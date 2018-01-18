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Московский листок

США оплатят войну на Украине

Опубликовано 18.01.2018 в разделе комментариев 15

украина сша война
США оплатят войну на Украине

Поставки Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin будут оплачены из бюджета США, 17 января заявил Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Также Порошенко отметил, что Украина в разы увеличит поставки противотанковых комплексов и беспилотных летательных аппаратов для войны на Донбассе. 

"Противотанковое вооружение - его количество увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в АТО. Количество БПЛА у нас будет увеличено в 4,5 раза", - сказал он. 

Кроме того, как указал Порошенко, оснащение антиснайперскими комплексами будет увеличено в 10 раз. Он напомнил, что на гособоронзаказ в 2018 году планируется потратить более 21 млрд гривен (более $731,7 млн по текущему курсу), что больше на 37%, чем годом ранее.

- Итак, мало того, что гособорозаказ увеличен на 730 миллионов долларов, так еще и часть летального вооружения будет оплачена США, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Видимо, это называется "мирным процессом" на Донбассе. Вот пусть мне кто-нибудь ответит, если в действующие войска поступает в 4 раза больше противотанкового вооружения, то больше будет жертв или меньше? Видимо, жертвы на Донбассе в США считают вполне приемлемыми. А в Киеве так и вообще желательными.

- Вроде бы в Киеве обеспокоены очередным "майданчиком", - продолжил Анатолий Баранов. - Украина гордится политической активностью граждан, высокой степенью свободы. Ну так задали бы себе вопрос, почему Европа и США не хотят помогать Украине хотя бы накормить и нормально содержать своих граждан, зато охотно помогают отправить их на тот свет, причем собственными же их руками...



