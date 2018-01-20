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Московский листок

Лишь 1 процент москвичей лезет в прорубь

Опубликовано 20.01.2018 в разделе комментариев 14

церковь рпц кирилл богатство
Лишь 1 процент москвичей лезет в прорубь

В крещенских купаниях в Москве к утру 19 января поучаствовали 148 тысяч человек, окончательное количество будет известно после окончания купаний, которые продлили до вечера пятницы, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков на оперативном совещании в правительстве города.

Всего для проведения крещенских купаний на московских водоемах было подготовлено 57 купелей.

Давайте прикинем - в Москве официально проживает около 12,5 миллионов человек, неофициально миллиона на два больше.  Так что можно сказать, что в прорубь полез аккурат 1 процент населения города. Наверно, примерно такое соотношение и в других регионах страны. 

Много или мало?

Когда в стране велся полноценный учет психически больных, то Москва давала стабильную цифру больных шизофренией в 1 процент. Много? Мало? Скорее нормально, ведь норма - это не здоровье, а средняя величина. В среднем по госпиталю температура всегда нормальная.

Кстати, сама церковь обязательно лезть в прорубь совсем не требует, нет такого канонического обряда. И сам Иисус крестился отнюдь не в проруби - сейчас в Иерусалиме температура около 16 градусов тепла.

А теперь прикинем, много или мало у нас на самом деле истово верующих?

Выходит, из-за 1 процента столько разговоров?

Теперь подсчитаем потребности этого 1 процента. Так получается, что все они легко разместились в 57 прорубях, то есть по 3 тысячи душ на купель, даже чуть поменьше. И вроде не было сообщений, что кому-то не хватило места или воды.

По данным патриарха Кирилла, в Московской епархии 1054 храма. Много или мало? В храме редко кто раздевается, прыгает на одной ноге озябши, растирается полотенцем - стоят обычно тихо, смирно, не толкаются. Площадь купели несколько квадратных метров - площадь храма обычно куда больше. 

Вот же интересно, в купелях помещаются, а в храмах - никак! Постоянно требуется строить все новые и новые. Хотя если все истово верующие явятся одновременно придут в храмы, то все равно им будет достаточно просторно. Скажем, в храме Христа Спасителя официальная расчетная цифра 10 тысяч человек. 

Конечно, послушать святых отцов, так истово верующих в Москве многие миллионы. Но есть факт - число ныряющих в иордань на Крещение. Ну пусть не все купаются, умножим цифру на два, на три... Но все равно порядок примерно такой останется. 

Вот и все разговоры о том, что-де храмов не хватает... Зато прорубей с избытком выходит.

А.Б. 



