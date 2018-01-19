В КПРФ объяснили роль Удальцова во владимирской кампании Грудинина: "будет приезжать"

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов побывает во Владимирской области несколько раз в связи с президентской кампанией Павла Грудинина. В обкоме КПРФ рассказали, что предвыборной деятельностью он будет заниматься параллельно с партией, работая на общий результат. От КПРФ при этом курировать Владимирскую область будет заместитель Геннадия Зюганова в центральном комитете компартии, председатель думского комитета по аграрной политике Владимир Кашин, рассказали в обкоме во время встречи с журналистами 17 января.

«Сергей Удальцов будет лично приезжать в область и координировать работу своих ребят. У него здесь есть какой-то актив. Но естественно, что руководит [президентской кампанией] центральный штаб КПРФ. Нашу область курирует Кашин Владимир Иванович, это председатель Госдумы по аграрной политике, заместитель Геннадия Андреевича Зюганова. А Сергей будет приезжать. Наверное, хотя я здесь не готов полностью сказать. Будет приезжать и своих ребят наставлять на то, чтобы обеспечить общую победу», − рассказал первый секретарь обкома КПРФ Антон Сидорко.

По информации владимирских коммунистов, в период предвыборной кампании в 33-м регионе побывают руководители КПРФ, встречи с населением и бизнесменами проведет и сам кандидат.

От редакции: Такое впечатление, что КПРФ старается дистанцироваться от своего преданного (во всех смыслах) союзника.

В 2012 году Зюганов назначил его своим доверенным лицом, хоть и с видимой неохотой, но как только над Удальцовым и Левым фронтом стали сгущаться тучи немедленно "отмежевался": "Я там особого фронта не вижу, просто объединились несколько человек. Структуры нет, организации нет, своих депутатов и крупных ученых нет, талантливых политиков тоже не видно. Когда все это раскручивают так же, как раскручивали некоторых персонажей накануне распада СССР, мне это не нравится, и вообще, это очень дурно пахнет".

https://www.vesti.ru/doc.html?id=941171

О том, чтобы сделать Удальцова доверенным лицом Грудинина речи, кажется, уже вообще не идет. Ну зачем кандидату в президенты, который не рискует даже робко покритиковать своего всесильного оппонента, среди доверенных лиц самый известный политзаключенный последних лет?

Ну а после выборов еще тоже "отмежевываться" придется... Зачем будущему главе Ленинского района Подмосковья такие попутчики?