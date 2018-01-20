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Московский листок

Добавит ли Путину явки его крещенское дезабилье?

Опубликовано 20.01.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 32

путин выборы
Добавит ли Путину явки его крещенское дезабилье?

Несколько раз повторил пресс-секретарь Песков журналистам, что его патрон «на протяжении многих лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение».

Почему же только в этом году кремлевские пиарщирки отважились рассекретить эту страшную государственную тайну? Досель ни разу фотографии плескающегося в проруби нацлидера они на свой сайт не выставляли и в СМИ утечку не давали.

Путин в новом образе: тулуп, валенки и прорубь 

Ну, правильно вы рассуждаете - потому что выборы. Поэтому каждое его появление на телеэкране - скрытая бесплатная реклама. И надо показать, какой товарищ Путин близкий к богу и народу вождь.

Да только вот вопросец из Сети. Красиво ли, нравственно ли демонстрировать населению свое отменное здоровье, после того как под твоим чутким руководством за 18 лет в здравоохранении учинен самый настоящий развал?

Закрыты и «оптимизированы» десятки тысяч больниц, поликлиник, амбулаторий, ФАПов? Вопреки Конституции, ты ввел платную медицину, устроил тотальный дефицит профильных врачей и рукой махнул на беспрестанно растущую стоимость лекарств.

После того, как несколько лет держал во главе Минздрава явного проходимца Зурабова и бухгалтера-счетовода Голикову.

Первый прославился семейным бизнесом. Только ленивый не писал, что его жена и брат владеют фармацевтической фирмой, и не одной. Они закупали импортные лекарства и перепродавали их в России втридорога.

Министра Голикову СМИ прозвали «мадам Арбидол». За то, что проталкивала в аптеки это дорогущее лекарство, по своим антивирусным свойствам уступающее даже простейшему аспирину.

Не знаю, сколько дополнительно простодушных людей привлечет на избирательные участки нынешние водные процедуры крещенского купальщика. Надо ждать и других рекламных фокусов. Другое интересно.

Отчего наш многострадально-доверчивый народ все время верит предвыборным обещаниям и ходит голосовать? Его обманывают, а он ходит. Еще обманывают, а он все равно ходит...

В начале 90-х годов автор одной заметки в «Правде» для красоты слога внедрил в текст анекдотец: «Петь, а Петь, ну ты же обещал на мне жениться». Ответ: «Мало ли что я на тебе обещал».

Непривычно было, конечно, для бывшего органа ЦК КПСС. Но этот сарказм точно отражал отношение шокотерапевтов к «дорогим руссиянам». Той самой наспех сколоченной демшизы вроде гайдаровского «Выбора России» или шахраевского ПРЕСа. Главное – продраться к думской кормушке, а там пошли вон.

Если кто-то еще не понял, что мы 25 лет живем в буржуазном государстве, - пора понять. И любые выборы призваны служить только укреплению буржуазной власти. А для этого в ход идет все: демагогия, популизм, надувательство, подкуп, подлоги, фальсификации. «Паровозы» и «карусели».

И вот теперь нас будут заманивать к урнам путинскими купаниями, его целованием мощей, икон, батюшек, монахов и монахинь.

Все предвыборные обещания - заведомый обман, если нет закона об ответственности за неисполнение этих самых обещаний.

А такого закона нет и принимать его 20 лет никто не собирается. Потому что кандидаты в депутаты врут первыми. Вторыми врут кандидаты в мэры и губернаторы. Третьими лапшу на уши электорату вешают кандидаты в президенты.

Насколько помнится, г-н Путин вообще никогда никакой предвыборной программы народу не показывал. Даже с шутейными своими соперниками он вступать в теледебаты боится.

Разве он, его «Единая Россия» и его министры обещали нынешний рукотворный кризис, дикий обвал рубля, рост дороговизны и квартплаты? Не обещали.

ЦИК может нарисовать на выборах все. Любой процент «сокрушительной победы» своей «партии сласти» и главному кремлевскому кандидату.

Труднее всего нарисовать явку, которая и придает легитимность власти. А она легко просматривается и просчитывается даже с вражеских спутников-шпионов.

На выборах 18 сентября одна западная «фирма» через подконтрольное СМИ провела чудесный эксперимент. Установила видеокамеру напротив входа в избирательный участок (школу) и весь день вела сьемку: от открытия до закрытия.

Потом сравнили, и оказалось, что здесь завысили явку в три раза. Можно, представить, под каким тотальным надзором иноСМИ будут наши участки 18 марта.

