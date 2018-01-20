Добавит ли Путину явки его крещенское дезабилье?

Несколько раз повторил пресс-секретарь Песков журналистам, что его патрон «на протяжении многих лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение».
Почему же только в этом году кремлевские пиарщирки отважились рассекретить эту страшную государственную тайну? Досель ни разу фотографии плескающегося в проруби нацлидера они на свой сайт не выставляли и в СМИ утечку не давали.
Путин в новом образе: тулуп, валенки и прорубь
Ну, правильно вы рассуждаете - потому что выборы. Поэтому каждое его появление на телеэкране - скрытая бесплатная реклама. И надо показать, какой товарищ Путин близкий к богу и народу вождь.
Да только вот вопросец из Сети. Красиво ли, нравственно ли демонстрировать населению свое отменное здоровье, после того как под твоим чутким руководством за 18 лет в здравоохранении учинен самый настоящий развал?
Закрыты и «оптимизированы» десятки тысяч больниц, поликлиник, амбулаторий, ФАПов? Вопреки Конституции, ты ввел платную медицину, устроил тотальный дефицит профильных врачей и рукой махнул на беспрестанно растущую стоимость лекарств.
После того, как несколько лет держал во главе Минздрава явного проходимца Зурабова и бухгалтера-счетовода Голикову.
Первый прославился семейным бизнесом. Только ленивый не писал, что его жена и брат владеют фармацевтической фирмой, и не одной. Они закупали импортные лекарства и перепродавали их в России втридорога.
Министра Голикову СМИ прозвали «мадам Арбидол». За то, что проталкивала в аптеки это дорогущее лекарство, по своим антивирусным свойствам уступающее даже простейшему аспирину.
Не знаю, сколько дополнительно простодушных людей привлечет на избирательные участки нынешние водные процедуры крещенского купальщика. Надо ждать и других рекламных фокусов. Другое интересно.
Отчего наш многострадально-доверчивый народ все время верит предвыборным обещаниям и ходит голосовать? Его обманывают, а он ходит. Еще обманывают, а он все равно ходит...
В начале 90-х годов автор одной заметки в «Правде» для красоты слога внедрил в текст анекдотец: «Петь, а Петь, ну ты же обещал на мне жениться». Ответ: «Мало ли что я на тебе обещал».
Непривычно было, конечно, для бывшего органа ЦК КПСС. Но этот сарказм точно отражал отношение шокотерапевтов к «дорогим руссиянам». Той самой наспех сколоченной демшизы вроде гайдаровского «Выбора России» или шахраевского ПРЕСа. Главное – продраться к думской кормушке, а там пошли вон.
Если кто-то еще не понял, что мы 25 лет живем в буржуазном государстве, - пора понять. И любые выборы призваны служить только укреплению буржуазной власти. А для этого в ход идет все: демагогия, популизм, надувательство, подкуп, подлоги, фальсификации. «Паровозы» и «карусели».
И вот теперь нас будут заманивать к урнам путинскими купаниями, его целованием мощей, икон, батюшек, монахов и монахинь.
Все предвыборные обещания - заведомый обман, если нет закона об ответственности за неисполнение этих самых обещаний.
А такого закона нет и принимать его 20 лет никто не собирается. Потому что кандидаты в депутаты врут первыми. Вторыми врут кандидаты в мэры и губернаторы. Третьими лапшу на уши электорату вешают кандидаты в президенты.
Насколько помнится, г-н Путин вообще никогда никакой предвыборной программы народу не показывал. Даже с шутейными своими соперниками он вступать в теледебаты боится.
Разве он, его «Единая Россия» и его министры обещали нынешний рукотворный кризис, дикий обвал рубля, рост дороговизны и квартплаты? Не обещали.
ЦИК может нарисовать на выборах все. Любой процент «сокрушительной победы» своей «партии сласти» и главному кремлевскому кандидату.
Труднее всего нарисовать явку, которая и придает легитимность власти. А она легко просматривается и просчитывается даже с вражеских спутников-шпионов.
На выборах 18 сентября одна западная «фирма» через подконтрольное СМИ провела чудесный эксперимент. Установила видеокамеру напротив входа в избирательный участок (школу) и весь день вела сьемку: от открытия до закрытия.
Потом сравнили, и оказалось, что здесь завысили явку в три раза. Можно, представить, под каким тотальным надзором иноСМИ будут наши участки 18 марта.
Так что всякий идущий в этот день к избирательной урне должен отчетливо сознавать: опуская бюллетень, он голосует вовсе не «за будущее своих детей». А за процветание абрамовичей, сечиных, миллеров, шуваловых, абызовых, зюгановых и примкнувшей к ним мадам Наебулиной.
