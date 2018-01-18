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Московский листок

"Вопль бешеной собаки": Трамп ругает РФ и готовится к войне с КНДР

Опубликовано 18.01.2018 в разделе комментариев 8

сша кндр конфронтация
"Вопль бешеной собаки": Трамп ругает РФ и готовится к войне с КНДР

Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она не помогает США в вопросе имплементации санкций против КНДР, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на интервью Трампа агентству Reuters. "Россия вообще не помогает нам с Северной Кореей. И те вещи, с которыми нам помогает Китай, Россия сводит на нет. Другими словами, Россия уравнивает то, что делает Китай", - заявил Трамп. 

По его словам, президент России Владимир Путин "многое мог бы сделать" для решения северокорейской проблемы, однако действия Кремля США не помогают. В то же время Трамп отметил усилия, которые Китай приложил для ограничения поставок нефти и угля в КНДР, но добавил, что Пекин все же может сделать больше для сдерживания Северной Кореи.

Президент США подчеркнул, что надеется на то, что северокорейскую проблему можно будет решить мирным путем. Однако, по его словам "очень может быть, что это невозможно". Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что российская сторона срывает реализацию некоторых санкций, наложенных ООН на Северную Корею.

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что у Вашингтона есть план войны с КНДР. Как передает в четверг информационное агентство Kyodo, он заявил об этом в ходе разговоров на ужине перед началом состоявшейся в Ванкувере встречи глав МИД ряда стран по ситуации на Корейском полуострове. «США готовятся. У нас есть и план войны», — сказал Мэттис, отвечая на вопрос о подходе Соединенных Штатов к КНДР, которая активно продвигает свою ракетно-ядерную программу. 

На том же ужине с присутствием, в частности, госсекретаря США Рекса Тиллерсона, главы МИД Японии Таро Коно и других министров была подтверждена необходимость усиления нажима на Пхеньян с тем, чтобы вынудить его изменить свою политику. Было заявлено также о важности укрепления сотрудничества стран-участниц совещания в военной области. «Если нынешняя встреча министров иностранных дел не даст результата, то следующей мы проведем встречу министров обороны», — заявил, по данным Kyodo, Мэттис.

КНДР смеётся в ответ и не скупится на ироничные комментарии

В свою очередь газета «Нодон синмун» от 16-го января в авторских комментариях уже насмехалась над Трампом: президент блефовал, но для нас его блеф выглядит как припадок сумасшедшего, напуганного мощью чучхейской Кореи - это вопль бешеной собаки.

Трамп, помешавшийся на враждебной к КНДР политике, в последнее время написал в Твиттере «У меня тоже есть ядерная кнопка, но она куда больше и сильнее…», и опять веселит весь мир. После опубликования этого вздора не только международные СМИ и эксперты по вопросам Кореи, но и бывшие высокопоставленные чиновники администрации США один за другим насмехаются над этим высказыванием.

В комментариях отмечено, что истерика Трампа, возникшая в новом году, отражает отчаянное душевное состояние побежденного, который не в силах остановить шествие армии и народа Кореи, поднявшихся на борьбу за претворение в жизнь курса Трудовой партии.

До сих пор свора Трампа шумела, что наша Республика «угрожает миру мира» и следует подвергать КНДР нажиму силами всего международного сообщества. Но через статью в Твиттере Трамп сам обнаружил, кто защищает мир, а кто стремится к ядерной войне.

Эксперты по вопросам Кореи заявили, что сама публикация в Твиттере такого опасного и острого поста, касающегося ядерной войны - это нонсенс, недостойное поста президента поведение,  является безответственным деянием, ставящим и так накалённую конфронтацией внешнеполитическую ситуацию в грань войны.

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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
ma-rat написал 18.01.2018 21:00
Не знаю,почнму кому-то мешает кндр.наркотрафиков оттуда вроде нет,террористов оттуда не посылают,пропаганды образа жизни никакой.живут,маршируют у себя,праздники проводят,не вырождаются,вроде на фото очень нормальные.
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(без названия)
ma-rat написал 18.01.2018 20:54
Тут пошутили про гулаг-сша.многим понравилось.но почему желающих жить в сша очередь стоит,а в рф наоборот.и беженцы от вкс не бегут в рф,а в страшную европу.и жутких издевательств и просто беспросветной жизни в больном обществе скрепной страны больше.
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(без названия)
стоик1110 написал 18.01.2018 20:36
Был такой гулаг - "ГДР" - где сионист-председатель местного КГБ-гестапо Маркус Вольф веселился , убивая немцев?
Изверга-сиониста Троцкого и судили и оправдывали, сути его преступлений это не меняет?
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Re: стоику 110
Мое имя написал 18.01.2018 15:26
Маркус Вольф был руководителем разведки, а не руководителем МГБ. Заглядывайте, хотя бы в википедию, прежде чем писать комментарии. Во-вторых, после объединения 2-х Германий над ним был суд. Приговор отменили, потом дали 3 года условно, потом опять отменили. Вы считаете, что знаете больше, чем немецкие судьи?
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(без названия)
А.Каммерер написал 18.01.2018 14:00
Судьба северокорейского режима, на самом деле, в руках высшего руководства КНР. Прекратят поставки в КНДР - сдохнет режим толсторожего Кима за пару-тройку месяцев. Нормальной промышленности у северокорейцев нет, сельского хозяйства - тоже. Экономика предельно милитаризирована. Только не жравши и без топлива к двигателям особо долго не повоюешь.
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(без названия)
впередсм0трящий написал 18.01.2018 13:43
что это - боязнь признать очевидное?
самоуспокоение - они всерьез считают что Трамп готовится к войне с КНДР собирая войска
в Турции, Норвегии,Прибалтике и Польше?
или полное незнание географии?
----------
готовиться всемирный поход против фашистской россии. с ее ликвидацией.
С участием США, Китая, Японии стран НАТО и некоторых других.
Ваш КО
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Re: Был такой гулаг - "ГДР
Sergo написал 18.01.2018 13:19
Есть такой ГУЛАГ, даже Гулажище - Соединенные Штаты Америки. Слышали? Из недавних новостей. Задержана семья религиозных изуверов, державшая своих 13 детей на цепях в вонючем подземелье. Добропорядочные христиане - заставляли детей учить библию наизусть. В Фейсбуке аккаунт имела. Не совки! Свободные особи! В свободном обществе! Никаких комсомолов, пионерских лагерей, красных галстуков и хождения строем! И эти уроды еще учили нас как надо жить! Нашептывали непросыхающему дуролому Ельцину рецепты "реформ"!
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стоик1110 написал 18.01.2018 13:03
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