Так что всякий идущий в этот день к избирательной урне должен отчетливо сознавать: опуская бюллетень, он голосует вовсе не «за будущее своих детей». А за процветание абрамовичей, сечиных, миллеров, шуваловых, абызовых, зюгановых и примкнувшей к ним мадам Наебулиной.

Великий терапевт царского режима Антон Чехов учил: всякого народившегося младенца нужно перво-наперво старательно обмыть и потом сильно высечь со словами: «Не пиши! Не пиши! Не будь писателем!»

Сегодня, когда писательство выродилось до уровня законов о стрельбе по беременным женщинам, сечь новорожденных нужно с новым присловьем: «Не ходи на выборы! Не ходи! Не верь обещаниям!»



Рейтинг:   2.38,  Голосов: 61
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Всего комментариев к статье: 32
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(без названия)
Чингачгук написал 20.01.2018 08:57
Дело личное,конечно,кому лезть в прорубь,а кому нет,плохо только,что не существует единой проруби,куда могли бы одновременно залезть все Российские "вип-персоны",тогда можно было бы-положить сверху большую железную крышку,продлив этим их удовольствие от купания,а для остальных-наступил бы долгожданный момент торжества 'демократии"о которой так много говорят,но которую еще никто не видел...
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Путин в новом образе: тулуп, валенки и прорубь
КТФ написал 20.01.2018 08:36
Смешно!
Все "великодержавные" бараны махая руками
кинулись подмывать свои грехи
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(без названия)
ждьДЛТЛОИ написал 20.01.2018 08:31
...надоело все это, сил нет...
Значиццо.
Автор, чтобы человеки хоть чуть-чуть меньше верили в(н.в.), человеки разумные от политики должны твердить, аки мантру, непрестанно:
Гипотеза о том, что в ядерной Сверхдержаве смена власти может быть осуществлена посредством сования некиих бумажек в некии урны, меня не интересует от слова совсем.
Ибо пустое, попусту, в пустую.
...впр., отделатьнехуй - и хрен с им...
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Обещать -
Зураба Голиковна написал 20.01.2018 08:30
Не значит жениться - такая концовка того анекдота про Петьку. Так смешнее,правда?
А в остальном возмущение состоянием наших дел правильно. Но уже все предрешено, мы знаем перзидента на следующие 6 лет.
Как говаривал Борис Шутейкин(незабвенный мой друг с прибором 17см): расслабься - прими как должное.
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Re: Зюга пособник власти
дон Периньон написал 20.01.2018 08:23
С этой Конституцией вообще полная лажа, кто бы ее ни сочинял
а) указ о принятии новой Конституции издал уже отрешенный от власти Ельцин. Все чего он тогда наподписывал - незаконно и нелегитимно
б) ее нужно было принимать по закону о референдуме, а голосование пристегнули к нелегитимным выборам в нелегитимную Думу 12 декабря 1993 г
в) все на тот момент были по паспорту гражданами СССР и никак не могли голосовать за конституцию другого государства под названием Россия. Это всего лишь осколок, 1/15 СССР
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Зюга пособник власти
дон Периньон написал 20.01.2018 08:12
Даже Зюганов за 20 лет протирания штанов в Думе не сочинил закон об ответственности за невыполнение предвыборных обещаний.
Потому что сам трепло хорошее. Какую только хе-рню народу обещал, когда на президента 4 раза ходил
Теперь именем КПРФ головы морочит Грудинин
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(без названия)
ugrumov написал 20.01.2018 07:43
А присмотритесь-ка к кадрам купания... По моему за досками кое где проглядывает плитка...
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 20.01.2018 07:29
А амфор ОН там не нашел? Щук не наловил (и т.п.)??? СПЕЦИАЛИСТ по ВСЕМ отраслям, но главное по поднятию с колен и постановке раком!!!!
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Вот вы и рекламируете Путина.
НЕУНЫВАШКА написал 20.01.2018 07:11
Ну почему нельзя представить,что это крещенское купание Путина- не деза и не реклама,а просто КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ? Не видели его вы в прежние года купающимся в проруби,и что? А может он тогда и не купался. И что? А в этом году не подгадал под выборы,а просто доказал себе,как ЧЕЛОВЕК С ХАРАКТЕРОМ,что может это сделать. Ну и естественно подобное не обошлось без внимания прессы,ведь президент России-это публичный человек. И вы бы искупались в проруби и попытались смыть свои грехи,пан Головенко.А может и на вас там кто-то обратит внимание.
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Грудинин, Грудинин и еще раз Грудинин!
