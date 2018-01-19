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Московский листок

Пелоты поддержали будущих ледчеков

Опубликовано 19.01.2018 в разделе комментариев 4

У летчика есть только три состояния: летать, танцевать и любить! 

Так мы выражаем поддержку курсантам Ульяновского летного училища с их клипом Satisfaction!



Рейтинг:   2.14,  Голосов: 7
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Всего комментариев к статье: 4
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Понимаю, что это чей-то предвыборный ролик.
?Это что? написал 19.01.2018 08:22
Чей - Солнцеликого?
Или жириновцев?
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(без названия)
Завидонов Никатин написал 19.01.2018 03:11
Не хило станцевал. Если он еще также летает, то вообще чудеса.
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(без названия)
........ . . написал 19.01.2018 02:42
тошниловка
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(без названия)
ватник из ада написал 19.01.2018 02:35
пляшите , пляшите , да помните - педерастов в речке
топят - сказал Вася Шандыбин . и он был прав .
отрицательная селекция дает плоды . но теперь и их
папы с мамами узнали каким местом их чада
проложили дорогу себе в академию .
бутовского полигона - маловато будет , этих можно сразу в волгу .
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Пелоты поддержали будущих ледчеков
Пелоты поддержали будущих ледчеков
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