Французы разрешили Керимову съездить в Россию на три дня

Судебные власти Франции разрешили российскому сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову съездить на три дня на родину чтобы повидать больного родственника. Как сообщает Bloomberg, сенатор отправится в Россию 19 января, а в воскресенье он должен вернуться во Францию.
"Господин Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию с тем, чтобы навестить близкого родственника — брата или двоюродного брата. Разрешение поехать в Россию с возвращением во Францию выдано на срок с нынешней пятницы и по воскресенье включительно", - цитирует агентство прокурора Ниццы Жана-Мишеля Претра.
Напомним, Керимов был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы 20 ноября прошлого года. Его обвинили в укрытии от налогов примерно €400 млн через продажу недвижимости по заниженной стоимости.
Сергей Орлов написал 19.01.2018 20:55
Валька Стакан) она же В.Матвиенко.Это она писала слезные письма Макрону
с просьбой отпустить ее подельника по СФ и иным проделкам на 1млрд.долл.
Теперь для видимости его объявят в розыск по линии даг.аула и будут
искать до конца света.
Лис написал 19.01.2018 20:01
kirilis написал 19.01.2018 19:37
Лис написал 19.01.2018 19:05