Правдер написал 20.01.2018 06:16
Автор прав, большая явка опасна для путинского олигархического режима. Поэтому автор вполне резонно призывает не ходить на выборы и не создавать опасность режиму. Но мы, которые привыкли думать головой, а не попой, таки пойдем на выборы и проголосуем за Павла Грудинина. Долой рабское пресмыкательство и лизание господских ботинок! Путинскую олигархию в прорубь!
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Re: Бойкот самоназначению Путина!!!
без названия написал 20.01.2018 05:51
За что судили Мухина и инициативную группу по проведению референдума?
Только за то, что они хотели довести до людей простую мысль: власть должна быть ответственна перед народом
Дали сроки. Именно поэтому каждый идущий голосовать должен рассматриваться как Иуда и предатель собственного народа
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Бойкот самоназначению Путина!!!
Беляев-Ченских написал 20.01.2018 05:49
Ответ: "Мало ли что я на тебе обещал".
-------------
Именно поэтому каждый идущий голосовать должен рассматриваться как Иуда и предатель собственного народа
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(без названия)
мысли в слух написал 20.01.2018 05:07
А ежли Михалков снял сюжет с "купелью " и сторонников не прибавилось,может снять сюжет с "котлом"у чертей в преисподней?
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Re: Кое-что о Путине
Никозий написал 20.01.2018 03:55
Все же знают, что Путина к власти привел БАБ. Но сначала зачистил для него место директора ФСБ, прогнав кадрового чекиста Ковалева. Потом сделал его премьером.
БАБ думал, что будет вертеть Путей как Ельциным, но тот просто выгнал его из России
А когда БАБ написал ему и попросился в Россию, то и был удавлен в ванной собственным полотенцем
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Пиар сперли у Лужкова
Никозий написал 20.01.2018 03:51
Этот дешевенький трюк с моржеванием на Крещение проделывали еще дерьмократы мэр Москвы Гавриил Попов и Лужков, когда хотели популярности у москвичей
До 18 марта наглядимся всяких трюков, потому что в экономике полный п=здец
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Кое-что
о Путине написал 20.01.2018 03:09
"Путин пришел к власти в результате договоренности между ним, Ельциным и мафиозными кланами."
Газета "Ле Монд"
.
"Его, повесят на рее, но меня повесят, видимо, перед ним, потому что скажут:
- "Привел его ты".
От этого я никогда не отмажусь."
Б. Березовский
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Re: Во как
Насчет Лисициной написал 20.01.2018 01:42
Геополитик. написал 20.01.2018 00:52
Так за Лисицину не надо идти голосовать?
------------
За Лисицину обязательно нужно ставить подписи в подписных листах, чтобы она могла участвовать в предвыборной компании и выступать по телеканалам с критикой буржуазного режима. Руководители РОТ ФРОНТА сами заявили об том, что возможность выступление Лисициной по ТВ это главная цель, и что на большое число голосов они и не рассчитывают. Поэтому выборы нужно бойкотировать, чтобы не дать повода для самодовольства и самоуверенности Путина при избрании его в условиях большой явки избирателей. Бойкот выборов это протест против буржуазного режима и выражение недоверия к ее выборной системе.
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Re: Re: Насчет явки
Butor de Delhi написал 20.01.2018 01:40
Агитаторы за бойкот и пропагандисты "протестного" голосования разделились на две "нанайские" группы. Одни прилюдно щеголяют спущенными трусами, другие - отпечатком от шнурка былого нательного крестика.
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Re: Дезабилье-лайт
!!!QQ-Q!!!-TOT-Q VAS!!!& написал 20.01.2018 01:39
"В смысле, мог бы к вящей своей славе повторить купание того попа, что на глазах у публики перед этим геройски нырнул прямо в рясе."
- Таки отличная идея! всех попов в воду, прямо в рясах- то таки да! Пусть пример таки показывают... То таки да... А воду потом очищать за счет этих же таки попов - таки жрецов древнеиудейского родоплеменного бошка -то таки да...
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Re: Навальный то нужен, то ненужен
!!!QQ-Q!!!-TOT-QVAS!!!& написал 20.01.2018 01:34
- То таки безголовенко, как и всегда - пишет глупо и подло! Но для тупого бы-дла, таки населяющего широкие просторы, оставшиеся от СССР - именно так и надо писать - глупо и подло! Потому, что это быдло - только и пригодно для таки ношения кастрюли на галаве и употреблению вотки... То таки да...
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