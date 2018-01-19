Как князья церкви хвалили Владимира Ильича и славили его могилу

На днях "Нашё Всё" в ходе предвыборной кампании освежил и, как говорится, актуализировал вопрос взаимоотношений религии, Ленина, церкви и Мавзолея. Вот в дополнение к этой теме текст публикации "Вечерней Москвы" #20 за январь 1924 года. Ранее этот текст в полном виде в инете, насколько мне известно, не публиковался (правописание и пунктуация оригинала сохранены).

"Православное духовенство о похоронах Ильича.

Б. Патриарх Тихон.

По канонам православной церкви возбраняется служить панихиды и поминать в церковном служении умершего, который был при жизни отлучён от церкви.

Так было со Львом Толстым. Но Владимир Ильич Ленин не был отлучен от православной церкви высшей церковной властью и поэтому всякий верующий имеет право и возможность поминать его.

Идейно, мы с Владимиром Ильичем Лениным, конечно, расходились, но я имею сведения, о нем, как о человеке добрейшей и поистине христианской души.

Я считал бы оскорблением памяти Владимира Ильича и неуважением к его близким и семье, если бы мы, православное духовенство, приняли участие в похоронной процессии: ведь Владимир Ильич Ленин никогда не выражал желания, чтобы православное духовенство провожало его тело."

Мой комментарий. Вообще-то эти слова патриарха Тихона о Ленине приводятся часто, но фразу о Льве Толстом обычно стыдливо опускают. Ещё бы — такой высший пилотаж церковной политики, бгг! :) Оказывается Владимир Ильич был лучшим сыном церкви, чем граф Лев Николаевич, сам считавший себя последователем Иисуса! :) Вот бы посмеялись этому умозаключению они оба!

Кстати, не худо сопоставить эти слова с приписываемой тому же патриарху Тихону фразой про то, что "по мощам и елей". Интересно, понимают ли пересказчики этой байки, что они выставляют патриарха крайне двуличным человеком и тем самым оказывают ему весьма медвежью услугу? Отметим также забавную деталь: советская газета, сопровождая титул Тихона буковкой "б." (то есть называя его "бывшим", согласно официальной позиции), в то же время пишет его титулование, "Патриарх", с заглавной буквы.

Но пойдём дальше по тексту "Вечёрки".

"Живая церковь" хочет участвовать в похоронах.

Беседа с митр. Евдокимом

Председатель святейшего синода митрополит Евдоким в беседе с сотрудником "Вечерней Москвы" сказал:

— На последнем заседании синода всесторонне обсуждался вопрос о возможности церковного поминовения В. И. Ленина. Вопрос этот разрешен в положительном смысле.

"Живая церковь" решила принять участие в гражданских похоронах Владимира Ильича. Уже намечен состав депутации, которая намерена участвовать в похоронной процессии.

Затем митр. Евдоким коснулся вопроса об отношении Ленина к религии:

— В заграничной, главным образом, белогвардейско-эмигрантской прессе, Ленин изображался, как неистовый гонитель и ненавистник православной церкви и религии вообще. Это в корне неверно. Ленин относился к верующим в высшей степени справедливо и беспристрастно и боролся только с преступниками в рясе.

— После смерти В. И. Ленина, — заявил в заключение митр. Евдоким, — ко мне уже являлись корреспонденты заграничных газет и я подробно осведомил их об отношении Ленина к религии вообще и к православной церкви в частности."

Мой комментарий. "Живая церковь" была в тот момент левым ответвлением "обновленцев". Легко видеть, что и отношение её к Ленину гораздо положительнее (по крайней мере, на словах), чем у патриарха Тихона. И в похоронах Ленина живоцерковники готовятся с энтузиазмом участвовать... А союз "Церковное Возрождение", позицию которого газета приводила далее, представлял собой самую умеренную часть церковного обновленчества, то есть, так сказать, церковных "центристов". Однако этот союз по случаю кончины В. И. Ленина даже внёс новшество в богослужение! :)

"Председатель союза "Церковное Возрождение" епископ Антонин

Союз "Церковное Возрождение", возглавляемый мною, намерен отметить день похорон Владимира Ильича особенным богослужением, в котором с религиозной высоты будет дано освещение освободительных трудов почившего.

Владимир Ильич велик в художественном изобретении аппарата для проведения в жизнь освободительных идей и в этом отношении религиозная свобода, возвещенная советским строем, благоприятствует такому нарощению нравственной силы, как ни в одном государстве. В заупокойном богослужении, совершавшемся в Заиконоспасском храме бледный припев "Вечная память", мы впервые заменили "Вечная жизнь".

