Зюганов пожаловался Путину на "шельмование" Грудинина на телеканалах

Это не анекдот - это российская политическая реальность как анекдот, в которой глава коммунистов умоляет главного капиталиста, а кандидат от КПРФ в президенты сначала забывает указать при подаче документов в ЦИК, что у него на зарубежных счетах насобиралась сумма, эквивалентная чуть ли ни 5 млрд руб, а затем, "вспомнив", летит закрывать счета в капиталистическую Европу, и "законница" Памфилова, не реагируя на "забывчивость" товарища Грудинина, регистрирует его для участия в "выборах".

В то самое время, когда Зюганов жалится Путину, а Памфилова вносит Грудинина в список кандидатов в президенты, непримиримый левый трибун Удальцов предлагает неимущим не всматриваться зорко в цифры грудининских накоплений, а вчитываться в его программу, в которой тот обещает вернуть социализм с человеческим лицом (естественно, за минусом лично нажитого), и идти голосовать за светлое будущее.

В этой же анекдотической политической реальности демократ и кандидат в президенты Явлинский регулярно за закрытыми дверями встречается с автократом Путиным - и то признаётся, что встречался, называя это настоящей политикой и обозначая для "страждущей публики" пару обсуждавшихся тем( Украину, например), то отказывается комментировать "слухи", оставляя поле для фантазий любопытствующим.

Какой смысл идти с Путиным обсуждать "Украину", Григорий Алексеевич при этом не поясняет, говорит только, что переубедить Путина никак не получается.

Как неожиданно, право.

Но по каким-то вопросам всё-таки, наверное, удалось договориться?

Может, кого преследовать прекратят незаконно?

Или выпустят?

Или законодательство сделают более гуманным?

Или........??????

О чём договорились-то демократ с автократом?

Похоже, и члены партии "Яблоко" не в курсе, не говоря о тех, кто должен проголосовать за демократа Явлинского.

История знает примеры, что кое в каких странах демократы встречались ( не за закрытыми дверями, правда) с автократами и диктаторами для обсуждения текущей политики, но всегда плохо кончали при этом.... а потому давно прекратили ущербную практику.

Из той же категории российского политического анекдота и встреча Собчак с бывшим папиным подчинённым незадолго до объявления о своём участия в "тараканьих бегах".

Об уполномоченном при Путине Титове, который тоже теперь, вроде как, конкурент своего начальника, можно говорить только как о совсем скверном анекдоте.

Путину (надо отдать должное его оперативному умению), в отличии от Ельцина, удалось сделать политиков зависимыми от себя лично.

И зависимыми настолько, что они из политиков, если не убиты или не уехали из страны, превратились, по сути, в "доверенных лиц", которых можно принимать на "явочных квартирах" с челобитными и формулировать "договоренности".

Над хорошими анекдотами положено смеяться, но не над скверными - от скверных неловкость одна... в лучшем случае.

Все на "выборы"!

Кондауров Алексей Петрович, генерал-майор госбезопасности в отставке, депутат Государственной думы 4-го созыва по списку КПРФ