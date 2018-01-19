Внешний долг России вырос до $529 млрд

Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года, по оценке Банка России, составил $529,1 млрд, что на 2,9% выше показателя на начало 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. "Рост внешней задолженности был обусловлен приобретением иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных связанных структур российских компаний. Внешняя задолженность банков, напротив, уменьшилась до минимального за последнее десятилетие уровня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внешние обязательства органов госуправления в 2017 году выросли на $16,451 млрд, или на 42,0%, до $55,629 млрд.

Задолженность перед нерезидентами по рублевым госбумагам увеличилась за год в долларовом эквиваленте на $13,376 млрд, или на 54,6%, до $38,708 млрд, по валютным еврооблигациям - на $3,220 млрд, или на 27,6%, до $14,882 млрд.

Внешние долговые обязательства банков за 2017 год уменьшились на $14,877 млрд, или на 12,5% - до $104,518 млрд, в четвертом квартале - на $3,524 млрд.

Задолженность прочих секторов экономики за прошлый год выросла на $10,738 млрд, или на 3,1%, до $353,963 млрд.

Внешний долг ЦБ РФ за год увеличился на $2,640 млрд при снижении в четвертом квартале на $6,685 млрд, до $14,974 млрд.