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Московский листок

Французы разрешили Керимову съездить в Россию на три дня

Опубликовано 19.01.2018 в разделе комментариев 4

Французы разрешили Керимову съездить в Россию на три дня

Судебные власти Франции разрешили российскому сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову съездить на три дня на родину чтобы повидать больного родственника. Как сообщает Bloomberg, сенатор отправится в Россию 19 января, а в воскресенье он должен вернуться во Францию.

"Господин Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию с тем, чтобы навестить близкого родственника — брата или двоюродного брата. Разрешение поехать в Россию с возвращением во Францию выдано на срок с нынешней пятницы и по воскресенье включительно", - цитирует агентство прокурора Ниццы Жана-Мишеля Претра.

Напомним, Керимов был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы 20 ноября прошлого года. Его обвинили в укрытии от налогов примерно €400 млн через продажу недвижимости по заниженной стоимости.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Во дураки жабоеды!
Сергей Орлов написал 19.01.2018 20:55
Больным родственником является на 100% Валентина Шепетовская(она же
Валька Стакан) она же В.Матвиенко.Это она писала слезные письма Макрону
с просьбой отпустить ее подельника по СФ и иным проделкам на 1млрд.долл.
Теперь для видимости его объявят в розыск по линии даг.аула и будут
искать до конца света.
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(без названия)
Лис написал 19.01.2018 20:01
"Элитка" расистского православного Мордора-полные лузеры и лошары.Этого лоха специально отпустили чтобы он передал привет лично Путину.Изменников Родины нигде не любят и все уважающие себя люди просто вытирают об них ноги.Так будет и с не легитимной путинской шоблой.
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(без названия)
kirilis написал 19.01.2018 19:37
Жди меня - и я вернусь, только очень жди...
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ГыГыГыГыГы......
Лис написал 19.01.2018 19:05
Надо же быть такими лохами.Пушной зверек все ближе и ближе.
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