Очередная резня в школе, на этот раз топором

Число пострадавших в ходе нападения на школу в Бурятии выросло до семи. После нападения на учеников школы в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ госпитализированы семь пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напавший на школу ученик девятого класса ударил одного из детей топором в спину, учительницу и мальчика - по голове, девочке отрубил палец.

Пострадавшие дети - ученики седьмого класса.

Подросток, напавший на школу, перед задержанием нанес себе ранения, выпрыгнул из окна и повредил ногу.

Примечательно, что ученик, напавший на детей и учительницу во время занятий, накануне через мессенджер предупредил о своих планах одну из учениц.