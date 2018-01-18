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Московский листок

Трамп недоволен тем, что Россия не дает КНДР замерзнуть

Опубликовано 18.01.2018 в разделе комментариев 3

Трамп недоволен тем, что Россия не дает КНДР замерзнуть

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает КНДР "обходить" международные санкции, передает Reuters. 

"Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. Нам помогает Китай, но то, что делает Китай, обесценивает Россия", — заявил он.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что российские танкеры не менее трех раз поставляли топливо в Северную Корею в нарушение международных санкций. 

- Трампа возмущает поставки топлива зимой в КНДР, чтобы люди не померзли, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А мы должны радоваться поставкам на Украину противотанковых комплексом и снайперского вооружения? Украина не находится под санкциями? Да, но солярка не угрожает Трампу и его семье, а вот снайперское вооружение украинских карателей угрожает мне лично и знакомым мне людям. Я не объективен? Нет, но я не хочу еще и еще терять друзей из-за "объективности" США. КНДР пытается защититься от подавляющей военной мощи США. Предложите ей другой вариант. Но ведь другой вариант - это гибель этого государства, нравится оно нам или нет. 



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Всего комментариев к статье: 3
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По-честному по-нашему по-русски надобно. Пердолить красножопых до ус рачки
Крон Принц Семачка Васильевич написал 18.01.2018 06:50
Пошел ты в жопу со своими красножопыми друзьями!
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Дедушка Трамп
дадаэто я - бео написал 18.01.2018 01:43

Дедушка Трамп, пожалуйста, отфаршмач говонорашку!
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а вот снайперское вооружение украинских карателей угрожает мне лично и знакомым мне людям
Завидонов Никотин написал 18.01.2018 01:35
А чЁ ты там трешься не на своей земле, оккупант хyeв?
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