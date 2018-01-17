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Московский листок

Мексиканская авиакомпания пустила часть российских Sukhoi Superjet 100 на запчасти

Опубликовано 17.01.2018 в разделе комментариев 3

Мексиканская авиакомпания пустила часть российских Sukhoi Superjet 100 на запчасти

Крупнейший зарубежный эксплантат российских гражданских самолетов SSJ100 - мексиканская авиакомпания Interjet вынуждена использовать четыре из 22 лайнеров в качестве донора запчастей для остальных 18 летающих самолетов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg и ресурс Flightglobal

По данным издания, три SSJ100 мексиканской авиакомпании не летают с 14 мая, 18 июля и 21 августа 2017 г. соответственно, а четвертый был поврежден еще в октябре 2015 г. при буксировке в аэропорту.

Гендиректор Interjet Хосе Луи Гарса подвердил Bloomberg, что с техобслуживанием SSJ100 есть проблемы. Нехватку и длинные сроки поставки запчастей подтвердили менеджеры российских авиакомпаний и люди, близкие к ОАК. По их словам, из-за этого у всех российских авиакомпаний налет этого типа воздушного судна остается крайне низким — 3−3,7 часа в сутки в 2016 г., в то время как самолеты иностранного производства в среднем летали 9 часов в сутки.

В АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), заявили, что использование части авиапарка в качестве донора для ремонта или планового технического обслуживания является нормальным явлением. "Чтобы сократить время пребывания SSJ100 на ремонте, ГСС продолжает работу по автоматизации системы складского учета запчастей и ее интеграцию с порталом послепродажной поддержки эксплуатантов", - пояснил представитель ГСС.

Налаживание поставок запчастей требует времени, но мы близки к цели: в этом году инвестируем $7 млн в склад запчастей для SSJ100, цитирует The Washington Post гендиректора Interjet. Издание напоминает, что в обеих Америках у ГСС нет ни одного центра для поддержки техобслуживания SSJ100, у Airbus (у Interjet в парке 58 Airbus) их три.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 18.01.2018 07:26
Еще можно в Буркино Фасо продать пару, другую аппаратов (на металлолом и поделки)!
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Был уже тандем
Гороскоп написал 18.01.2018 00:02
Однажды в руководстве уже был тандем - братья Кагановичи и один как раз рулил авиапромом. Но вот незадача , пришлось ему застрелиться, доруководил до ручки.
кто из уважаемых Ррогозиных под угрозой? У одного Хруничева оптимизируют и куча других проблем, другой, который Отзывается и на фамилию Ильюшиш осваивает конструирование самолетов на базе гуманитарного образования. Ну ведь не кардиолог, в Швейцарию не сбежит.
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так теперь в нашей авиапромышленности рулит тандем Рогозин-старший-младший
kerg написал 17.01.2018 22:25
уж они-то порядок наведут, ибо патриоты
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