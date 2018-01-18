"Вопль бешеной собаки": Трамп ругает РФ и готовится к войне с КНДР

Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она не помогает США в вопросе имплементации санкций против КНДР, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на интервью Трампа агентству Reuters. "Россия вообще не помогает нам с Северной Кореей. И те вещи, с которыми нам помогает Китай, Россия сводит на нет. Другими словами, Россия уравнивает то, что делает Китай", - заявил Трамп.

По его словам, президент России Владимир Путин "многое мог бы сделать" для решения северокорейской проблемы, однако действия Кремля США не помогают. В то же время Трамп отметил усилия, которые Китай приложил для ограничения поставок нефти и угля в КНДР, но добавил, что Пекин все же может сделать больше для сдерживания Северной Кореи.

Президент США подчеркнул, что надеется на то, что северокорейскую проблему можно будет решить мирным путем. Однако, по его словам "очень может быть, что это невозможно". Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что российская сторона срывает реализацию некоторых санкций, наложенных ООН на Северную Корею.

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что у Вашингтона есть план войны с КНДР. Как передает в четверг информационное агентство Kyodo, он заявил об этом в ходе разговоров на ужине перед началом состоявшейся в Ванкувере встречи глав МИД ряда стран по ситуации на Корейском полуострове. «США готовятся. У нас есть и план войны», — сказал Мэттис, отвечая на вопрос о подходе Соединенных Штатов к КНДР, которая активно продвигает свою ракетно-ядерную программу.

На том же ужине с присутствием, в частности, госсекретаря США Рекса Тиллерсона, главы МИД Японии Таро Коно и других министров была подтверждена необходимость усиления нажима на Пхеньян с тем, чтобы вынудить его изменить свою политику. Было заявлено также о важности укрепления сотрудничества стран-участниц совещания в военной области. «Если нынешняя встреча министров иностранных дел не даст результата, то следующей мы проведем встречу министров обороны», — заявил, по данным Kyodo, Мэттис.

КНДР смеётся в ответ и не скупится на ироничные комментарии

В свою очередь газета «Нодон синмун» от 16-го января в авторских комментариях уже насмехалась над Трампом: президент блефовал, но для нас его блеф выглядит как припадок сумасшедшего, напуганного мощью чучхейской Кореи - это вопль бешеной собаки.

Трамп, помешавшийся на враждебной к КНДР политике, в последнее время написал в Твиттере «У меня тоже есть ядерная кнопка, но она куда больше и сильнее…», и опять веселит весь мир. После опубликования этого вздора не только международные СМИ и эксперты по вопросам Кореи, но и бывшие высокопоставленные чиновники администрации США один за другим насмехаются над этим высказыванием.

В комментариях отмечено, что истерика Трампа, возникшая в новом году, отражает отчаянное душевное состояние побежденного, который не в силах остановить шествие армии и народа Кореи, поднявшихся на борьбу за претворение в жизнь курса Трудовой партии.

До сих пор свора Трампа шумела, что наша Республика «угрожает миру мира» и следует подвергать КНДР нажиму силами всего международного сообщества. Но через статью в Твиттере Трамп сам обнаружил, кто защищает мир, а кто стремится к ядерной войне.

Эксперты по вопросам Кореи заявили, что сама публикация в Твиттере такого опасного и острого поста, касающегося ядерной войны - это нонсенс, недостойное поста президента поведение, является безответственным деянием, ставящим и так накалённую конфронтацией внешнеполитическую ситуацию в грань войны.

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