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Всего комментариев к статье: 14
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Скучно, девочки
Линза написал 20.01.2018 09:03
Храмов точно мало,
храмов души, святого, человеческого.
Ибо храмы спасают нас.
...
Люди и так тупые животные, а храмы могут превратить нас в людей.
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(без названия)
straus написал 20.01.2018 09:01
=====Выходит, из-за 1 процента столько разговоров?=====
.
Этот процент - абсолютно не причем. С самых давних времен, желающих искупаться в холодной воде было сравнительно мало.
.
"На Руси Крещение (19 января) исстари праздновалось широко и торжественно. В канун, как рассказывает герой романа известного православного писатель Ивана Шмелева "Лето Господне", "ставят кресты...мелком-снежком... на сараях, на коровниках, на всех дворах". А на следующий день вся Москва высыпала на улицу и заполняла окованную льдом Москву-реку у прорубленной во льду Иордани. Крестный ход "на Иордань" совершался во всех русских городах. Находились смельчаки, которые раздевались и лезли в прорубь, в ледяную воду. Сегодня вновь возрождается этот обычай великого водоосвящения природных источников. И ныне в "Иордане" купаются больные, чтобы излечиться".
(Шмелев И. С. Лето Господне: [Праздники. Радости. Скорби] Богомолье. Статьи о Москве. М.:Московский рабочий,1990)
.
Как видим - традиция такая была. Но процент тех, кто решил искупаться был весьма мал. Если так, то какое отношение этот процент может иметь к вере? Да никакого.
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(без названия)
ф3 написал 20.01.2018 08:57
пускай ненормальные лезут в воду глядишь сдохнут быстрее
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Re: страус
Очковтиратель Минус написал 20.01.2018 08:57
Курить запретили. Распивать спиртное на улице. Матом выражаться свободно нельзя.
Косвенные тычки - иди к богу! А как, после вакханалии голытьбы и отщепенцев?
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Re: Re: в церковь "надо" ходить кажный день, а купаццо раз в год
Очковтиратель Минус написал 20.01.2018 08:53
В Москве есть пруды не проточные. Это значит, зимой освятили, а потом все лето я плаваю в святой воде. А я плаваю девяносто дней утром и вечером.
Поэтому мои комментарии самые правильные!
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(без названия)
straus написал 20.01.2018 08:50
====А теперь прикинем, много или мало у нас на самом деле истово верующих? Выходит, из-за 1 процента столько разговоров?======
.
Давайте прикинем. И что получается? Сами же пишете: "Кстати, сама церковь обязательно лезть в прорубь совсем не требует, нет такого канонического обряда". Если это так, то причем тут проценты?
Окунаться в этот день, дело сугубо добровольное. Никто к этому не принуждает. Хошь - лезь, хошь - нет. Крещен или не крещен, православный ты или нет - каждый может окунуться в такую прорубь. А если в нее может окунуться всякий кто того пожелает(даже не крещеный или иноверец), то по этой причине, к "истово верующим православным" - это не имеет ни малейшего отношения.
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Минус в девятой степени
Очковтиратель Минус написал 20.01.2018 08:50
Сто сорок миллионов разделить на 992 человека, которые изредка читают как черный ездил в пицунду.
Или на 7898 человек посещающих мавзолей в год теперешний.
Минус в восьмой степени.
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(без названия)
straus написал 20.01.2018 08:46
===== И сам Иисус крестился отнюдь не в проруби - сейчас в Иерусалиме температура около 16 градусов тепла====
.
Иисус крестился действительно не в проруби. Но это не значит что вода в это время теплая. Одно дело температура воздуха, а совсем другое температура воды. Так вот, температура воды в реке Иордан (зимой), не выше 10-12 градусов по цельсию. "Некоторые находят такую температуру воды слишком холодною, чтобы можно было в это время погружаться в нее, но доселе еще тысячи пилигримов и богомольцев купаются здесь в праздник Крещения Господня или накануне оного, и при том без всякого вреда для своего здоровья".(Библия. Ветхий и Новый заветы. Синоидальный перевод. Библейская энциклопедия. арх.Никифор.1891)
.
Эта традиция сохранилась и до сего дня.
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(без названия)
Мотя написал 20.01.2018 08:15
Что то купающихся-окунающихся попов и монахов видно небыло (видимо о простАте думают)
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(без названия)
Дълоъдлтъдлтълои написал 20.01.2018 07:22
А чего об Всемирно Историческом Событии ни гу-гу? - ну, об освящении Вод Всеа Океана.
Ить - в литавры надоть бить и в барабаны, вещать со всех трибун и сми-гласить по всея дни непрестанно!
Ибо свершилось: исполнила Мать Наша Святая Церковь свое сакральное предназначение - даровала всем рабам Божьим несгораемую индульгенцию в Царствие Небесное.
Ибо все мы - суть вода, из воды вышедшая, в воду уходящая.
А потому исполнены мы ныне святой самодостаточности в грешном житии каждого и в бренном бытии всего стада, - возрадуемся, братия святые, чтоб воссиял аки радуга наш совокупный киот!
...нимагу, сльозы душат... - че ж теперича киря делать-то будет...
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Re: в церковь "надо" ходить кажный день, а купаццо раз в год
гоблян написал 20.01.2018 04:02
Фиговенькая у тебя арифметика. В прорубь надо лезть всем в один и тот же день, а в церковь можно ходить совсем не всем одновременно.
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(без названия)
Завидонов Никотим написал 20.01.2018 02:59
Вера это хорошо, но когда в одну полынью лезут по очереди сотни, тысячи человек это не гигиенично.
На поверхности воды после такой оравы плавают волосы от *****, мандавошки, перхоть, герпес, лишаи. Последние окунающиеся вылазят с чужими волосами на своем теле, с чужими болезнями.
Еще надо отметить, що "моржи" долго не живут, количество инфарктов у них гораздо больше чем у средне-статистической быдло-рвани.
Не, ну конечно, ежели у человека своя личная прорубь с чистой водой, то че бы не окунуться, и не только на Крещение.
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(без названия)
Музичко г. Зопорожье написал 20.01.2018 02:48
Ну тут так можно возразить, что типо в церковь "надо" ходить кажный день, а купаццо раз в год, поэтому церквей больше нужно ))) К тому же бабки не купаюцца как правило, а в церковь ходють.
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(без названия)
**** написал 20.01.2018 02:13
Чтоб они там захлебнулись, уебки!
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