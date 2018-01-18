США оплатят войну на Украине

Поставки Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin будут оплачены из бюджета США, 17 января заявил Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Также Порошенко отметил, что Украина в разы увеличит поставки противотанковых комплексов и беспилотных летательных аппаратов для войны на Донбассе.

"Противотанковое вооружение - его количество увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в АТО. Количество БПЛА у нас будет увеличено в 4,5 раза", - сказал он.

Кроме того, как указал Порошенко, оснащение антиснайперскими комплексами будет увеличено в 10 раз. Он напомнил, что на гособоронзаказ в 2018 году планируется потратить более 21 млрд гривен (более $731,7 млн по текущему курсу), что больше на 37%, чем годом ранее.

- Итак, мало того, что гособорозаказ увеличен на 730 миллионов долларов, так еще и часть летального вооружения будет оплачена США, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Видимо, это называется "мирным процессом" на Донбассе. Вот пусть мне кто-нибудь ответит, если в действующие войска поступает в 4 раза больше противотанкового вооружения, то больше будет жертв или меньше? Видимо, жертвы на Донбассе в США считают вполне приемлемыми. А в Киеве так и вообще желательными.

- Вроде бы в Киеве обеспокоены очередным "майданчиком", - продолжил Анатолий Баранов. - Украина гордится политической активностью граждан, высокой степенью свободы. Ну так задали бы себе вопрос, почему Европа и США не хотят помогать Украине хотя бы накормить и нормально содержать своих граждан, зато охотно помогают отправить их на тот свет, причем собственными же их руками...