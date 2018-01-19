Пелоты поддержали будущих ледчеков

У летчика есть только три состояния: летать, танцевать и любить!
Так мы выражаем поддержку курсантам Ульяновского летного училища с их клипом Satisfaction!
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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?Это что? написал 19.01.2018 08:22
Или жириновцев?
Завидонов Никатин написал 19.01.2018 03:11
........ . . написал 19.01.2018 02:42
ватник из ада написал 19.01.2018 02:35
топят - сказал Вася Шандыбин . и он был прав .
отрицательная селекция дает плоды . но теперь и их
папы с мамами узнали каким местом их чада
проложили дорогу себе в академию .
бутовского полигона - маловато будет , этих можно сразу в волгу .