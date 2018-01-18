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Московский листок

Под Саратовом после прорыва нефтепровода загорелись жилые дома

Опубликовано 18.01.2018 в разделе комментариев 0

Под Саратовом после прорыва нефтепровода загорелись жилые дома

В районе населённого пункта Красноармейское в Энгельском районе Саратовской области на магистральном нефтепроводе произошел разлив нефтепродуктов объемом до 2 тыс. кубометров с последующим возгоранием, сообщает РИА Новости.

По данным регионального центра МЧС России, общая площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров. "Нефть с последующим горением попала на три улицы населённого пункта Красноармейское", - пояснили в МЧС. Огонь перекинулся на два жилых дома и одно строение находящихся на окраине села. Аварийный участок перекрыт, возгорание тушат. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

 



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