как председатель ЦИКа, собирается вручать ему «Удостоверение президента»

Но и этим «корочкам» с ее неконституционной подписью тоже будет грош цена в базарный день…



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Всего комментариев к статье: 13
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(без названия)
ватник из ада написал 18.01.2018 07:21
головенко опять в маразме . причем тут цик ? вспомнил перестроечные замашки ? в стране практически запрещена политическая жизнь . какие могут быть выборы ? за пару месяцев все по-честному типа ...
выборы идут всегда . но народ этого не понимает . а
для этого и придуманы головенки , которые устраивают срач на цик только . хотя в столь противной амирике
все так же и даже хуже . и там чуровы хохмят не хуже нашего .
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Re: Путин опять начал открывать родильные комплексы
Пожэлания 3.14дору Плешивому на 2018-2019 гг. написал 18.01.2018 06:53
Рак тибэ онкологический в Мозги и в Печень и в Почки --гнида морщеная..
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Re: Re: Путин опять начал открывать родильные комплексы
Таро прогноз..для Гниды.. написал 18.01.2018 06:50
Эта Пакость еще будет сидеть в Кремле 2 года -2018-2019 год...с 2020 года будет другой Человек в Кремле..всю мерзость ОН погонит в Концлагеря Мордовии вместе с премьром Менделемс..
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аффтар-путиноид озвучивает
свою мечту написал 18.01.2018 06:49
как только появился общенародный кандидат - Павел Николаевич Грудинин, так и спалился весь барановский листок: мелкие подпевалы властей (похоже, московских) для обвала явки (а следовательно, возможностей для вброса) и не более того.
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(без названия)
ух написал 18.01.2018 06:31

Надо не избирать ВВП, а принять Закон с правом пожизненного наследуемого владения должностью, в том числе и для Элочки
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Re: Re: Путин опять началы саркофаов
ф3 написал 18.01.2018 05:12
все силовые структуры в том числе и АРМИЯ и фсБ /которые вы забыли или испугались назвать/ по конституции подчиняются НАПРЯМУЮ только ПРЕЗИДЕНТУ.
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Re: Путин опять начал открывать родильные комплексы
Саркофагов написал 18.01.2018 04:20
Путин только раз в год 12 декабря вспоминает ельцинскую Конституцию
А 364 дня в году он ее топчет. Ему наплевать, легитимный он по Конституции или нет. У него МВД,ОМОН и Росгвардия. Быстро в рыло дадут, если сомневаешься
Будет сидеть в Кремле еще лет 20 пока Альцгеймер его не скрутит
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Путин опять начал открывать родильные комплексы
Все, как в прошлый раз написал 18.01.2018 04:09
Вовик, рака головного мозга тебе во время следующего царствования от всей души!
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Расскажите Эллочке лучше
последние анекдоты про Путина написал 18.01.2018 03:07
У армянского радио спрашивают:
- "Почему Путин стал похож на Фантомаса?"
- "Потому что он хочет стать боссом мировой мафии."
.
В каждом государстве - своя мафия, но только в России у мафии - свое государство.
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Re: Памфилова - это Чуров в юбке
Ночной гвоздь написал 18.01.2018 03:05
Автор! Тут надо смотреть все в увязке. Зачем ему потребовались 70х70, почему он взял себе в соперницы б@лядь, почему его избир.штаб хотя бы формально возглавляют общественники, а не глава или зам его админинстр. как раньше.
Какие тут подлые хитрости кроются, а вот какие?
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Г- Головенко, спросите у буржуазии, почему в спортивных соревнованиях она использует одну систему
отбора кандидатов в чемпионы, в политике - другую? написал 18.01.2018 02:34
В спорте победители групп образуют новые группы вплоть до определения чемпиона, почему в политике - совершенно дебильнейшая система определения победителей? Даже в армии, известной своими тупыми порядками, такого дебилизма нет.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В ПОЛИТИКЕ - ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО ИЗНАЧАЛЬНО:
СОРЕВНОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ МЕШКОВ И БАНДИТСКИХ ГРУППИРОВОК.
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Путин получит фальшивую ксиву
DMB написал 18.01.2018 02:16
А интересная мысль насчет того, как нелегитимная баба Эллочка-людоедка подпишет фальшивую "ксиву" Путину
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Памфилова - это Чуров в юбке
Политзэк написал 18.01.2018 01:58
Поначалу была надежда, что Памфилова вернет порог явки, графу "против всех", уберет из списков "паровозы" и т.д. Но первые же ее нелегитимные выборы в нелегитимную Думу 16 сент 2016 года показали, что она соавтор всех махинаций
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