США оплатят войну на Украине

Поставки Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin будут оплачены из бюджета США, 17 января заявил Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Также Порошенко отметил, что Украина в разы увеличит поставки противотанковых комплексов и беспилотных летательных аппаратов для войны на Донбассе.
"Противотанковое вооружение - его количество увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в АТО. Количество БПЛА у нас будет увеличено в 4,5 раза", - сказал он.
Кроме того, как указал Порошенко, оснащение антиснайперскими комплексами будет увеличено в 10 раз. Он напомнил, что на гособоронзаказ в 2018 году планируется потратить более 21 млрд гривен (более $731,7 млн по текущему курсу), что больше на 37%, чем годом ранее.
- Итак, мало того, что гособорозаказ увеличен на 730 миллионов долларов, так еще и часть летального вооружения будет оплачена США, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Видимо, это называется "мирным процессом" на Донбассе. Вот пусть мне кто-нибудь ответит, если в действующие войска поступает в 4 раза больше противотанкового вооружения, то больше будет жертв или меньше? Видимо, жертвы на Донбассе в США считают вполне приемлемыми. А в Киеве так и вообще желательными.
- Вроде бы в Киеве обеспокоены очередным "майданчиком", - продолжил Анатолий Баранов. - Украина гордится политической активностью граждан, высокой степенью свободы. Ну так задали бы себе вопрос, почему Европа и США не хотят помогать Украине хотя бы накормить и нормально содержать своих граждан, зато охотно помогают отправить их на тот свет, причем собственными же их руками...
Линза написал 18.01.2018 08:53
то они не убивали друг друга.
....
Сейчас на Украине русские убивают русских,
украинцы украинцев.
Умные люди так бы не желали.
....
И так уже 4 года.
\\ъъ написал 18.01.2018 08:39
Линза написал 18.01.2018 08:22
....
За это время ВВП упал в 2 раза,
население сократилось до 28 миллионов,
а сейчас тысячи людей умирают от СПИДа,
туберкулеза, ботулизма, бешенства и кори.
Линза написал 18.01.2018 08:17
н - орд - МАН написал 18.01.2018 07:52
"Противотанковое вооружение - его количество увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в АТО.
==================
Сами по себе противотанковые средства - лишь гипотетическая угроза.
Если у них нет "носителей вооружения", со скоростью и проходимостью, превышающие скорость и проходимость танка.
На УАЗ-ике за танком по буеракам - не угнаться. Не уйти, не обойти, и позицию для боя не занять.
Я предлагал Украинцам концепт такого носителя вооружений.
При реализации - может стать самым чудесным гемороем для противника в войне типа ЛуганДонской. И самым чудесным подарунком для СВОИХ.
...
=============
Кроме того, как указал Порошенко, оснащение антиснайперскими комплексами будет увеличено в 10 раз.
=============
А уж в качестве анти-снайперского (один из вариантов носителя вооружений), да при совместных действиях с пехотой - это просто ляля.
...
=============
Он напомнил, что на гособоронзаказ в 2018 году планируется потратить более 21 млрд гривен (более $731,7 млн по текущему курсу), что больше на 37%, чем годом ранее.
==============
По цене 1-го восстановленного украинского танка (1 млн баксов) - такой техники можно от 100-а штук склепать. По сути в гараже - из бронелиста и старых авто-агрегатов с авторазборки. Все серийное, массовое и никому-ненужное, кроме приемщиков цвет-мета.
н - орд - МАН написал 18.01.2018 07:35
********************
Пункт первый - с чьей стороны? Это важно. Если бы еженедельно нк гибло 4-6 украинских военных от снарперского огня явно не бывших шахтеров и от артилерийского огня
==============
Дело не в шахтерах.
А в тех, кто прикрутил к этому:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B
...вот это:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%2
И убивает из этого людей.
Угадайте с одного раза - шахтеры ли это.
http://vegchel.ru/index.php?newsid=25600
...
================
тупо сидя в блиндажах под присмотром ОБСЕ , то никаких действий и не предпринималось. Дело просто шло бы к миру. Видимо мир в Украине не входит в планы кураторов ЛДНР.
================
Это да.
Для Украины это - война за независимость. Только реальная.
Украина выбрала свободу от чекистского МОРОКА - за это ее кремляди и дербанят.
В том числе и изнутри.
...
================
Пункт второй. Если снайперы с российским вооружением будут бояться пернуть
================
Да они боятся только россиянские железяки независимым экспертам показать, с серийными номерами, в заводской смазке. И паспорта свои россиянские достать.
