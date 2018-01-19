Путин в новом образе: тулуп, валенки и прорубь

Владимир Владимирович тоже ночью на Крещение лазал в прорубь! Специально на Селигер уехал из большой скромности, чтобы общественность не отвлекала. Но фотографа и видеокамеру все же с собой взял. Чтоб весь народ видел - купается Владимир Владимирович в проруби! Не сачкует.
Выходит такой в вохровском тулупчике и специальных президентских валенках, на каждом по эмблеме, то ли герб, то ли знак какой особенный. Кругом солома постелена, чтобы если упал, то на соломку.
Попы, понятно, кругом, а общественности не много, стоят тихонько, ждут, пока Путин искупается, мерзнут.
А Владимир Владимирович уже голый по пояс, а снизу в воде. На груди крестик золотой на цепочке, а больше ничего не видно. Чтоб никто не смел рассуждать о президентских подштанниках. Даже жаль немного - какие валенки надевать теперь патриотам известно, в каком тулупе президент ходит - тоже, а вот остальное в полной неизвестности.
И вообще как бы выходит ниоткуда и исчезает в туманной дымке в никуда. То ли улетел сразу в своем президентском вертолете, то ли остался все же переговорить с местным народом - как зима, как скотина в хлеву, не мерзнет ли? Как они там без денег держатся?
А вот Ксения Собчак в проруби не купается. Сидит, поди, у себя на теплой кухне в Москве, и каверзы разные выдумывает.
И Грудинин - на лыжах-то в Германию он ездит кататься, мало ему снега в Отечестве, а вот чтоб вот так, по-русски, нырнуть в иордань в честь пролетариев всех стран - слабо ему. Не может.
Ну разве что Жириновский, может, уедет в Израиль, да там искупается в настоящем Иордане. А может и не уедет. Может, ему без надобности.
А вы говоите санкции. У нас тулуп, валенки и прорубь. Лепота! Правда, с мороза потом сильно кушать хочется, но тут уж кому чего бог послал...
Анатолий Баранов
Rasamanz написал 19.01.2018 19:57
Очковтиратель Сися Нин написал 19.01.2018 19:50
Нам разрешили строить Турецкий Поток два!
И кто это сотворил?
Баран?
Черный?
Сисянин?
Rasamanaz написал 19.01.2018 19:48
макробий4-5 написал 19.01.2018 19:32
Rasamanaz написал 19.01.2018 19:25
Наверное, коммунистическое движение считает их гуру? Спорить не буду. Я хотел бы в блогосфере других людей видеть и другие новости обсуждать. Если был не так понят- проглотите. Извиняться не буду.
Rasamanaz написал 19.01.2018 19:11
явно киностудия снимала... написал 19.01.2018 19:04
Rasamanaz написал 19.01.2018 18:58
Не понимаю я как быстро все к богу пришли.
Я - атеист. Так я уже хрен знает сколько лет атеист.
А тут и Медведев с супругой и Путин со свечками в храме... А как же комсомол? Партия?
Так быстро не меняются ни убеждения, ни присяги.
А, может, сейчас время быстрое? Сегодня ты член компартии, завтра все продал и. Стал человеком.
Я не знаю. Как-то все пахнет нехорошо.
А может быть-разбить стекло и окунуться в мир иной, где сумрачный рисуя свет живет художник и поэт...
Уже купался в проруби? написал 19.01.2018 18:57
додик на написал 19.01.2018 18:41
Rasamanaz написал 19.01.2018 18:40
Додик написал 19.01.2018 18:30
Rasamanaz написал 19.01.2018 18:12
раб лампы написал 19.01.2018 18:10
pfleibv vhjkm написал 19.01.2018 17:58
крещение огнем написал 19.01.2018 17:38
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 19.01.2018 17:28
2.Какова температура воздуха была в данном месте и почему,если это Селигер и температура заведомо была сильно отрицательной,то почему от проруби не идет пар и от дыхания данного индивида?Также очень интересна реакция объекта на холодную воду.У всех теплокровных естественная реакция это съеживание,мурашки по коже,напряжение мышц.Ничего похожего на данной картинке не наблюдается.Отсюда можно сделать два вывода-или температура указана неправильно или данный персонаж-холоднокровный.
3.Обратите внимание на наложение персонажем крестного знамения в проруби.Согласно православным канонам данное действие совершают сверху вниз и справа налево.Но здесь слева направо!Выводов опять два.Или купающийся католик(тогда правда почему три перста.а не пять?) или он никакой не истинно верующий православный.
вопрос написал 19.01.2018 16:05
Или же сие есть пошлая подделка придворных лакеев?"-а, какая разница?
........ . . написал 19.01.2018 16:03
фантомас забан написал 19.01.2018 16:03