Охранка в лице экс-главы её безопасности требовала у воров в законе пять миллионов за свободу Итальянца

Сумма взятки, которую требовал бывший глава управления собственной безопасности СК РФ полковник Михаил Максименко за освобождение из-под стражи соратника криминального авторитета Захария Калашова по кличке Шакро Молодой - криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), составляла не 500 тысяч долларов, а в 10 раз больше - пять миллионов долларов. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По его данным, люди из ближайшего окружения вора в законе обратились за помощью к крупным коммерсантам, после чего требуемая сумма была собрана. Однако представители криминалитета успели передать правоохранителям только два транша на общую сумму около одного миллиона долларов.

Первый транш в размере 500 тысяч долларов Максименко, как полагает следствие, поступил от владельца сети ресторанов Олега Шейхаметова через цепочку посредников, одним из которых был подчиненный Максименко - замглавы управления собственной безопасности (УСБ) СКР Александр Ламонов.

Еще 500 тысяч евро на освобождение Итальянца передал крупный девелопер Дмитрий Смычковский, проживающий в США (он объявлен в международный розыск).

Также деньги на освобождение Итальянца предоставили еще как минимум три крупных бизнесмена. Сотрудничать со следствием они не хотят, а принудить их к этому ФСБ не может, пишет "Коммерсант". По данным издания, предполагаемые взяткодатели либо скрываются за границей, либо обладают особым юридическим статусом и поэтому неприкосновенны.

Шакро Молодого арестовали в Москве 13 июля 2016 года по обвинению в вымогательстве. Он обвиняется по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Также в его отношении расследуется уголовное дело по части 4 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, приближенные вора в законе - Андрей Кочуйков (Итальянец) и Эдуард Романов - вымогали у хозяйки московского ресторана Elements на Рочдельской улице Жанны Ким восемь миллионов рублей, которые женщина якобы не заплатила дизайнеру Фатиме Мусиковой, будучи недовольной ее работой.

В результате произошла перестрелка, в которой участвовали 10 человек, в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пять мужчин, двое из которых скончались. В СИЗО попало около десятка предполагаемых подельников Шакро. В их числе - Кочуйков (Итальянец).

Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также заместитель главы СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны по делу Калашова в июле 2016 года.

По версии следователей из ФСБ, в конце февраля 2016 года Максименко в своей квартире сообщил Ламонову и Никандрову о том, что Калашов предлагает крупную сумму за освобождение из СИЗО своего друга, "авторитета" Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.

4 марта 2016 года от людей Калашова сотрудники СКР, предположительно, получили 500 тысяч евро, после чего "Максименко и Ламонов обеспечивали через имеющиеся контакты с представителями преступного сообщества Калашова дачу необходимых признательных показаний Кочуйковым".

Тем временем вчерашние кадры столь алчной охранки - стали желанными кадрами в базовой структуре силовигархии, в "Роснефти". Бывший руководитель главного следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко, проходящий свидетелем по делу "вора в законе" Шакро Молодого, устроился на работу в правовой отдел нефтегазовой компании "Роснефть", сообщало в марте 2017-го РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В пресс-службе "Роснефти" на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию агентству отказались от комментариев. Бывший руководитель главного следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко подал в отставку летом прошлого года после того, как на нескольких высокопоставленных сотрудников ведомство завели дело о взятке от «вора в законе» Захария Калашова, известного также как Шакро Молодой. Известно, что Крамаренко был допрошен по данному делу в качестве свидетеля и "дал показания на одного из своих руководителей в генеральских погонах". Вместе с Крамаренко уволился его заместитель Александр Хурцилав, а также следователь по особо важным делам Андрей Бычков.

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