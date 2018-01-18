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Московский листок

Охранка в лице экс-главы её безопасности требовала у воров в законе пять миллионов за свободу Итальянца

Опубликовано 18.01.2018 в разделе комментариев 8

коррупция криминал позор охранка
Охранка в лице экс-главы её безопасности требовала у воров в законе пять миллионов за свободу Итальянца

Сумма взятки, которую требовал бывший глава управления собственной безопасности СК РФ полковник Михаил Максименко за освобождение из-под стражи соратника криминального авторитета Захария Калашова по кличке Шакро Молодой - криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), составляла не 500 тысяч долларов, а в 10 раз больше - пять миллионов долларов. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на близкий к расследованию источник. 

По его данным, люди из ближайшего окружения вора в законе обратились за помощью к крупным коммерсантам, после чего требуемая сумма была собрана. Однако представители криминалитета успели передать правоохранителям только два транша на общую сумму около одного миллиона долларов. 

Первый транш в размере 500 тысяч долларов Максименко, как полагает следствие, поступил от владельца сети ресторанов Олега Шейхаметова через цепочку посредников, одним из которых был подчиненный Максименко - замглавы управления собственной безопасности (УСБ) СКР Александр Ламонов. 

Еще 500 тысяч евро на освобождение Итальянца передал крупный девелопер Дмитрий Смычковский, проживающий в США (он объявлен в международный розыск). 

Также деньги на освобождение Итальянца предоставили еще как минимум три крупных бизнесмена. Сотрудничать со следствием они не хотят, а принудить их к этому ФСБ не может, пишет "Коммерсант". По данным издания, предполагаемые взяткодатели либо скрываются за границей, либо обладают особым юридическим статусом и поэтому неприкосновенны. 

Шакро Молодого арестовали в Москве 13 июля 2016 года по обвинению в вымогательстве. Он обвиняется по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Также в его отношении расследуется уголовное дело по части 4 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. 

По версии следствия, приближенные вора в законе - Андрей Кочуйков (Итальянец) и Эдуард Романов - вымогали у хозяйки московского ресторана Elements на Рочдельской улице Жанны Ким восемь миллионов рублей, которые женщина якобы не заплатила дизайнеру Фатиме Мусиковой, будучи недовольной ее работой. 

В результате произошла перестрелка, в которой участвовали 10 человек, в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пять мужчин, двое из которых скончались. В СИЗО попало около десятка предполагаемых подельников Шакро. В их числе - Кочуйков (Итальянец). 

Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также заместитель главы СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны по делу Калашова в июле 2016 года. 

По версии следователей из ФСБ, в конце февраля 2016 года Максименко в своей квартире сообщил Ламонову и Никандрову о том, что Калашов предлагает крупную сумму за освобождение из СИЗО своего друга, "авторитета" Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. 

4 марта 2016 года от людей Калашова сотрудники СКР, предположительно, получили 500 тысяч евро, после чего "Максименко и Ламонов обеспечивали через имеющиеся контакты с представителями преступного сообщества Калашова дачу необходимых признательных показаний Кочуйковым".

Тем временем вчерашние кадры столь алчной охранки - стали желанными кадрами в базовой структуре силовигархии, в "Роснефти". Бывший руководитель главного следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко, проходящий свидетелем по делу "вора в законе" Шакро Молодого, устроился на работу в правовой отдел нефтегазовой компании "Роснефть", сообщало в марте 2017-го РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В пресс-службе "Роснефти" на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию агентству отказались от комментариев. Бывший руководитель главного следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко подал в отставку летом прошлого года после того, как на нескольких высокопоставленных сотрудников ведомство завели дело о взятке от «вора в законе» Захария Калашова, известного также как Шакро Молодой. Известно, что Крамаренко был допрошен по данному делу в качестве свидетеля и "дал показания на одного из своих руководителей в генеральских погонах". Вместе с Крамаренко уволился его заместитель Александр Хурцилав, а также следователь по особо важным делам Андрей Бычков.

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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
Чингачгук написал 18.01.2018 20:08
Самое интересное в том,что "некоторые взяткодатели обладают особым юридическим статусом и поэтому-неприкосновенны"..На самом деле,между высокопоставленными жуликами и теми же,но без "статуса" не такая уж большая разница,поскольку и "методы получения доходов"и сами источники у них практически одни и те же..Разве что,такие как Шакро не получают публично ордена "за заслуги перед отечеством"и "Андрея первозванного",по крайней мере-пока что,а в остальном никакого различия между ними незаметно,поэтому,когда некоторые удивляются отсутствию западных инвестиций в Российскую "экономику",то надо иметь в виду,что там вести бизнес такими способами не привыкли,а то,к чему привыкли Российские "бизнесмены",называется уже не бизнесом,а участием в организованных преступных сообществах,но,на таком "бизнесе"еще ни одна экономика в мире к процветанию не продвинулась,а как раз наоборот...
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(без названия)
КТФ написал 18.01.2018 18:53
Пора вернуть расстрельную статью
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Трупный запах
российского капитализма... написал 18.01.2018 16:31
.
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(без названия)
старый написал 18.01.2018 14:14
По версии следствия, приближенные вора в законе - Андрей Кочуйков (Итальянец) и Эдуард Романов - вымогали у хозяйки московского ресторана Elements на Рочдельской улице Жанны Ким восемь миллионов рублей, которые женщина якобы не заплатила дизайнеру Фатиме Мусиковой, будучи недовольной ее работой. Это какая жэ крыша у Жанны-чтоб такой контингент взять за ...... .
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Эту коррупцию нам хотят оставить после 18 марта? стоик1110 написал 18.01.2018 13:07
Александр ДВ написал 18.01.2018 13:29
Да что Вы, в самом деле? Это т.н. "избиратели" отпустить ея не хотят, как и солнцеликого с шоблой. Ну, а кто, если не...
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(без названия)
стоик1110 написал 18.01.2018 13:07
Эту коррупцию нам хотят оставить после 18 марта?
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Re: Все г.овно кончается на О
////ььь написал 18.01.2018 12:55
и заканчивается на ин,как не парадоксально.
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Все г.овно кончается на О
\\ъъ написал 18.01.2018 11:43
....
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