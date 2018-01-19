Очередная резня в школе, на этот раз топором

Число пострадавших в ходе нападения на школу в Бурятии выросло до семи. После нападения на учеников школы в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ госпитализированы семь пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Напавший на школу ученик девятого класса ударил одного из детей топором в спину, учительницу и мальчика - по голове, девочке отрубил палец.
Пострадавшие дети - ученики седьмого класса.
Подросток, напавший на школу, перед задержанием нанес себе ранения, выпрыгнул из окна и повредил ногу.
Примечательно, что ученик, напавший на детей и учительницу во время занятий, накануне через мессенджер предупредил о своих планах одну из учениц.
тупинамбург 77 написал 19.01.2018 20:49
Кто же знает. Что. Какие скелеты в этой школе зарыты. А вдруг педагог лебезил перед семикласником богачем и его папа вор "грудинин", отваливал за его пятерочки бабло педагогу. И педагог гнобил бедных деаятикласников. А дети это люди максималисты. Ложь ненавидят.....
И вот найдут обьяснение и причину эти педагоги и их попечители......
Но суть не озвучат никогда.....какое шкурное капиталистическое общество , где процветает нажива и потреблениетакие за счет труда бедняков....такие и дети....и взрослые делятся на классы угнетателей воров и их отпрысков и угнетенных трудяг
Светослав................... написал 19.01.2018 20:03
.
и топоры с ножами заодно написал 19.01.2018 18:41
веселый ветер написал 19.01.2018 18:41
Кругом одни маньяки... написал 19.01.2018 18:38
kirilis написал 19.01.2018 18:20
это написал 19.01.2018 17:34
Музичко написал 19.01.2018 16:24
Только хрущ расстрелял несовершеннолетнего, и то это был конченый дегенерат, и о преступлении широко писали в газетах, и общественность возмущалась
Надежда написал 19.01.2018 16:04
Э-э-х написал 19.01.2018 15:17
отец Пигидий написал 19.01.2018 14:21
Левон Георгиевич Казарян написал 19.01.2018 14:14
эыыъъххх написал 19.01.2018 14:05
**** написал 19.01.2018 13:52
Маньяки...
Кругом одни маньяки...