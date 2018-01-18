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Московский листок

Путинская Россия вооружает Китай, который помогает США душить КНДР...

Опубликовано 18.01.2018 в разделе комментариев 7

сша кндр силовигархия кнр
Путинская Россия вооружает Китай, который помогает США душить КНДР...

Российская сторона приступила к поставкам в Китай систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф". Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг, 18 января, информированный источник. "Практическая реализация контракта на поставку С-400 в Китай началась", - сказал он. 

ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества РФ заявил, что речь идет о контракте 2014 года. "Реализация контракта началась, первый полковой комплект отправлен в Китай", - сказал собеседник агентства. 

По данным источника, в составе комплекта - командный пункт, радиолокационная станция, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты, принадлежности и другие элементы системы. 

Отмечается, что заключенный контракт не предусматривает передачу технологий и лицензионное производство этих систем. Собеседник агентства также сообщил, что Россия в прошлом году провела курс обучения китайских военнослужащих правилам эксплуатации С-400. 

О подписании контракта между РФ и КНР на поставку С-400 сообщалось в ноябре 2014-го. Через год помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил факт заключения сделки. 

В июне 2016-го гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что китайская армия получит российские системы ПВО не ранее 2018 года. Месяц назад Чемезов рассказал, что отправка комплексов начнется в Китай в ближайшее время. Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что контракт по поставке С-400 Китаю планируется реализовать до 2020 года. 

Китай стал первым зарубежным заказчиком С-400. Затем о закупке систем ПВО у РФ объявила Турция. В США, комментируя сообщения, заявили, что Вашингтон тревожит заинтересованность союзников по НАТО в приобретении российских зенитных ракетных систем. 

Помимо Китая и Турции, у России имеются договоренности о поставке С-400 с Индией и Саудовской Аравией. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству прошлой осенью официально подтвердили факт заключения сделки с Эр-Риядом о поставках С-400 и других вооружений. В конце декабря прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий российский ВПК, побывав с визитом в Индии, анонсировал скорое подписание контракта на поставки в страну зенитной ракетной системы С-400. 

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler) - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. С-400 стоит на вооружении армии РФ и используется в Сирии для обороны российской авиабазы Хмеймим.

От редакции: И это вот "мудрая внешняя политика" господина Путина? Мало того, что РФ гонит туда свою нефть и газ - просто не имея собственной индустрии для того, чтоб эти ресурсы были грамотно перерадотаны и использованы в производстве, - так ещё и крепнущего на наших ресурсах соседа вооружает. И острова отдаёт - как в 2004-м отдал КНР "мудрец" Путин остров Тарабаров. "Сильный президент", говорите? Да это же проституция какая-то - прекрасным советским оружием, которое создавалось для охраны социализма в СССР, правящий класс торгует по своему усмотрению - причём торгует и с потенциальными противниками. Может, они тоже это, как частичную продажу акций роснефти, оправдают большими денежными поступлениями?

Кстати, о деньгах. Вы не представляете, настолько сейчас рубль обесценился на китайском рынке. Не обеспеченный ничем, кроме как всенародной нашей нефтью (фактически приватизированной её продавцами), рубль в соотношении с юанью (8 рублей за юань) - это, как рассказывают наши соотечественники, работающие в КНР "10 тысяч рублей - разок сходить в супермаркет и накупить продуктов на неделю". Вот таковые результаты мудрейшей внешней политики правящего класса - силовигархии. Великолепные предвыборные шаги Путина, особенно на фоне упрёков Трампа, адресованных ему в связи с недостаточным удушением КНДР санкциями. Это хороший вызов правящему в РФ паразитическому классу: сами находясь под санкциями США, они обязаны выполнять все указания империализма. Вот пусть и вертятся как ужи на сковородке, как Керимов во Франции!

Д.Ч.  

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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
Во пля... написал 18.01.2018 16:55
С-400 ?? Но это же пузырь мыльный.Пушка без патронов. В сети есть статус кво- С-400. Это дурилка картонная.Необеспеченная мощью,чистая рекламная акция. Эффективность-фальсификат. Китай- долпоЁп по вашему? Покупать эту сырую поделку,многоразово перелицованную,,необеспеченную,даже испытаниями?
Шутка такая?
Веселые картинки можно впарить потриотически настроенному илихторату.
Это фейк. Состряпанный в АП.Фуфло. В сети есть есть все данные по этой машине.По ракетам.
Китай покупает(!) эту х-уй-ню? За деньги?
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Восток - дело тонкое...
Sergo написал 18.01.2018 16:43
Здесь не так все просто и примитивно. Скорее всего, именно Китай стоит за всеми вызывающими действиями лидера КНДР. Вплоть до предоставления ядерных технологий. При этом, конечно, оставаясь в стороне и услаждая слух заокеанского "партнера" приятной риторикой. Здесь чистый прагматизм. Если КНДР и США доведут дело до ядерного конфликта и испепелят друг друга, то для Америки это будет явно неравноценный обмен, а для Китая и России - самый выгодный (если здесь вообще уместно такое слово). Государственная политика потому и политика, что ее истинные цели не обсуждаются в СМИ, не раскрываются на интернет форумах и в социальных сетях. Истина может быть настолько далека от демонстрационных действий (ложных выпадов, актов дезориентирования) государств, что непосвященному человеку может представиться полным бредом. Например, нельзя исключить возможность того, что в КНДР на боевом дежурстве стоит не пара десятков ракет, а пара сотен с маркировкой made in China. Трамп может знать или не знать этого, но как президент страны обязан предусмотреть и такой вариант. Слишком велика опасность оказаться в дураках в этой сложной восточной игре...
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Re: Re: россия это путин
Конечно написал 18.01.2018 16:04
ф3 написал 18.01.2018 15:33
китай претендуетна на всю сибирь и дальний восток, так что ему С400 очень пригодятся
+-+-+-+-----++----
Конечно пригодятся. Китаезы разберут , поковыряются , поймут и придумают , как сделать так , чтобы ни одна с-400(300.200) никогда не выстрелил . Или стреляли мимо по вороб'ям.
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Re: россия это путин
ф3 написал 18.01.2018 15:33
китай претендуетна на всю сибирь и дальний восток, так что ему С400 очень пригодятся
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(без названия)
Россия это Путин написал 18.01.2018 13:37
Россияне любят Путина. Китай наш друг навек. Пусть копируют с-400. Не велика потеря.
Сидим ровно на попе и не ерзаем. Путину вилнее.
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из российских журнализдов никто не заметил
впередсм0трящий написал 18.01.2018 13:31
Китай перестал ругаться с США из-за островов Спратли и Тайваня,
и США тоже перестали ругаться с Китаем.
Китай перестал ругаться с Японией по островам Иводзима-Дайюдао.
и Япония тоже перестала ругаться с Китаем.
Китай перестал поддерживать КНДР. Свою марионетку.
Зачем и почему?! Тут ясно! У союзников во время войны не может быть взаимопретензий.
Главарь КНР выступая в китайском приамурье призвал сухопутную армию Китая,
одетую в зимнюю форму одежды, быть готовым к войне, сигнал которой он вскоре отдаст!
Американцы не скрывают подготовку скорого открытия боевых действий но их цель не КНДР!
Украина приняв сегодня закон о силовой деоккупации Донбасса одна против агрессора не останется.
фашистский российский режим будут давить всем миром!
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(без названия)
Лис написал 18.01.2018 12:51
Что еще можно было ожидать от изменников Советской Родины и ручных мартышек Хозяев денег?
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