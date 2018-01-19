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Московский листок

Путин в новом образе: тулуп, валенки и прорубь

Опубликовано 19.01.2018 в разделе комментариев 32

Владимир Владимирович тоже ночью на Крещение лазал в прорубь! Специально на Селигер уехал из большой скромности, чтобы общественность не отвлекала. Но фотографа и видеокамеру все же с собой взял. Чтоб весь народ видел - купается Владимир Владимирович в проруби! Не сачкует.

Выходит такой в вохровском тулупчике и специальных президентских валенках, на каждом по эмблеме, то ли герб, то ли знак какой особенный. Кругом солома постелена, чтобы если упал, то на соломку.

Попы, понятно, кругом, а общественности не много, стоят тихонько, ждут, пока Путин искупается, мерзнут. 

А Владимир Владимирович уже голый по пояс, а снизу в воде. На груди крестик золотой на цепочке, а больше ничего не видно. Чтоб никто не смел рассуждать о президентских подштанниках. Даже жаль немного - какие валенки надевать теперь патриотам известно, в каком тулупе президент ходит - тоже, а вот остальное в полной неизвестности. 

И вообще как бы выходит ниоткуда и исчезает в туманной дымке в никуда. То ли улетел сразу в своем президентском вертолете, то ли остался все же переговорить с местным народом - как зима, как скотина в хлеву, не мерзнет ли? Как они там без денег держатся?

А вот Ксения Собчак в проруби не купается. Сидит, поди, у себя на теплой кухне в Москве, и каверзы разные выдумывает.

И Грудинин - на лыжах-то в Германию он ездит кататься, мало ему снега в Отечестве, а вот чтоб вот так, по-русски, нырнуть в иордань в честь пролетариев всех стран - слабо ему. Не может. 

Ну разве что Жириновский, может, уедет в Израиль, да там искупается в настоящем Иордане. А может и не уедет. Может, ему без надобности.

