Классовая Фемида дала экс-главе ГАИ Кемеровской области по году за смерть в устроенном им ДТП

Абаканский суд 19 января приговорил бывшего главу ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина к 4,5 годам колонии общего режима. Экс-полицейского признали виновным в ДТП, в апреле 2016 года унесшем жизни четырех девушек. Суд установил, что Мовшин преступил часть 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

"Четыре года, шесть месяцев лишения свободы, общий режим. Дополнительное наказание - три года лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Гражданские иски удовлетворены частично", - рассказали "Тайге.инфо" в пресс-службе суда.

Прокуратура просила для Мовшина пять лет колонии-поселения. Так как дочь бывшего главы ГИБДД работает в кемеровском суде, во избежание конфликта интересов дело по решению Верховного суда рассматривал Абаканский суд Хакасии.

Выступая 16 января с последним словом, Мовшин не признал своей вины. "Я полностью поддерживаю позицию адвоката в защиту моих законных прав. Не собираюсь оправдываться, потому что я не виноват в том дорожно-транспортном происшествии и смерти потерпевших. Прошу вас вынести законное решение", - заявил экс-начальник дорожной полиции.

ДТП с участием Юрия Мовшина произошло 23 апреля 2016 года на трассе "Кемерово - Яшкино" в районе села Верхотомское.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился Мовшин, врезался в Toyota Premio, двигавшийся в попутном направлении и притормозивший для поворота. Две пассажирки Premio погибли на месте, еще две позже скончались в больнице. Девушки были байкерами и ехали на одну из турбаз отмечать день рождения мотоклуба.

От редакции: Когда пишем о классовой Фемиде, мы нисколько не "усиливаем" интерпретацию общеизвестных фактов. Ниже даём подборку новостей только за последнюю пятилетку, в которой выносили подобные решения, либо же вопиющие преступления "крышевались" самими органами правопорядка. Не откажешь в классовой смекалке и чутье нынешним судьям: как пыряют ножом профсоюзного лидера, так подозреваемого киллера можно держать просто под подпиской о невыезде, а вот если ДТП устроил, как в данном случае, человек в погонах, либо же судья (судья Сас) - так ему больше пяти лет не дадут. Хотя у Саса в ДТП - два трупа, у Мовшина - четре. Гуманизм - он нынче только классовый.

И если ты человек в погонах - то тебе за фактическое непреднамеренное убийство четрёх человек дадут четыре года (жизнь каждой девушки - в год неволи оценили собратья по цеху охраны буржуазного государства), а вот если ты участник массовых выступлений на Болотной площади, и никого не убивал, однако громко скандировал "жулики и воры - пять минут на сборы", то тебе дадут, как Леониу Развозжаеву... тоже четыре года, и то "со скидкой". Ведь покушаться на власть как на класс - вот самое страшное преступление в сырьевой империи. А людишек на джипаре убивать - это дело не сильно-то наказуемое, людишек тут бабы новых народят, впервой ли?

Вы только вдумайтесь - наколько такие решения судов назидательны и показательны для всего воровского государства. Это ДТП устроил не кто-нибудь, не братэлло по дороге из бл*дской сауны, а главгаишник: самый главный блюститель правил дорожного движения области! Но ему только четре годика льготной отсидки дали, и наверняка выпустят по ближайшей амнистии в честь воцарения Путина и перехода от президентской республики к монархии.

Д.Ч.

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