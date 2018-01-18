МИД РФ обвинил посольство США в финансировании оппозиции для дестабилизации России

Посольство США в Москве скрыто снабжает деньгами оппозиционные группы для дестабилизации политической обстановки в России, утверждает МИД РФ. "В отличие от посольств США, нередко прибегающих к скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам, в том числе на цели дестабилизации внутриполитической обстановки, Россия такими вещами не занимается", - говорится в комментарии МИД РФ в связи с публикацией порталом BuzzFeed конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников российского посольства.

Российское внешнеполитическое ведомство также потребовало от Вашингтона наказать виновных в распространении конфиденциальной информации. В российском МИДе призвали США "вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение".

"Требуем от американских властей наконец начать исполнять свое собственное национальное законодательство и международные обязательства, незамедлительно пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы Российской Федерации, и привлечь к ответственности виновных, включая тех, кто занимает соответствующие должности в американском госаппарате", – говорится в сообщении.