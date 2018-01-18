Автобус с узбекскими гастарбайтерами сгорел в Казахстане

Причиной пожара в автобусе в Казахстане, в котором погибли 52 человека, могло стать возгорание проводки. Об этом сообщает издание NUR.kz со ссылкой на областное управление департамента по ЧС.
Отмечается, что при возгорании началась паника. Также сообщается, что автобус был перегружен.
Как сообщалось, инцидент произошел в Актюбинской области Казахстана утром 18 января. Автобус направлялся в Россию по трассе Самара – Шымкент.
Всего внутри находились 57 человека, пятерым удалось спастись. В казахстанском департаменте по ЧС уточняют, что все погибшие — граждане Узбекистана, россиян среди них не было.
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед *$ДальССкий написал 18.01.2018 20:12
Если мы не опомнимся, и не опомнится европа, то через 50 лет заместо белых людей на их землях будут произрастать только афрожопые и лопатомордые особи человека.
Озвучили такую веррсию написал 18.01.2018 17:53
у нас 25 миллионов безработных, написал 18.01.2018 17:34
стоик1110 написал 18.01.2018 13:08
Автобусы фашисты написал 18.01.2018 13:06
!!!Q!!!--TOT-VASOQQ!!!& написал 18.01.2018 12:09