Прагматизм и практицизм гуманитарных идей по преломлению их в живом строе социальных отношений, живая игра бриллианта душ человеческих, — вот то, я сказал бы, не памятник, а живой лик Владимира Ильича, который будет постоянно смотреть на нас, а мы, всматриваясь в него, будет (так в тексте. — А. М.) чувствовать долг, — живой неослабный долг исторической конкретизации его."

Мой комментарий. Ну вы только поглядите, как церковные деятели, от "б. Патриарха" до митрополитов и епископов всех сортов, соревновались в выражении уважения и лояльности к покойному Владимиру Ильичу! Он и "человек добрейшей и поистине христианской души", и великий проводник "гуманитарных и освободительных идей", и "бриллиант душ человеческих", и православнее Льва Толстого, и прочая, и прочая, и прочая. Примерно так же князья церкви ныне наперегонки соревнуются в том, чтобы побольнее пнуть память Владимира Ильича и обмакнуть в грязи его имя, только грязь к нему не прилипает. (И сам В. И., будь он жив, только посмеялся бы над этой потешной вознёй, и тогда, и сейчас).

Ну, и кто они после этого?..

P. S. Вот ещё кое-что о позиции церкви и духовенства в связи с кончиной председателя Совнаркома:

Обращение патриарха Тихона и членов Патриаршего Священного Синода в советскую прессу в связи со смертью Председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянова (Ленина)

24.01.1924.

Прошу через Вашу газету выразить Моё соболезнование правительству Союза Советских Республик по поводу тяжкой утраты, понесённой им в лице неожиданно скончавшегося Председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянова (Ленина).

Патриарх Тихон

Митрополит Тихон (Оболенский)

Митрополит Серафим (Александров)

Митрополит Петр (Полянский)

Заявление:

"Священный Синод Русской православной церкви выражает искреннее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего народа из царства великого насилия и гнёта на пути полной свободы и самоустроения. Да живёт же непрерывно в сердцах оставшихся светлый образ великого борца и страдальца за свободу угнетённых, за идеи всеобщего подлинного братства и ярко светит всем в борьбе за достижение полного счастья людей на земле. Мы знаем, что его крепко любил народ...

Грядущие века да не загладят в памяти народной дорогу к его могиле, колыбели свободы всего человечества. Великие покойники часто в течение веков говорят уму и сердцу оставшихся больше живых. Да будет же и эта отныне безмолвная могила неумолкаемой трибуной из рода в род для тех, кто желает себе счастья. Вечная память и вечный покой твоей многострадальной, доброй и христианской душе".

"Известия" №20 от 25 января 1924 года.

Тут интересно вот что. 25 января Мавзолея Ленина ещё не существовало, тем более не существовало трибуны на нём. А церковники уже призывали сделать могилу "неумолкаемой трибуной из рода в род для тех, кто желает себе счастья". Но ведь так и исполнилось! И знаменитая формула "могила Ленина — колыбель свободы всего человечества" тоже, оказывается, присутствовала в церковном обращении. А сколько над ней смеялись либералы в годы перестройки!

От редакции: Сейчас ситуация несколько изменилась - в 1970-м году Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) предала-таки В.И.Ленина анафеме, видимо, приурочив ее к 100-летию вождя революции.

Конечно, этот мелкий плевок никто бы не заметил, если бы спустя еще три десятка лет не произошло воссоединение РПЦЗ с РПЦ, условием которого стало взаимное признание не только святых, но и церковных проклятий тоже. Со святыми, в число которых попали и белогвардейцы, и даже открытые пособники нацистов, отдельная тема. Канонизация РПЦ Николая Романова тоже, на самом деле, следствие воссоединения с РПЦЗ - те признали последнего царя мучеником давно.

И с этим РПЦ оказалась в глупейшем положении - получается, как святой у нас прославлен государственный преступник. Прокуратуре срочно пришлось изыскивать основания для его реабилитации - а их, в общем, не было, о чем поначалу и было составлено заключение. Но потом как-то извернулись...

И вот другая незадача - у нас предан церковному проклятию не только величайший русский писатель Толстой, но еще и основатель нашего государства Ленин тоже! С РПЦЗ все понятно - она Советской власти никогда не признавала. Но РПЦ-то не просто признавала, а 70 лет с этим государством шла рука об руку. И что очень важно - государство Российская Федерация является правопреемником именно СССР, а вовсе не царской империи. Да и Московская патриархия основана в 1918 году, то есть под руководством Ленина, которого теперь вынуждена анафематствовать.

А вместе с Лениным вслед за РПЦЗ придется проклинать и Советскую власть целиком... То есть анафематствовать, по сути, самое себя. Вот такая "загогулина"...

А.Б.