Путинская Россия вооружает Китай, который помогает США душить КНДР...

Российская сторона приступила к поставкам в Китай систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф". Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг, 18 января, информированный источник. "Практическая реализация контракта на поставку С-400 в Китай началась", - сказал он.

ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества РФ заявил, что речь идет о контракте 2014 года. "Реализация контракта началась, первый полковой комплект отправлен в Китай", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в составе комплекта - командный пункт, радиолокационная станция, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты, принадлежности и другие элементы системы.

Отмечается, что заключенный контракт не предусматривает передачу технологий и лицензионное производство этих систем. Собеседник агентства также сообщил, что Россия в прошлом году провела курс обучения китайских военнослужащих правилам эксплуатации С-400.

О подписании контракта между РФ и КНР на поставку С-400 сообщалось в ноябре 2014-го. Через год помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил факт заключения сделки.

В июне 2016-го гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что китайская армия получит российские системы ПВО не ранее 2018 года. Месяц назад Чемезов рассказал, что отправка комплексов начнется в Китай в ближайшее время. Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что контракт по поставке С-400 Китаю планируется реализовать до 2020 года.

Китай стал первым зарубежным заказчиком С-400. Затем о закупке систем ПВО у РФ объявила Турция. В США, комментируя сообщения, заявили, что Вашингтон тревожит заинтересованность союзников по НАТО в приобретении российских зенитных ракетных систем.

Помимо Китая и Турции, у России имеются договоренности о поставке С-400 с Индией и Саудовской Аравией. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству прошлой осенью официально подтвердили факт заключения сделки с Эр-Риядом о поставках С-400 и других вооружений. В конце декабря прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий российский ВПК, побывав с визитом в Индии, анонсировал скорое подписание контракта на поставки в страну зенитной ракетной системы С-400.

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler) - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. С-400 стоит на вооружении армии РФ и используется в Сирии для обороны российской авиабазы Хмеймим.

От редакции: И это вот "мудрая внешняя политика" господина Путина? Мало того, что РФ гонит туда свою нефть и газ - просто не имея собственной индустрии для того, чтоб эти ресурсы были грамотно перерадотаны и использованы в производстве, - так ещё и крепнущего на наших ресурсах соседа вооружает. И острова отдаёт - как в 2004-м отдал КНР "мудрец" Путин остров Тарабаров. "Сильный президент", говорите? Да это же проституция какая-то - прекрасным советским оружием, которое создавалось для охраны социализма в СССР, правящий класс торгует по своему усмотрению - причём торгует и с потенциальными противниками. Может, они тоже это, как частичную продажу акций роснефти, оправдают большими денежными поступлениями?

Кстати, о деньгах. Вы не представляете, настолько сейчас рубль обесценился на китайском рынке. Не обеспеченный ничем, кроме как всенародной нашей нефтью (фактически приватизированной её продавцами), рубль в соотношении с юанью (8 рублей за юань) - это, как рассказывают наши соотечественники, работающие в КНР "10 тысяч рублей - разок сходить в супермаркет и накупить продуктов на неделю". Вот таковые результаты мудрейшей внешней политики правящего класса - силовигархии. Великолепные предвыборные шаги Путина, особенно на фоне упрёков Трампа, адресованных ему в связи с недостаточным удушением КНДР санкциями. Это хороший вызов правящему в РФ паразитическому классу: сами находясь под санкциями США, они обязаны выполнять все указания империализма. Вот пусть и вертятся как ужи на сковородке, как Керимов во Франции!

Д.Ч.

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