Великий терапевт царского режима Антон Чехов учил: всякого народившегося младенца нужно перво-наперво старательно обмыть и потом сильно высечь со словами: «Не пиши! Не пиши! Не будь писателем!»
Сегодня, когда писательство выродилось до уровня законов о стрельбе по беременным женщинам, сечь новорожденных нужно с новым присловьем: «Не ходи на выборы! Не ходи! Не верь обещаниям!»
Чингачгук написал 20.01.2018 08:57
КТФ написал 20.01.2018 08:36
Все "великодержавные" бараны махая руками
кинулись подмывать свои грехи
ждьДЛТЛОИ написал 20.01.2018 08:31
Значиццо.
Автор, чтобы человеки хоть чуть-чуть меньше верили в(н.в.), человеки разумные от политики должны твердить, аки мантру, непрестанно:
Гипотеза о том, что в ядерной Сверхдержаве смена власти может быть осуществлена посредством сования некиих бумажек в некии урны, меня не интересует от слова совсем.
Ибо пустое, попусту, в пустую.
...впр., отделатьнехуй - и хрен с им...
Зураба Голиковна написал 20.01.2018 08:30
А в остальном возмущение состоянием наших дел правильно. Но уже все предрешено, мы знаем перзидента на следующие 6 лет.
Как говаривал Борис Шутейкин(незабвенный мой друг с прибором 17см): расслабься - прими как должное.
дон Периньон написал 20.01.2018 08:23
а) указ о принятии новой Конституции издал уже отрешенный от власти Ельцин. Все чего он тогда наподписывал - незаконно и нелегитимно
б) ее нужно было принимать по закону о референдуме, а голосование пристегнули к нелегитимным выборам в нелегитимную Думу 12 декабря 1993 г
в) все на тот момент были по паспорту гражданами СССР и никак не могли голосовать за конституцию другого государства под названием Россия. Это всего лишь осколок, 1/15 СССР
дон Периньон написал 20.01.2018 08:12
Потому что сам трепло хорошее. Какую только хе-рню народу обещал, когда на президента 4 раза ходил
Теперь именем КПРФ головы морочит Грудинин
ugrumov написал 20.01.2018 07:43
Несогласный Сергей написал 20.01.2018 07:29
НЕУНЫВАШКА написал 20.01.2018 07:11
Правдер написал 20.01.2018 06:16
без названия написал 20.01.2018 05:51
Только за то, что они хотели довести до людей простую мысль: власть должна быть ответственна перед народом
Дали сроки. Именно поэтому каждый идущий голосовать должен рассматриваться как Иуда и предатель собственного народа
Беляев-Ченских написал 20.01.2018 05:49
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Именно поэтому каждый идущий голосовать должен рассматриваться как Иуда и предатель собственного народа
мысли в слух написал 20.01.2018 05:07
Никозий написал 20.01.2018 03:55
БАБ думал, что будет вертеть Путей как Ельциным, но тот просто выгнал его из России
А когда БАБ написал ему и попросился в Россию, то и был удавлен в ванной собственным полотенцем
Никозий написал 20.01.2018 03:51
До 18 марта наглядимся всяких трюков, потому что в экономике полный п=здец
о Путине написал 20.01.2018 03:09
Газета "Ле Монд"
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"Его, повесят на рее, но меня повесят, видимо, перед ним, потому что скажут:
- "Привел его ты".
От этого я никогда не отмажусь."
Б. Березовский
Насчет Лисициной написал 20.01.2018 01:42
Так за Лисицину не надо идти голосовать?
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За Лисицину обязательно нужно ставить подписи в подписных листах, чтобы она могла участвовать в предвыборной компании и выступать по телеканалам с критикой буржуазного режима. Руководители РОТ ФРОНТА сами заявили об том, что возможность выступление Лисициной по ТВ это главная цель, и что на большое число голосов они и не рассчитывают. Поэтому выборы нужно бойкотировать, чтобы не дать повода для самодовольства и самоуверенности Путина при избрании его в условиях большой явки избирателей. Бойкот выборов это протест против буржуазного режима и выражение недоверия к ее выборной системе.
Butor de Delhi написал 20.01.2018 01:40
!!!QQ-Q!!!-TOT-Q VAS!!!& написал 20.01.2018 01:39
- Таки отличная идея! всех попов в воду, прямо в рясах- то таки да! Пусть пример таки показывают... То таки да... А воду потом очищать за счет этих же таки попов - таки жрецов древнеиудейского родоплеменного бошка -то таки да...
!!!QQ-Q!!!-TOT-QVAS!!!& написал 20.01.2018 01:34