Визит делегации артистов КНДР в Южную Корею отменён

КНДР в пятницу, 19 января, отказалась от идеи послать в Южную Корею в предстоящие выходные расширенную делегацию для подготовки участия северокорейской труппы артистов в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане с 9-го по 27 февраля. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По ранее запланированному сценарию делегация из семи человек под руководством участницы женского вокального ансамбля КНДР Хен Сонг Вол должна была приехать в субботу, 20 января, в соседнюю страну для того, чтобы осмотреть площадки для выступлений в Сеуле и городе Каннын.

Южнокорейское агентство отмечает, что Хен Сонг Вол на днях принимала участие в переговорах от имени КНДР в качестве заместителя руководителя делегации. Ее вокальный ансамбль был создан в 2012 году по приказу Ким Чен Ына.

На данный момент официальные власти КНДР не назвали причину отмены визита.

На днях СМИ сообщили о договоре между Северной и Южной Кореей пройти под единым флагом на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Решение было принято в ходе переговоров Сеула и Пхеньяна на высшем уровне в деревне Пханмунджон на линии разграничения огня, которые прошли впервые более чем за два года.

Церемония открытия Олимпиады станет первым за последние 12 лет международным спортивным мероприятием, в ходе которого атлеты двух стран пройдут в составе одной колонны. Последний раз это произошло на зимней Олимпиаде в Турине в 2006 году.

Ранее также сообщалось, что в зимних Олимпийских играх планирует принять участие объединенная бобслейная команда КНДР и Южной Кореи.

На прошлой неделе прошел первый раунд диалога по нормализации отношений между двумя странами, по итогам которого, помимо прочего, стороны договорились о том, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхенчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду по тхэквондо, болельщиков и артистов.

Как ожидается, Северная Корея отправит на юг 230 атлетов в составе делегации из 550 человек, которая начнет прибывать в пункт назначения с 25 января.

Между тем, как сообщил Пхеньян 3 января (ЦТАК), по поручению высшего руководителя товарища Ким Чен Ына, председатель Комитета по делам мирного объединения Родины ещё 3-го числа опубликовал позицию Республики по заявлению Чхонвадэ и по поводу выступления на государственном собрании президента Мун Чжэ Ин Южной Кореи в отношении нашего предложения в связи с направлением делегации в Олимпийские игры Пхенчхан. Позиция заключае в себе следующее:

Чхонвадэ Южной Кореи официально поддержал и приветствовал участие КНДР в Олимпийских играх Пхенчхан и выразил солидарность в вопросе улучшения отношений между Севером и Югом, который звучал в новогодней речи нового 2018-го года Председателя Госсовета КНДР товарища Ким Чен Ына. И он, получив доклад о том, что 2-го января президент Мун Чжэ Ин лично выразил активную поддержку и волю, и указал принять должные меры в соответствующих областях на первом государственном собрании, высоко и положительно оценил эти инициативы.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что в нынешней обстановке направление нашей делегации на олимпийские игры Пхенчхан и переговоры между властей Севера и Юга для того, что было предложено в новогодней речи, являются значительным и хорошим шагом в улучшении межкорейских отношений. Поэтому заинтересованные лица, в том числе отдел ЦК ТПК по делам единого фронта, Комитет по делам мирного объединения Родины и Государственный комитет по делам физической культуры и спорта, должны иметь солидарную позицию с южнокорейскими властями и немедленно принять должные меры в нынешней ситуации, – отдал подробные указания он.

Он также отдал указ с 15 часов 3-го числа открыть канал связи Пханмунчжома между Севером и Югом, чтобы вовремя устанавливать контакт с Югом по вопросам, связанным с переговорами, в том числе с вопросом направления делегации на Олимпийские игры Пхенчхан.

Но, увы, мирные инициативы товарища Ким Чен Ына не встретили на Юге должного понимания - судя по продолжению агрессивной риторики заморского Хозяина, президента США...

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