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Всего комментариев к статье: 15
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Скучно, девочки
Линза написал 18.01.2018 08:53
Если бы люди на Земле, обладали разумом...
то они не убивали друг друга.
....
Сейчас на Украине русские убивают русских,
украинцы украинцев.
Умные люди так бы не желали.
....
И так уже 4 года.
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(без названия)
\\ъъ написал 18.01.2018 08:39
эта пьянь еще много еще чего набрешет
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Скучно, девочки
Линза написал 18.01.2018 08:22
Россия освободит Украину от колониального рабства США.
....
За это время ВВП упал в 2 раза,
население сократилось до 28 миллионов,
а сейчас тысячи людей умирают от СПИДа,
туберкулеза, ботулизма, бешенства и кори.
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Скучно, девочки
Линза написал 18.01.2018 08:17
Все так как решат в Кремле.
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РЕ
н - орд - МАН написал 18.01.2018 07:52
Порошенко отметил, что Украина в разы увеличит поставки противотанковых комплексов и беспилотных летательных аппаратов для войны на Донбассе.
"Противотанковое вооружение - его количество увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в АТО.
==================
Сами по себе противотанковые средства - лишь гипотетическая угроза.
Если у них нет "носителей вооружения", со скоростью и проходимостью, превышающие скорость и проходимость танка.
На УАЗ-ике за танком по буеракам - не угнаться. Не уйти, не обойти, и позицию для боя не занять.
Я предлагал Украинцам концепт такого носителя вооружений.
При реализации - может стать самым чудесным гемороем для противника в войне типа ЛуганДонской. И самым чудесным подарунком для СВОИХ.
...
=============
Кроме того, как указал Порошенко, оснащение антиснайперскими комплексами будет увеличено в 10 раз.
=============
А уж в качестве анти-снайперского (один из вариантов носителя вооружений), да при совместных действиях с пехотой - это просто ляля.
...
=============
Он напомнил, что на гособоронзаказ в 2018 году планируется потратить более 21 млрд гривен (более $731,7 млн по текущему курсу), что больше на 37%, чем годом ранее.
==============
По цене 1-го восстановленного украинского танка (1 млн баксов) - такой техники можно от 100-а штук склепать. По сути в гараже - из бронелиста и старых авто-агрегатов с авторазборки. Все серийное, массовое и никому-ненужное, кроме приемщиков цвет-мета.
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Re:
н - орд - МАН написал 18.01.2018 07:35
Вот пусть мне кто-нибудь ответит, если в действующие войска поступает в 4 раза больше противотанкового вооружения, то больше будет жертв или меньше?
********************
Пункт первый - с чьей стороны? Это важно. Если бы еженедельно нк гибло 4-6 украинских военных от снарперского огня явно не бывших шахтеров и от артилерийского огня
==============
Дело не в шахтерах.
А в тех, кто прикрутил к этому:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
...вот это:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%29
И убивает из этого людей.
Угадайте с одного раза - шахтеры ли это.
http://vegchel.ru/index.php?newsid=25600
...
================
тупо сидя в блиндажах под присмотром ОБСЕ , то никаких действий и не предпринималось. Дело просто шло бы к миру. Видимо мир в Украине не входит в планы кураторов ЛДНР.
================
Это да.
Для Украины это - война за независимость. Только реальная.
Украина выбрала свободу от чекистского МОРОКА - за это ее кремляди и дербанят.
В том числе и изнутри.
...
================
Пункт второй. Если снайперы с российским вооружением будут бояться пернуть
================
Да они боятся только россиянские железяки независимым экспертам показать, с серийными номерами, в заводской смазке. И паспорта свои россиянские достать.
Поставляемый в Украину "Барретт" "лайт-фифти" - вполовину слабее ПТРД 14,5мм.
Потому что он - легкий и носимый.
А 14,5 - это неслабое ПРОТИВОТАНКОВОЕ ружье. И из этих 14,5*114 мм - вытянуто все, что можно вытянуть из калибра менее 15 мм (после которого оружие идет в зачет как пушка).
Эта пулька в деревенский дом через одну стену влетит, а через другую напродув вылетит. И дыра с тарелку останется.
...
==================
а танкисты стрельнуть , то смерти прекратяться вообще.
==================
"Джавелин" - не мешает танкистам стрелять.
Он мешает им НАСТУПАТЬ по территории противника. Где на мине не подорвался, гусеницы не размотал (это недорого устроить) - там этот подарунок прилетит. За 2,5 километра.
Только один выстрел стоит 100 тысяч зеленых долларов. Зато шанс поражения весьма велик.
...
================
Или мир не на российских условиях вовсе не мир?
================
рЮсский мирЪ - это Голодомор, ГУЛАГ и война.
Сама по себе - эта Империя Зла существовать не может.
Это цивилизационный паразит, который не способен жить без цивилизации, но и убить ее для него самоубийство.
Мир по москавитски - это когда они рулевые своего ГУЛАГ-а, а вокруг них их РАБЫ.
Осознаете логику?
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Re:
н - орд - МАН написал 18.01.2018 06:59
не надо было щелкать клювом в 2014 году.
===============
Вы явно из стаи этаких любителей из-за мозгов наизнанку нарываться - а потом ловить неслабые баттхерты.
А логика-то занятная. Если бы вы в 2014-м нарвались по-взрослому, до упора - обратку бы уже не унесли. И так-то уже не тянете, а в вашем фееричном раскладе было бы конкретнее некуда. Сидели бы сейчас вдоль дорог и перезаправленными газком зажигалками торговали.
...
===============
а сейчас все кончится всу задавят донбасс. и минск2 удачно завершится
===============
ЛуганДонию не нужно даже давить - она проиграла уже сама по себе.
У нее нет ни цели, ни логики.
Чистый проигрыш - уже в тот момент, когда эта бердовая идейка осенила кастрированный мозг ваших хозяев.
И так будет со всеми, кто под чекистов зашел, и так уже было: сначала вы офуеваете в атаке - а потом уезжаете на Колыму в один конец. А потом туда поедут те, кто вас туда отправил.
Вот и вся логика.
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РЕ
Н- о - рд - МАН написал 18.01.2018 06:50
- Итак, мало того, что гособорозаказ увеличен на 730 миллионов долларов, так еще и часть летального вооружения будет оплачена США, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Видимо, это называется "мирным процессом" на Донбассе.
===============
Противо-танковое и контр-снайперское вооружение - да, это несет мир.
...
===============
Вот пусть мне кто-нибудь ответит, если в действующие войска поступает в 4 раза больше противотанкового вооружения, то больше будет жертв или меньше? Видимо, жертвы на Донбассе в США считают вполне приемлемыми. А в Киеве так и вообще желательными.
===============
Конечно, меньше.
В танке - 3 деятеля экипаж, а снарядов в укладке штук 40. И к пулеметам пара тысяч патронов.
Война моторов (технологий) - уменьшает потери.
США воевали с Германией стратегическими бомбардировщиками - экипаж 10 человек. А СССР пехоту дивизиями на пулеметы отправлял - по 10000 человек. За три дня в ноль.
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Только плутониевые бомбы заткнут рты красножопых.
Крон Принц Семачка Васильевич написал 18.01.2018 06:48
Зачем вы делаете ему некомфортно? У него там мама. Стукачка терапевт и этим все сказано, он будет врать и плакать, срать и кривляться, пердеть и сосать у Путина. Подтасовка фактов и откровенное хамство , но спасибо Путину, помог разоблачить эту суку. А если б в 2011 эта ******** пролезла в Кремль! Тогда оно строило из себя человека и ведь как тетрально изображало, не иначе цыганские или семитские корни у Баранова.
А так пусть пердит на страницах своего блога форума мск. Тупой клоун и бл двухрублевая.
Пи. Си.
Му дила
Пиши Свободная пресса взяла интервью, так нагляднее, у такого мурла не каждая возьмет.
А литовки вообще пройдут мимо ***********!!!!
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(без названия)
ф3 написал 18.01.2018 05:00
не надо было щелкать клювом в 2014 году. а сейчас все кончится всу задавят донбасс. и минск2 удачно завершится
Ответить
Скучно, девочки
Линза написал 18.01.2018 04:53
На Украине полных крах.
Наконец-то Новоросиия вернется в состав России.
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да забыть уже украину
влад 599 написал 18.01.2018 04:22
украина в состав рф не войдет никогда . Игра бездарно проиграна Цирк уже уехал
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Хохлам надо немножко потерпеть
\\ъъ написал 18.01.2018 03:17
Вальцман опять нажрался...
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"от снарперского огня явно не бывших шахтеров" Тебе каждый раз
воинское удостоверение показывают, брехуну? написал 18.01.2018 03:00
.
Ответить
(без названия)
Ответ прост написал 18.01.2018 01:42
Вот пусть мне кто-нибудь ответит, если в действующие войска поступает в 4 раза больше противотанкового вооружения, то больше будет жертв или меньше?
********************
Пункт первый - с чьей стороны? Это важно. Если бы еженедельно нк гибло 4-6 украинских военных от снарперского огня явно не бывших шахтеров и от артилерийского огня
тупо сидя в блиндажах под присмотром ОБСЕ , то никаких действий и не предпринималось. Дело просто шло бы к миру. Видимо мир в Украине не входит в планы кураторов ЛДНР.
Пункт второй. Если снайперы с российским вооружением будут бояться пернуть а танкисты стрельнуть , то смерти прекратяться вообще. Или мир не на российских условиях вовсе не мир?
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