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Московский листок

Американские сенаторы предложили включить Чайку и Усманова в санкционный список

Опубликовано 18.01.2018 в разделе комментариев 6

Американские сенаторы предложили включить Чайку и Усманова в санкционный список

Четверо американских сенаторов-республиканцев направили письмо на имя госсекретаря США Рекса Тиллерсона с требованием включить генпрокурора РФ Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова в санкционные списки.

Документ подписали сенаторы Марко Рубио, Линдси Грэм, Роджер Уикер и Кори Гарднер. Письмо опубликовано на официальном сайте Уикера.

"По мере того, как вы продолжаете свою работу, мы хотели бы обратить ваше внимание на отдельных лиц из круга приближенных президента Владимира Путина, которые, согласно сообщениям в российской и мировой прессе, а также заявлениям тех, кто проводит антикоррупционные расследования, замешаны в значительных случаях коррупции. Некоторые из их сделок затрагивали граждан США и доли американских компаний, повышая вероятность нарушения закона о борьбе с иностранной коррупцией", - говорится в письме.

По мнению сенаторов, при составлении специального доклада в рамках реализации закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" необходимо обратить внимание на генерального прокурора России Юрия Чайку и миллиардера Алишера Усманова. "Одним из таких лиц является генеральный прокурор России Юрий Чайка… Интерес также представляет Алишер Усманов. Усманов является одним из самых влиятельных олигархов России, имеет тесные связи с Кремлем и доли в крупных СМИ", - пишут сенаторы.

При этом они ссылаются на материалы "Новой газеты", Фонда борьбы с коррупцией и Международного консорциума журналистов-расследователей в которых говорится об офшорных сделках Усманова с акциями Facebook и бизнесе сыновей Чайки.

Сенаторы также упоминают расследование ФБК о премьер-министре Дмитрии Медведеве, в котором, в частности, утверждалось, что Усманов дал взятку Медведеву, подарив возглавляемому его однокурсником фонду усадьбу за 5 млрд руб.

"Мы надеемся, что мы смогли пролить свет на пару показательных примеров той категории лиц, которых необходимо включить в предстоящий доклад", - отмечают авторы письма.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Александр Загонов* написал 19.01.2018 07:04
Просто американцы желают накинуть на шею этих двоих удавку, что бы держать их на коротком поводке.
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 19.01.2018 06:39
Свои не борются, так "заграница нам ....."! Мне не нужна такая власть!!!
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(без названия)
Завидонов Никтин написал 19.01.2018 03:03
Американские сенаторы - настоящие друзья-защитники честного, российского населения.
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Эт-хорошо.
Красноармеец Сухов написал 19.01.2018 00:34
А в расстрельный - лучше.
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Re: так глядишь с помощью американских сенаторов
Тень написал 19.01.2018 00:20
Все выше, и выше, и выше...
Как представишь, что все эти кандидаты в список сидят перед изображениями того, кому всем своим счастьем и благополучием обязаны, и по примеру богатого счастливого нерезидента А.Усманова бормочут: "Тьфу на тебя, тьфу на тебя".
И эти портреты вовсе не Алешины...
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так глядишь с помощью американских сенаторов
корнхолио написал 18.01.2018 23:03
коррупция в россии чуток поубавится.
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