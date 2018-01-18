Трамп недоволен тем, что Россия не дает КНДР замерзнуть

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает КНДР "обходить" международные санкции, передает Reuters.

"Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. Нам помогает Китай, но то, что делает Китай, обесценивает Россия", — заявил он.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что российские танкеры не менее трех раз поставляли топливо в Северную Корею в нарушение международных санкций.

- Трампа возмущает поставки топлива зимой в КНДР, чтобы люди не померзли, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А мы должны радоваться поставкам на Украину противотанковых комплексом и снайперского вооружения? Украина не находится под санкциями? Да, но солярка не угрожает Трампу и его семье, а вот снайперское вооружение украинских карателей угрожает мне лично и знакомым мне людям. Я не объективен? Нет, но я не хочу еще и еще терять друзей из-за "объективности" США. КНДР пытается защититься от подавляющей военной мощи США. Предложите ей другой вариант. Но ведь другой вариант - это гибель этого государства, нравится оно нам или нет.