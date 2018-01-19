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Московский листок

Очередная резня в школе, на этот раз топором

Опубликовано 19.01.2018 в разделе комментариев 14

Очередная резня в школе, на этот раз топором

Число пострадавших в ходе нападения на школу в Бурятии выросло до семи. После нападения на учеников школы в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ госпитализированы семь пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напавший на школу ученик девятого класса ударил одного из детей топором в спину, учительницу и мальчика - по голове, девочке отрубил палец.

Пострадавшие дети - ученики седьмого класса.

Подросток, напавший на школу, перед задержанием нанес себе ранения, выпрыгнул из окна и повредил ногу.

Примечательно, что ученик, напавший на детей и учительницу во время занятий, накануне через мессенджер предупредил о своих планах одну из учениц.



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Всего комментариев к статье: 14
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Re: Не надо их ругать
тупинамбург 77 написал 19.01.2018 20:49
Расслоение на школьные сословья богатых обеспеченных и бедных необеспеченных сказалось не только на школьниках, но и педагогах. Нерадивые чиновники в Самаре даже детское питание разделили для богатых стол питания один. Для бедных друной,бедный.Педагоги прогибаются перед богатыми отпрысками и их родителями. У кого круче планшет, тот и умнее. У кого родители воры , тот и успешнее. Недавно один такой ммудак заявил мне. Не хочу жить как отец, который обрабатывает этого школяра. Хочу жить как другие, ни в чем себе не отказывая, как другие, которых воры родители обеспечивают по первому желанию всем...........
Кто же знает. Что. Какие скелеты в этой школе зарыты. А вдруг педагог лебезил перед семикласником богачем и его папа вор "грудинин", отваливал за его пятерочки бабло педагогу. И педагог гнобил бедных деаятикласников. А дети это люди максималисты. Ложь ненавидят.....
И вот найдут обьяснение и причину эти педагоги и их попечители......
Но суть не озвучат никогда.....какое шкурное капиталистическое общество , где процветает нажива и потреблениетакие за счет труда бедняков....такие и дети....и взрослые делятся на классы угнетателей воров и их отпрысков и угнетенных трудяг
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Re: еще один обсмотрелся путлер-тв и возомнил себя опалчленцем долбаса
Светослав................... написал 19.01.2018 20:03
Весь цимес в том, шо папахен этого пацанчика Антошки Бичивина ихтамнетил на бамбасе в чине майора в 11-й одшб вдв россiи.
.
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Re: самое время запретить буржуинские фейсбуки
и топоры с ножами заодно написал 19.01.2018 18:41
логично, чо..
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(без названия)
веселый ветер написал 19.01.2018 18:41
еще один обсмотрелся путлер-тв и возомнил себя опалчленцем долбаса
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Re: Маньяки...
Кругом одни маньяки... написал 19.01.2018 18:38
"кремлевские мечтатели", епрст
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(без названия)
kirilis написал 19.01.2018 18:20
Хотели образование как в Америке - получите, распишитесь.
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путинюгенды раздухарились
это написал 19.01.2018 17:34
хорошая смена "Единой России"
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(без названия)
Музичко написал 19.01.2018 16:24
Скорее всего наркалыга. И если несовершеннолетний, больше 10 лет нельзя давать.
Только хрущ расстрелял несовершеннолетнего, и то это был конченый дегенерат, и о преступлении широко писали в газетах, и общественность возмущалась
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(без названия)
Надежда написал 19.01.2018 16:04
Депутатишки наши решили легализовать ЧВК. Вот вам и поросль молодая растет - безбашенная, отмороженная.
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Не надо их ругать
Э-э-х написал 19.01.2018 15:17
Онижадети
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(без названия)
отец Пигидий написал 19.01.2018 14:21
Опять же, в Крыме нашем, о счастливой жизни в котором почему-то ВСЕ ПУТЛЕРОВСКИЕ ПРОПАГАНДОНЫ МОЛЧАТ, тоже стараются не отставать: "В Симферополе гимназист открыл стрельбу и ранил другого ученика / Конфликт произошел в четверг в стенах учебного заведения - семиклассник ранил в ногу ученика пятого класса" - http://www.rosbalt.ru/russia/2018/01/18/1675536.html
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 19.01.2018 14:14
Было сообщение, что напали трое в масках. В Перми - двое в масках. Почерк. Чей?
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(без названия)
эыыъъххх написал 19.01.2018 14:05
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Маньяки...
**** написал 19.01.2018 13:52

Маньяки...
Кругом одни маньяки...
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