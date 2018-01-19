Ядерные державы объединились против неядерных

Россия не станет присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по вопросам о запрещении ядерного оружия.

"Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает ДНЯО", — заявил Лавров.

ДЗЯО подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран, причем Гайана, Таиланд и Ватикан уже ратифицировали его. 122 страны в принципе одобрили. Однако Россия, США, Китай и другие ядерные державы не стали подписывать этот договор.

- Очень интересная ситуация, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Страны, у которых нет и никогда не будет ядерного оружия вроде Гайаны и Ватикана, высказались за запрет ядерного оружия, а страны, у которых оно есть - против. Причем независимо от противоречий между ядерными державами, включая возможный ядерный конфликт между ними. Все равно - нет! Даже интересно, а ядерная война начнется точно между ядерными державами? Или между как раз ядерными - и неядерными? Пока что единственный в истории прецедент был по второму сценарию - ядерный удар США по неядерной Японии. Другое дело Договор о нераспространении - ДНЯО. Тут как раз ядерные державы его охотно подписывают, поскольку режим нераспространения повышает ценность эксклюзивного обладания ядерным оружием. Но, к сожалению, не способствует собственно нераспространению - с момента его подписания число стран, располагающих ядерным оружием, увеличилось вдвое. Правда, работы по созданию ядерного оружия в Румынии, ЮАР, Иране удалось остановить. Любопытно, что страны, не подписавшие договор о нераспространении, сами стали обладателями ядерного оружия. И с такой предысторией "ядерных" договоров предлагать подписать обязательства о полном его запрете? Но вот в деле ликвидации ядерного оружия в Румынии главные противники США и Россия действовали сообща, как и в деле разоружения ядерных сил Украины и Казахстана. А вот с контролем за нераспространением ядерного оружия в Японии и Израиле как-то не сложилось, причем Израиль договор о нераспространении не подписал. В общем, формируется какая-то новая реальность, в которой США, РФ и КНДР в одной лодке, а 122 государства - в другой...