Поставляемый в Украину "Барретт" "лайт-фифти" - вполовину слабее ПТРД 14,5мм.
Потому что он - легкий и носимый.
А 14,5 - это неслабое ПРОТИВОТАНКОВОЕ ружье. И из этих 14,5*114 мм - вытянуто все, что можно вытянуть из калибра менее 15 мм (после которого оружие идет в зачет как пушка).
Эта пулька в деревенский дом через одну стену влетит, а через другую напродув вылетит. И дыра с тарелку останется.
...
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а танкисты стрельнуть , то смерти прекратяться вообще.
==================
"Джавелин" - не мешает танкистам стрелять.
Он мешает им НАСТУПАТЬ по территории противника. Где на мине не подорвался, гусеницы не размотал (это недорого устроить) - там этот подарунок прилетит. За 2,5 километра.
Только один выстрел стоит 100 тысяч зеленых долларов. Зато шанс поражения весьма велик.
...
================
Или мир не на российских условиях вовсе не мир?
================
рЮсский мирЪ - это Голодомор, ГУЛАГ и война.
Сама по себе - эта Империя Зла существовать не может.
Это цивилизационный паразит, который не способен жить без цивилизации, но и убить ее для него самоубийство.
Мир по москавитски - это когда они рулевые своего ГУЛАГ-а, а вокруг них их РАБЫ.
Осознаете логику?
н - орд - МАН написал 18.01.2018 06:59
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Вы явно из стаи этаких любителей из-за мозгов наизнанку нарываться - а потом ловить неслабые баттхерты.
А логика-то занятная. Если бы вы в 2014-м нарвались по-взрослому, до упора - обратку бы уже не унесли. И так-то уже не тянете, а в вашем фееричном раскладе было бы конкретнее некуда. Сидели бы сейчас вдоль дорог и перезаправленными газком зажигалками торговали.
...
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а сейчас все кончится всу задавят донбасс. и минск2 удачно завершится
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ЛуганДонию не нужно даже давить - она проиграла уже сама по себе.
У нее нет ни цели, ни логики.
Чистый проигрыш - уже в тот момент, когда эта бердовая идейка осенила кастрированный мозг ваших хозяев.
И так будет со всеми, кто под чекистов зашел, и так уже было: сначала вы офуеваете в атаке - а потом уезжаете на Колыму в один конец. А потом туда поедут те, кто вас туда отправил.
Вот и вся логика.
Н- о - рд - МАН написал 18.01.2018 06:50
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Противо-танковое и контр-снайперское вооружение - да, это несет мир.
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Вот пусть мне кто-нибудь ответит, если в действующие войска поступает в 4 раза больше противотанкового вооружения, то больше будет жертв или меньше? Видимо, жертвы на Донбассе в США считают вполне приемлемыми. А в Киеве так и вообще желательными.
===============
Конечно, меньше.
В танке - 3 деятеля экипаж, а снарядов в укладке штук 40. И к пулеметам пара тысяч патронов.
Война моторов (технологий) - уменьшает потери.
США воевали с Германией стратегическими бомбардировщиками - экипаж 10 человек. А СССР пехоту дивизиями на пулеметы отправлял - по 10000 человек. За три дня в ноль.
Крон Принц Семачка Васильевич написал 18.01.2018 06:48
А так пусть пердит на страницах своего блога форума мск. Тупой клоун и бл двухрублевая.
Пи. Си.
Му дила
Пиши Свободная пресса взяла интервью, так нагляднее, у такого мурла не каждая возьмет.
А литовки вообще пройдут мимо ***********!!!!
ф3 написал 18.01.2018 05:00
Линза написал 18.01.2018 04:53
Наконец-то Новоросиия вернется в состав России.
влад 599 написал 18.01.2018 04:22
\\ъъ написал 18.01.2018 03:17
воинское удостоверение показывают, брехуну? написал 18.01.2018 03:00
Ответ прост написал 18.01.2018 01:42
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Пункт первый - с чьей стороны? Это важно. Если бы еженедельно нк гибло 4-6 украинских военных от снарперского огня явно не бывших шахтеров и от артилерийского огня
тупо сидя в блиндажах под присмотром ОБСЕ , то никаких действий и не предпринималось. Дело просто шло бы к миру. Видимо мир в Украине не входит в планы кураторов ЛДНР.
Пункт второй. Если снайперы с российским вооружением будут бояться пернуть а танкисты стрельнуть , то смерти прекратяться вообще. Или мир не на российских условиях вовсе не мир?