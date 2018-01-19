Французы разрешили Керимову съездить в Россию на три дня

Судебные власти Франции разрешили российскому сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову съездить на три дня на родину чтобы повидать больного родственника. Как сообщает Bloomberg, сенатор отправится в Россию 19 января, а в воскресенье он должен вернуться во Францию.

"Господин Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию с тем, чтобы навестить близкого родственника — брата или двоюродного брата. Разрешение поехать в Россию с возвращением во Францию выдано на срок с нынешней пятницы и по воскресенье включительно", - цитирует агентство прокурора Ниццы Жана-Мишеля Претра.

Напомним, Керимов был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы 20 ноября прошлого года. Его обвинили в укрытии от налогов примерно €400 млн через продажу недвижимости по заниженной стоимости.