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Московский листок

Личным примером - в купелях!

Опубликовано 20.01.2018 в разделе комментариев 0

Мэр Ярославля отправил всех крупных чиновников города лично в крещенскую купель.

А что? У нас ведь теперь все православные... Не все? Непорядок. Хочу, чтобы все. 

Путин, президент, немолодой уже человек, в купель лезет, а какой-нибудь глава района в Ярославле не может?

Путин в новом образе: тулуп, валенки и прорубь 

Ежели больной - нечего занимать государственную должность. Иди лечись. Как частное лицо.

Мусульманин, иудей? На Крещение все православные! Я сам буду решать, кто у нас иудей! И кто у нас больше не работает.

Кто-нибудь может, конечно, и окочуриться. Но это ничего, не страшно. Один раз не... ну это немножко про другое. У нас еще много православных.

А.Б.



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Личным примером - в купелях!
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