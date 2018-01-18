Американские сенаторы предложили включить Чайку и Усманова в санкционный список

Четверо американских сенаторов-республиканцев направили письмо на имя госсекретаря США Рекса Тиллерсона с требованием включить генпрокурора РФ Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова в санкционные списки.

Документ подписали сенаторы Марко Рубио, Линдси Грэм, Роджер Уикер и Кори Гарднер. Письмо опубликовано на официальном сайте Уикера.

"По мере того, как вы продолжаете свою работу, мы хотели бы обратить ваше внимание на отдельных лиц из круга приближенных президента Владимира Путина, которые, согласно сообщениям в российской и мировой прессе, а также заявлениям тех, кто проводит антикоррупционные расследования, замешаны в значительных случаях коррупции. Некоторые из их сделок затрагивали граждан США и доли американских компаний, повышая вероятность нарушения закона о борьбе с иностранной коррупцией", - говорится в письме.

По мнению сенаторов, при составлении специального доклада в рамках реализации закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" необходимо обратить внимание на генерального прокурора России Юрия Чайку и миллиардера Алишера Усманова. "Одним из таких лиц является генеральный прокурор России Юрий Чайка… Интерес также представляет Алишер Усманов. Усманов является одним из самых влиятельных олигархов России, имеет тесные связи с Кремлем и доли в крупных СМИ", - пишут сенаторы.

При этом они ссылаются на материалы "Новой газеты", Фонда борьбы с коррупцией и Международного консорциума журналистов-расследователей в которых говорится об офшорных сделках Усманова с акциями Facebook и бизнесе сыновей Чайки.

Сенаторы также упоминают расследование ФБК о премьер-министре Дмитрии Медведеве, в котором, в частности, утверждалось, что Усманов дал взятку Медведеву, подарив возглавляемому его однокурсником фонду усадьбу за 5 млрд руб.

"Мы надеемся, что мы смогли пролить свет на пару показательных примеров той категории лиц, которых необходимо включить в предстоящий доклад", - отмечают авторы письма.