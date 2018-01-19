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Московский листок

Шойгу оставил сирийский Африн чтобы турки свели давние счёты с курдами

Опубликовано 19.01.2018 в разделе комментариев 2

турция сирия минобороны курды
Шойгу оставил сирийский Африн чтобы турки свели давние счёты с курдами

Турецкие военные начали артобстрел курдских отрядов в городе Африн на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 19 января. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в интервью телеканалу A Haber заявил, что решение начать наземное наступление на военные отряды изменено не будет. Он добавил, что курды де-факто начали обстрел турецких отрядов на границе и представляют реальную угрозу. 

Анкара хочет устранить сирийских курдов с приграничной территории, куда за последние недели были стянуты военные отряды и техника. 

15 января турецкие власти в ответ на информацию о решении США сформировать группы вооруженного ополчения на северо-восточной границе Сирии направили на юго-восток страны военный конвой с боевой техникой. Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон назвал ситуацию недопониманием.

Несколько часов назад закончилась встреча Сергея Шойгу с главой генштаба Турции и директором национальной разведорганизации. Речь шла о согласовании турецкого вторжения в Африн.

На данный момент кантон Африн окружен со всех сторон враждебными силами и оторван от основной территории Рожавы. Турецкому султану Эрдогану уже во сне видится как его солдаты идут по улицам Африна.

В ответ на это администрация Африна проводит всеобщее вооружение народа. За последние дни к силам народной самообороны присоединились сотни добровольцев, среди которых много арабов. Африн не повторит судьбу Киркука и других городов, которые режим ДПК-ПСК сдал без боя. Африн станет для турецкой армии непреодолимой преградой, сообщают в соцсетях курдские ополченцы.

От редакции: Узел там чрезвычайно сложный, особенно в идеологическом измерении. Да, США поддерживали курдов, особенно когда те добивали ИГ - но это не выходило за рамки общей борьбы с религиозным экстремизмом исламистов, который принял государственные масштабы. США настолько ушлые манипуляторы, что могли своих же игиловцев (вышеших из-под контроля) добивать руками курдов - такое вполне вероятно. Однако надо знать и историю курдского сопротивления: оно чаще всего носит социалистический характер, а попытка построить своё государство внутри Турции (натолкнувшаяся на государственный террор) носила тоже, помимо национального, и анисистемный, антикапиталистический характер. Оджолана, лидера и идеолога Курдской рабочей партии посадили фактически пожизненно, что не мешает ему в заключении писать научные труды, коих насчитывается уже сорок томов.

Новый виток локального курдского сопротивления, конечно, упирается в границы - вот Турция и нервничает. Впрочем, уничтожать курдов не на своей территории (как когда-то мечтала Красная Армия) - вот, похоже, о чём нынче думает Эрдоган. Курдскую оппозицию в парламенте он уничтожил вместе с парламентом - введя руками этого же парламента президентскую республику как форму правления. Его неслучайно называют курды султаном - для их борьбы за независимость ради социализма он именно султан, возглавляющий империю, национально-освободительную борьбу от власти которой курды ведут уже почти 50 лет. Партия БААС, кстати, тоже национал-социалистического толка - однако дружбу Путина с Асадом сей факт нисколько не омрачает. Но другая, куда более крупная империя поддерживает (на данном коротком отрезке их борьбы) курдов - США. Становиться в этой ситуации сразу на строну Турции - как минимум глупо и недальновидно. Однако Шойгу сделал именно это, и если турки устроят в Африне второй, но уже не армянский, а курдский геноцид - позор ляжет на его погоны, и Шойгу вряд ли стоит рассчитывать на министерскую пенсию. Ведь есть фото исторической его встречи с турецкой разведкой... Мы его пока прибережём - может, всё ещё не так плохо кончится. Однако стоило ли освобождать вместе с курдами от игиловцев Сирию - чтобы запустить туда ятаганы Эрдогана и предать на верную смерть вчерашних союзников?

Д.Ч.

Новость по теме:

Турция договорилась с Шойгу о взятии курдского Африна на севере Сирии



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Лис написал 19.01.2018 19:43
По другому власовский Кремль и не может и не умеет.Он только может и умеет предавать своих настоящих друзей и грабить собственный народ.
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у Д.Ч., как обычно , свои тараканы в голове, социалистические.
Именно так написал 19.01.2018 19:26
А курды подают изумительный пример упорной борьбы за НАЦИОНАЛЬНОЕ возрождение и создание своего государства.
ХОРОШИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ВЯЛЫХ ПАССИВНЫХ РУССКИХ, ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОТЕРЯВШИХ СВОЕ ГОСУДАРСТВО В 1917 ГОДУ, И ДО СИХ ПОР ЕГО НЕ ИМЕЮШИХ.
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