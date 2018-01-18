Семья Назарбаевых приватизирует все НПЗ в Казахстане

«Для проведения успешного IPO и повышения стоимости акций нацкомпаний была одобрена реализация 14 активов в периметре IPO их материнских компаний. По АО «НК «КМГ» семь активов: ТОО «Урихтау Оперейтинг», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», TH KazMunaiGas N.V., ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «KMG Automation», ТОО «Тениз Сервис», — сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на заседании правительства.
Т.Сулейменов подчеркнул, что правительством РК разработан специальный проект постановления. В данный момент он находится на стадии согласования. По его словам, в настоящее время правительство разработало соответствующий проект постановления, который находится на согласовании в госорганах.
Ранее, Т.Сулейменов сообщил, что в 2018 году будет подготовлена площадка для участия в IPO Международного финансового центра «Астана».
На самом деле все НПЗ как были под контролем правящей семьи Назарбаевых, так и попадут теперь в ее частную собственность через схему различных компаний. Не надо сомневаться в том, кому принадлежит финансовый центр «Астана»…
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кпр написал 18.01.2018 12:54
Лис написал 18.01.2018 12:09
!!!Q!!-!TOT-VASOQQ!!!& написал 18.01.2018 12:07
- А Гордые Сказы думали, что когда они выгонят русских, немцев, евреев, разорят Мой таик ядерный полигон и Мой таки космодром, то будут богатые и счастливые? То таки да-аа?