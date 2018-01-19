Путин в новом образе: тулуп, валенки и прорубь

Владимир Владимирович тоже ночью на Крещение лазал в прорубь! Специально на Селигер уехал из большой скромности, чтобы общественность не отвлекала. Но фотографа и видеокамеру все же с собой взял. Чтоб весь народ видел - купается Владимир Владимирович в проруби! Не сачкует.

Выходит такой в вохровском тулупчике и специальных президентских валенках, на каждом по эмблеме, то ли герб, то ли знак какой особенный. Кругом солома постелена, чтобы если упал, то на соломку.

Попы, понятно, кругом, а общественности не много, стоят тихонько, ждут, пока Путин искупается, мерзнут.

А Владимир Владимирович уже голый по пояс, а снизу в воде. На груди крестик золотой на цепочке, а больше ничего не видно. Чтоб никто не смел рассуждать о президентских подштанниках. Даже жаль немного - какие валенки надевать теперь патриотам известно, в каком тулупе президент ходит - тоже, а вот остальное в полной неизвестности.

И вообще как бы выходит ниоткуда и исчезает в туманной дымке в никуда. То ли улетел сразу в своем президентском вертолете, то ли остался все же переговорить с местным народом - как зима, как скотина в хлеву, не мерзнет ли? Как они там без денег держатся?

А вот Ксения Собчак в проруби не купается. Сидит, поди, у себя на теплой кухне в Москве, и каверзы разные выдумывает.

И Грудинин - на лыжах-то в Германию он ездит кататься, мало ему снега в Отечестве, а вот чтоб вот так, по-русски, нырнуть в иордань в честь пролетариев всех стран - слабо ему. Не может.

Ну разве что Жириновский, может, уедет в Израиль, да там искупается в настоящем Иордане. А может и не уедет. Может, ему без надобности.

А вы говоите санкции. У нас тулуп, валенки и прорубь. Лепота! Правда, с мороза потом сильно кушать хочется, но тут уж кому чего бог послал...

Анатолий Баранов