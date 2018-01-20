Добавит ли Путину явки его крещенское дезабилье?

Несколько раз повторил пресс-секретарь Песков журналистам, что его патрон «на протяжении многих лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение».

Почему же только в этом году кремлевские пиарщирки отважились рассекретить эту страшную государственную тайну? Досель ни разу фотографии плескающегося в проруби нацлидера они на свой сайт не выставляли и в СМИ утечку не давали.

Путин в новом образе: тулуп, валенки и прорубь

Ну, правильно вы рассуждаете - потому что выборы. Поэтому каждое его появление на телеэкране - скрытая бесплатная реклама. И надо показать, какой товарищ Путин близкий к богу и народу вождь.

Да только вот вопросец из Сети. Красиво ли, нравственно ли демонстрировать населению свое отменное здоровье, после того как под твоим чутким руководством за 18 лет в здравоохранении учинен самый настоящий развал?

Закрыты и «оптимизированы» десятки тысяч больниц, поликлиник, амбулаторий, ФАПов? Вопреки Конституции, ты ввел платную медицину, устроил тотальный дефицит профильных врачей и рукой махнул на беспрестанно растущую стоимость лекарств.

После того, как несколько лет держал во главе Минздрава явного проходимца Зурабова и бухгалтера-счетовода Голикову.

Первый прославился семейным бизнесом. Только ленивый не писал, что его жена и брат владеют фармацевтической фирмой, и не одной. Они закупали импортные лекарства и перепродавали их в России втридорога.

Министра Голикову СМИ прозвали «мадам Арбидол». За то, что проталкивала в аптеки это дорогущее лекарство, по своим антивирусным свойствам уступающее даже простейшему аспирину.

Не знаю, сколько дополнительно простодушных людей привлечет на избирательные участки нынешние водные процедуры крещенского купальщика. Надо ждать и других рекламных фокусов. Другое интересно.

Отчего наш многострадально-доверчивый народ все время верит предвыборным обещаниям и ходит голосовать? Его обманывают, а он ходит. Еще обманывают, а он все равно ходит...

В начале 90-х годов автор одной заметки в «Правде» для красоты слога внедрил в текст анекдотец: «Петь, а Петь, ну ты же обещал на мне жениться». Ответ: «Мало ли что я на тебе обещал».

Непривычно было, конечно, для бывшего органа ЦК КПСС. Но этот сарказм точно отражал отношение шокотерапевтов к «дорогим руссиянам». Той самой наспех сколоченной демшизы вроде гайдаровского «Выбора России» или шахраевского ПРЕСа. Главное – продраться к думской кормушке, а там пошли вон.

Если кто-то еще не понял, что мы 25 лет живем в буржуазном государстве, - пора понять. И любые выборы призваны служить только укреплению буржуазной власти. А для этого в ход идет все: демагогия, популизм, надувательство, подкуп, подлоги, фальсификации. «Паровозы» и «карусели».

И вот теперь нас будут заманивать к урнам путинскими купаниями, его целованием мощей, икон, батюшек, монахов и монахинь.

Все предвыборные обещания - заведомый обман, если нет закона об ответственности за неисполнение этих самых обещаний.

А такого закона нет и принимать его 20 лет никто не собирается. Потому что кандидаты в депутаты врут первыми. Вторыми врут кандидаты в мэры и губернаторы. Третьими лапшу на уши электорату вешают кандидаты в президенты.

Насколько помнится, г-н Путин вообще никогда никакой предвыборной программы народу не показывал. Даже с шутейными своими соперниками он вступать в теледебаты боится.

Разве он, его «Единая Россия» и его министры обещали нынешний рукотворный кризис, дикий обвал рубля, рост дороговизны и квартплаты? Не обещали.

ЦИК может нарисовать на выборах все. Любой процент «сокрушительной победы» своей «партии сласти» и главному кремлевскому кандидату.

Труднее всего нарисовать явку, которая и придает легитимность власти. А она легко просматривается и просчитывается даже с вражеских спутников-шпионов.

На выборах 18 сентября одна западная «фирма» через подконтрольное СМИ провела чудесный эксперимент. Установила видеокамеру напротив входа в избирательный участок (школу) и весь день вела сьемку: от открытия до закрытия.

Потом сравнили, и оказалось, что здесь завысили явку в три раза. Можно, представить, под каким тотальным надзором иноСМИ будут наши участки 18 марта.

Так что всякий идущий в этот день к избирательной урне должен отчетливо сознавать: опуская бюллетень, он голосует вовсе не «за будущее своих детей». А за процветание абрамовичей, сечиных, миллеров, шуваловых, абызовых, зюгановых и примкнувшей к ним мадам Наебулиной.

Великий терапевт царского режима Антон Чехов учил: всякого народившегося младенца нужно перво-наперво старательно обмыть и потом сильно высечь со словами: «Не пиши! Не пиши! Не будь писателем!»

Сегодня, когда писательство выродилось до уровня законов о стрельбе по беременным женщинам, сечь новорожденных нужно с новым присловьем: «Не ходи на выборы! Не ходи! Не верь обещаниям!»