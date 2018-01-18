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Московский листок

Власти Москвы и Санкт-Петербурга запретили Навальному митинговать в центре

Опубликовано 18.01.2018 в разделе комментариев 2

Власти Москвы и Санкт-Петербурга запретили Навальному митинговать в центре

Мэрия Москвы предложила оппозиционеру Алексею Навальному и его сторонникам провести намеченную на 28 января акцию "забастовка избирателей" в районе Щукино на северо-западе столицы. "Мэрия Москвы предлагает нам проводить митинг 28 января в Щукино. Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников. А у нас всё будет по закону – в соответствии с поданной заявкой", – сообщил Навальный в Твиттере. Он подавал заявку на шествие по Тверской и митинг на Охотном Ряду, напротив Кремля.

Власти Санкт-Петербурга также отказали политику в проведении митинга в центральной части города предложив его перенести в Удельный парк. По данным координатора регионального штаба оппозиционера Дениса Михайлова, Смольный сослался на ремонт домов на участке, где активисты предложили провести митинг. Изначально активисты собирались устроить шествие, которое заканчивалось бы у здания правительства Санкт-Петербурга.

Напомним, в минувший понедельники сторонники Алексея Навального подали в мэрию Москвы, Санкт-Петербурга и еще около сотни российских городов уведомления проведении 28 января "забастовки избирателей". Цель акции - бойкот президентских выборов с одновременным наблюдением за явкой на избирательных участках. Известно, что власти Кирова, Оренбурга, Самары Екатеринбурга и ряда других городов в проведении акции отказали.

Отметим, что накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что администрация президента не давал регионам указаний запрещать какие-либо акции Алексея Навального. По его словам, такие решения являются исключительной прерогативой местных властей.

"Кремль не давал никакие ориентировки и принятие подобных решений находится исключительно в прерогативе регионов, соответствующих властей регионов", - заявил Песков.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Песков: - Не виноватая я,
он сам пришел! написал 18.01.2018 20:51
.
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Г овнорада в куеве объявила войну, а вы молчите...
?Это что? написал 18.01.2018 20:33
Фсмысле страна агрессор...
Наверное , события к "выборам путина" будут все более концентрироваться. Не случайно все это.
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