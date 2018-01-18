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Московский листок

Автобус с узбекскими гастарбайтерами сгорел в Казахстане

Опубликовано 18.01.2018 в разделе комментариев 6

Причиной пожара в автобусе в Казахстане, в котором погибли 52 человека, могло стать возгорание проводки. Об этом сообщает издание NUR.kz со ссылкой на областное управление департамента по ЧС. 

Отмечается, что при возгорании началась паника. Также сообщается, что автобус был перегружен. 

Как сообщалось, инцидент произошел в Актюбинской области Казахстана утром 18 января. Автобус направлялся в Россию по трассе Самара – Шымкент. 

Всего внутри находились 57 человека, пятерым удалось спастись. В казахстанском департаменте по ЧС уточняют, что все погибшие — граждане Узбекистана, россиян среди них не было.



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Всего комментариев к статье: 6
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Блеать!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед *$ДальССкий написал 18.01.2018 20:12
Засерив у себя всЁ до невозможности своего же проживания у себя на родине, они как гОвно из засорившегося унитаза = безостановочно ползЁт заполняя вкруг всЁ и всея окрест.
Если мы не опомнимся, и не опомнится европа, то через 50 лет заместо белых людей на их землях будут произрастать только афрожопые и лопатомордые особи человека.
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(без названия)
Озвучили такую веррсию написал 18.01.2018 17:53
Согревались паяльной лампой,не поделили оную, возникла драка,лампа упала на что-то горючее и - вуаля.
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закрыть границы,ИГИЛбайтеров депортировать
у нас 25 миллионов безработных, написал 18.01.2018 17:34
а мы кормим 25 миллионов безруких ИГИЛбайтеров,которые привозят 90 тонн афганского героина.
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(без названия)
стоик1110 написал 18.01.2018 13:08
Зачем Этих к нам пускают?
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Побольше бы таких автобусов.
Автобусы фашисты написал 18.01.2018 13:06
:)
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(без названия)
!!!Q!!!--TOT-VASOQQ!!!& написал 18.01.2018 12:09
-Обычное дело! Гибнут едущие на заработки. Так бывает везде - в той же Мексике... "Демократия" называется... То таки да...
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