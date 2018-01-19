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Московский листок

Зюганов пожаловался Путину на "шельмование" Грудинина на телеканалах

Опубликовано 19.01.2018 автором Кондауров Алексей в разделе комментариев 6

выборы зюганов цик явка грудинин
Зюганов пожаловался Путину на "шельмование" Грудинина на телеканалах

Это не анекдот - это российская политическая реальность как анекдот, в которой глава коммунистов умоляет главного капиталиста, а кандидат от КПРФ в президенты сначала забывает указать при подаче документов в ЦИК, что у него на зарубежных счетах насобиралась сумма, эквивалентная чуть ли ни 5 млрд руб, а затем, "вспомнив", летит закрывать счета в капиталистическую Европу, и "законница" Памфилова, не реагируя на "забывчивость" товарища Грудинина, регистрирует его для участия в "выборах".

В то самое время, когда Зюганов жалится Путину, а Памфилова вносит Грудинина в список кандидатов в президенты, непримиримый левый трибун Удальцов предлагает неимущим не всматриваться зорко в цифры грудининских накоплений, а вчитываться в его программу, в которой тот обещает вернуть социализм с человеческим лицом (естественно, за минусом лично нажитого), и идти голосовать за светлое будущее. 

В этой же анекдотической политической реальности демократ и кандидат в президенты Явлинский регулярно за закрытыми дверями встречается с автократом Путиным - и то признаётся, что встречался, называя это настоящей политикой и обозначая для "страждущей публики" пару обсуждавшихся тем( Украину, например), то отказывается комментировать "слухи", оставляя поле для фантазий любопытствующим.

Какой смысл идти с Путиным обсуждать "Украину", Григорий Алексеевич при этом не поясняет, говорит только, что переубедить Путина никак не получается. 

Как неожиданно, право.

Но по каким-то вопросам всё-таки, наверное, удалось договориться?

Может, кого преследовать прекратят незаконно?

Или выпустят?

Или законодательство сделают более гуманным?

Или........??????

О чём договорились-то демократ с автократом?

Похоже, и члены партии "Яблоко" не в курсе, не говоря о тех, кто должен проголосовать за демократа Явлинского.

История знает примеры, что кое в каких странах демократы встречались ( не за закрытыми дверями, правда) с автократами и диктаторами для обсуждения текущей политики, но всегда плохо кончали при этом.... а потому давно прекратили ущербную практику.

Из той же категории российского политического анекдота и встреча Собчак с бывшим папиным подчинённым незадолго до объявления о своём участия в "тараканьих бегах".

Об уполномоченном при Путине Титове, который тоже теперь, вроде как, конкурент своего начальника, можно говорить только как о совсем скверном анекдоте.

Путину (надо отдать должное его оперативному умению), в отличии от Ельцина, удалось сделать политиков зависимыми от себя лично. 

И зависимыми настолько, что они из политиков, если не убиты или не уехали из страны, превратились, по сути, в "доверенных лиц", которых можно принимать на "явочных квартирах" с челобитными и формулировать "договоренности".

Над хорошими анекдотами положено смеяться, но не над скверными - от скверных неловкость одна... в лучшем случае.

Все на "выборы"!

Кондауров Алексей Петрович, генерал-майор госбезопасности в отставке, депутат Государственной думы 4-го созыва по списку КПРФ



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: Re: нквд мгб кгб сообщает
тупинамбург 77 написал 19.01.2018 08:12
С декабря 2003 года по декабрь 2007 года &#8212; депутат Государственной Думы четвертого созыва (в федеральном избирательном списке компартии занимал 13-ое место, не являясь ее членом, член Комитета ГД по образованию и науке. Позднее выступал с критикой КПРФ, отмечая, что партия &#171;теряет оппозиционность&#187;.
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Re: нквд мгб кгб сообщает
тупинамбург 77 написал 19.01.2018 08:09
В 1993 году уволился из Министерства безопасности России в связи с несогласием с фактом и методами силового разгона Верховного Совета России.
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нквд мгб кгб сообшает
тупинамбург 77 написал 19.01.2018 08:06
1973-1991 годах работал в КГБ СССР, в 5-м Управлении, занимался розыском анонимов, а также занимался борьбой с терроризмом и экстремизмом, участвовал в составе и возглавлял оперативные группы по расследованию террористических актов, взрывов, угроз физической расправы над руководителями страны, должностными лицами и гражданами.
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(без названия)
MaxAdelheid написал 19.01.2018 06:24
КГБэшник вылил свой ротовой поносий... Все как обычно - ни мозгов, ни силы, ни мысли... А требует повышенную пайку! Гниль Совдепа только жопом жрет...
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что за пертурбации,
--- написал 19.01.2018 05:33
коль такой пассаж о кепезю за подписью кандаурова?
обидели?
вернулся в родное стойло?
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Давайте сначала
sss написал 19.01.2018 05:22
.
Была Советская народная власть.
Люди жили и были уверены в завтрашнем дне.
Были спекулянты, которых сажали.
.
Потом сделали в магазинах пусто - совсем пусто.
А на свалках - то, чего не было в магазинах.
.
Дальше - оплевывают, сажают и убивают не спекулянтов, а военных.
.
Дальше - мечты о будущем.
Каждому - по доле от нефти газа и леса.
Каждый может быть вором!
Люди - рады. УРА! Грабить страну так здорово и безопасно!
.
УРА! Можно взять кредит и купить квартиру (которую раньше давали бесплатно).
.
УВЫ! Нужно платить за кредит, а денег - НЕТ!
Что делать, как кормить детей?
.
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