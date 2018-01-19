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Московский листок

Талантливый сын Фрадкова возглавит опорный банк для гособоронзаказа

Опубликовано 19.01.2018 в разделе комментариев 2

Талантливый сын Фрадкова возглавит опорный банк для гособоронзаказа

Петр Фрадков, сын главы СВР экс-премьера Михаила Фрадкова, ранее занимавший должность главы Российского экспортного центра (РЭЦ) назначен председателем правления Промсвязьбанка - опорного банка для государственного оборонного заказа.

"Действительно, я получил предложение возглавить Промсвязьбанк и ответил согласием. Уже принимаю участие в активной работе, проводимой правительством РФ и Центральным банком России по подготовке нормативной базы для передачи в установленные сроки средств государственного оборонного заказа в Промсвязьбанк и создания условий для финансово-кредитной поддержки банком предприятий ОПК", - сообщил Фрадков RNS.

По его словам, банк обладает необходимыми компетенциями и финансовыми возможностями, развитой региональной сетью и хорошим опытом работы с промышленностью, в том числе с предприятиями ОПК.

«Важно, что при ориентации на гособоронзаказ банк продолжит активно работать в традиционном для него корпоративном и розничном сегментах. Банк обладает большим опытом работы с компаниями МСП и серьезным кредитным портфелем. Таким образом, есть уверенность, что Промсвязьбанк справится с возлагаемыми на него задачами», — указал Фрадков.

Ранее источники газеты "Коммерсант" сообщали, что новым опорным банком российского военно-промышленного комплекса станет Промсвязьбанк. По их словам, он создается для «осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также их кредитование». Потребность в банке, специализирующемся на гособоронзаказе, возникла из-за угрозы расширения санкционного режима.

Известно, что Промсвязьбанк недавно был взят Банком России на санацию вместе с банком «Открытие» и Бинбанком. Санировать проблемный банк и передать его государству планируется до конца первого квартала 2018 года.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Если папа гусский....
В лад написал 19.01.2018 20:02
...то сынок=банкир.
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(без названия)
Лис написал 19.01.2018 19:07
Еще один клоун.
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