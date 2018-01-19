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Московский листок

Ядерные державы объединились против неядерных

Опубликовано 19.01.2018 в разделе комментариев 6

война ядерная государство
Ядерные державы объединились против неядерных

Россия не станет присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по вопросам о запрещении ядерного оружия. 

"Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает ДНЯО", — заявил Лавров.

ДЗЯО подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран, причем Гайана, Таиланд и Ватикан уже ратифицировали его. 122 страны в принципе одобрили. Однако Россия, США, Китай и другие ядерные державы не стали подписывать этот договор. 

- Очень интересная ситуация, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Страны, у которых нет и никогда не будет ядерного оружия вроде Гайаны и Ватикана, высказались за запрет ядерного оружия, а страны, у которых оно есть - против. Причем независимо от противоречий между ядерными державами, включая возможный ядерный конфликт между ними. Все равно - нет! Даже интересно, а ядерная война начнется точно между ядерными державами? Или между как раз ядерными - и неядерными? Пока что единственный в истории прецедент был по второму сценарию - ядерный удар США по неядерной Японии. Другое дело Договор о нераспространении - ДНЯО. Тут как раз ядерные державы его охотно подписывают, поскольку режим нераспространения повышает ценность эксклюзивного обладания ядерным оружием. Но, к сожалению, не способствует собственно нераспространению - с момента его подписания число стран, располагающих ядерным оружием, увеличилось вдвое. Правда, работы по созданию ядерного оружия в Румынии, ЮАР, Иране удалось остановить. Любопытно, что страны, не подписавшие договор о нераспространении, сами стали обладателями ядерного оружия. И с такой предысторией "ядерных" договоров предлагать подписать обязательства о полном его запрете? Но вот в деле ликвидации ядерного оружия в Румынии главные противники США и Россия действовали сообща, как и в деле разоружения ядерных сил Украины и Казахстана. А вот с контролем за нераспространением ядерного оружия в Японии и Израиле как-то не сложилось, причем Израиль договор о нераспространении не подписал. В общем, формируется какая-то новая реальность, в которой США, РФ и КНДР в одной лодке, а 122 государства - в другой...



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Всего комментариев к статье: 6
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Очистка
Крон Принц Вареник Васильеаич написал 19.01.2018 08:32
Новаяреальность заключается в том, что ресурсов у планеты больше нет. Освоение марса и альфацентавры откладыаается на триста лет минимум.
Очистка континента и освоение роботами.
.
Пи. Си.
Чернобыль пригоден уже к освоению!
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Re: ЖДь'ю (19.01.2018 07:34) - А что бы тебе не создать собственный форум? Там бы и устраивал
ЭжбэжьэДбжд написал 19.01.2018 08:06
Милай, ты сперва г-ну Баранову предложи его собственное оон сформИровать.
(а как он только, так я сразу)
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ЖДь'ю (19.01.2018 07:34) - А что бы тебе не создать собственный форум? Там бы и устраивал
Председатель Внецентренного избиркома написал 19.01.2018 08:02
''всенародные''. Или всеГалактические... Со своим уставом...
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(без названия)
ЖДьждьждьждь написал 19.01.2018 07:34
Г-н главред, а давайте подпишим "Договор об запрете модераццийи на сайте форумэмэскэ".
И об незабвнивании тож.
Аааааааааабсалютттнойе большинство здешних суб'бъектофф будет "за".
Есно, Субъект Баранов будет против(с мотей впридачу).
И?
Как вы думаите, каков будет результат всенародного голосованийя?
О! - и йа таг думайю.
Причем! - и это будет правильно, ибо(ну вы сами знаете).
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РЕ - фееричный поток вопросов
Н0РД - МАН написал 19.01.2018 07:17
Даже интересно, а ядерная война начнется точно между ядерными державами? Или между как раз ядерными - и неядерными?
=================
Между РАВНЫМИ.
...
=================
Пока что единственный в истории прецедент был по второму сценарию - ядерный удар США по неядерной Японии.
=================
Вот ведь бедняжки-то.
То-то моему дедульке не довелось в районе пустыни Гоби хлебнуть чумы и холеры из отряда-731 Квантунской армии, или хим-оружия из соседнего с ним (номер запамятовал).
После Хиросимы они призадумались, а после Нагасаки - тупо драпали.
...
=================
Другое дело Договор о нераспространении - ДНЯО. Тут как раз ядерные державы его охотно подписывают, поскольку режим нераспространения повышает ценность эксклюзивного обладания ядерным оружием. Но, к сожалению, не способствует собственно нераспространению - с момента его подписания число стран, располагающих ядерным оружием, увеличилось вдвое. Правда, работы по созданию ядерного оружия в Румынии, ЮАР, Иране удалось остановить. Любопытно, что страны, не подписавшие договор о нераспространении, сами стали обладателями ядерного оружия. И с такой предысторией "ядерных" договоров предлагать подписать обязательства о полном его запрете?
==================
Можно не подписывать, а как альтернатива - рыть убежища поглубже. Рекомендую не менее 300-т метров в скальном грунте (через не-скальный пенетрейтор проникает). Рекомендую нары поставить на нехилые амортизаторы - почитайте, какие перегрузки испытывает все, что находится в бункере при близком подрыве термоядерной бомбочки.
Зато - не подписали, мишенью назвались - есть чем попыжиться.
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(без названия)
MaxAdelheid написал 19.01.2018 06:28
Баранычь... ты свои старческие йацы почесать не можешь, а грезишь о едреной дубинке... Обитай в подъезде, и не бузи!!! Нищщебродышь! =)
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