А вы говоите санкции. У нас тулуп, валенки и прорубь. Лепота! Правда, с мороза потом сильно кушать хочется, но тут уж кому чего бог послал...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 32
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Сисянину
Rasamanz написал 19.01.2018 19:57
Трак это Эрдоган ебнул по курдам. До потока-как до Луны. Война глобальная может начаться уже завтра... Может наши славянские боги от этой ***** нас охранят? Слабая надежда. Сильный человек стал.
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Re: или, или
Очковтиратель Сися Нин написал 19.01.2018 19:50
Издеваетесь имбицылы, а только что развернулся танкер с газом для США посреди атлантики и Турция начала мочить курдов в Сирии.
Нам разрешили строить Турецкий Поток два!
И кто это сотворил?
Баран?
Черный?
Сисянин?
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Свастика
Rasamanaz написал 19.01.2018 19:48
Лучше уж свастика русская чем крест. Честнее. Это не вера у них. Это реклама. Дом-2, только более тонко... Для тех свиней, кто смотрит каждый вечер Малахова, соловьава и тому подобное *****. Смотрят же. Впитывают. Счастливы от измен, изнасилований и подобного дерьма на всю страну в прамтайм...Ну ведь смотрят и копаются в чужом дерьме. Русские. Гордые. Добрые. Сильные. Сильнее всех. В чужом дерьме. Каждый вечер. Никогда, даже в страшном самом сне. Я не мог увидеть то, что сейчас на Первом каждый день. Я выкинул свой суперсовременный телевизор на помойку. Уже давно. Его благополучно забрали с помойки себе две старые бабки. Меня считают идиотом. Может так и есть?
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или, или
макробий4-5 написал 19.01.2018 19:32
Бывший коммунист, сейчас с крестом на шее. Вот от таких коммунистов и пострадала Русь.
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Дарья Митина
Rasamanaz написал 19.01.2018 19:25
Может быть надо как -то разъяснить для тех, кто после появился или вообще всех -кто такая Дарья Митина из блогосферы сайта? Люблю евреев своих друзей. Зачем тут мне видеть Еврейское народное творчество? Чем знаменита эта дама? И ее Медвеженок? Лидеры? Всего в России?
Наверное, коммунистическое движение считает их гуру? Спорить не буду. Я хотел бы в блогосфере других людей видеть и другие новости обсуждать. Если был не так понят- проглотите. Извиняться не буду.
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Смысл?
Rasamanaz написал 19.01.2018 19:11
Каждый день просматриваю ресурс... Баранов- циник старый, не более. Калашников, простите мне мой английский, по разговору и мыслеполаганию - даун, ни говорить, ни писать по - русски правильно не может. Какой-то взрыв мозга в башке постоянно. Может и мысли правильные, а донести не в состоянии. Косноязычен Калашников, или кто он на самом деле. Лимонов всегда радует своим радикальным анализом и молодым энтузиазмом. Делягина не стало с его бескомпромиссным анализом. Да вообще сайт загибается, по - ходу. Больше Лимонова и Делягина!!! Давай Касатонова и Болдырева!!!
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Re: Да пар изо рта не идет
явно киностудия снимала... написал 19.01.2018 19:04
Господи..а вдруг...зомби! ((
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Кто понимает?
Rasamanaz написал 19.01.2018 18:58
Додик там поливает чего-то...
Не понимаю я как быстро все к богу пришли.
Я - атеист. Так я уже хрен знает сколько лет атеист.
А тут и Медведев с супругой и Путин со свечками в храме... А как же комсомол? Партия?
Так быстро не меняются ни убеждения, ни присяги.
А, может, сейчас время быстрое? Сегодня ты член компартии, завтра все продал и. Стал человеком.
Я не знаю. Как-то все пахнет нехорошо.
А может быть-разбить стекло и окунуться в мир иной, где сумрачный рисуя свет живет художник и поэт...
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Re: А что православненький "коммунист" Генчик Зюганов -
Уже купался в проруби? написал 19.01.2018 18:57
простудит у его
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(без названия)
додик на написал 19.01.2018 18:41
ровно в полночь,братва искупаца пошла,на поляну из местных никто не явился...
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Не знаю
Rasamanaz написал 19.01.2018 18:40
Ну зачем Президенту это видео? Для чего? Куча народа меряет в прорубь. Гораздо большее количество населения этого не делает. Ну не было минусовых температур там. Для кого все это? Ему это зачем? Какую мысль до нас...меня. доносят этим видео. Ну, если был посыл, надо как-то , расшифровать. Тулуп, как-то приниженно идет, ну... не Петр 1 тут на видео. А тогда зачем? Не понимаю. В моем понимании- грудь колесом, без тулупа, мин 10 в воде. Интервью в воде;. А так... Бурлага какой - то. Для Президента. тулуп, простите меня, кич неумный. Оденьте его в отечественные тактикал фронт или другой нормальный современный прикид. Что за хрень 1923 года? Великая страна. Есть одежда международного уровня. Красивая. Русская.. А тут-тулуп! Зачем? В России сейчас есть классная одежда для тех, кому надо поплавать и не замерзнуть. Хоть рекламу бы сделал... Я в армии в таком же тулупе срать ходил зимой. Лет 35 назад. Зачем это сюда? Уволить всех имиджмейкеров президента. Не понимаю я этого безвкусия.
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(без названия)
Додик написал 19.01.2018 18:30
Во дурак,***** на всю башку ебнулся.
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Не верю
Rasamanaz написал 19.01.2018 18:12
Вот, правда, не верю, что от сердца. От сердца - это значит для себя. Это все личное. Президент или разнорабочий. Какая тут разница? Лицемерие это. Камеры и все такое. Вера - ЛМЧНОЕ дело каждого. Бред это все. Неприятно смотреть. Взорслый человек и под камеры. Стыдно, право слово.
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видно
раб лампы написал 19.01.2018 18:10
Двойник. Крестится неправильно, да. Плохо репетитируете, господа с ФСО.
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(без названия)
pfleibv vhjkm написал 19.01.2018 17:58
моль попросила не показывать его феминные женские ножки
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здесь веселей показывают
крещение огнем написал 19.01.2018 17:38
ПУТИН СОВЕРШИЛ ОМОВЕНИЕ И ОКУНУЛСЯ В ПРОРУБЬ https://www.youtube.com/watch?v=qdV1afOdhaE
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Несколько вопросов
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 19.01.2018 17:28
1.Какому христианскому и православному канону и обычаю соответствует ныряние в прорубь?Где,когда,кем,на каком Вселенском соборе или архиерейском соборе было принято решение,что православные должны лезть в ледяную воду,рискуя собственным здоровьем?
2.Какова температура воздуха была в данном месте и почему,если это Селигер и температура заведомо была сильно отрицательной,то почему от проруби не идет пар и от дыхания данного индивида?Также очень интересна реакция объекта на холодную воду.У всех теплокровных естественная реакция это съеживание,мурашки по коже,напряжение мышц.Ничего похожего на данной картинке не наблюдается.Отсюда можно сделать два вывода-или температура указана неправильно или данный персонаж-холоднокровный.
3.Обратите внимание на наложение персонажем крестного знамения в проруби.Согласно православным канонам данное действие совершают сверху вниз и справа налево.Но здесь слева направо!Выводов опять два.Или купающийся католик(тогда правда почему три перста.а не пять?) или он никакой не истинно верующий православный.
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Re: И где,Мухин???
вопрос написал 19.01.2018 16:05
"господин перзедент в самом деле на морозе?
Или же сие есть пошлая подделка придворных лакеев?"-а, какая разница?
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(без названия)
........ . . написал 19.01.2018 16:03
это была встреча с агентом "щука"
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(без названия)
фантомас забан написал 19.01.2018 16:03
демонстрация физической формы
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