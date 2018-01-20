Лишь 1 процент москвичей лезет в прорубь

В крещенских купаниях в Москве к утру 19 января поучаствовали 148 тысяч человек, окончательное количество будет известно после окончания купаний, которые продлили до вечера пятницы, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков на оперативном совещании в правительстве города.
Всего для проведения крещенских купаний на московских водоемах было подготовлено 57 купелей.
Давайте прикинем - в Москве официально проживает около 12,5 миллионов человек, неофициально миллиона на два больше. Так что можно сказать, что в прорубь полез аккурат 1 процент населения города. Наверно, примерно такое соотношение и в других регионах страны.
Много или мало?
Когда в стране велся полноценный учет психически больных, то Москва давала стабильную цифру больных шизофренией в 1 процент. Много? Мало? Скорее нормально, ведь норма - это не здоровье, а средняя величина. В среднем по госпиталю температура всегда нормальная.
Кстати, сама церковь обязательно лезть в прорубь совсем не требует, нет такого канонического обряда. И сам Иисус крестился отнюдь не в проруби - сейчас в Иерусалиме температура около 16 градусов тепла.
А теперь прикинем, много или мало у нас на самом деле истово верующих?
Выходит, из-за 1 процента столько разговоров?
Теперь подсчитаем потребности этого 1 процента. Так получается, что все они легко разместились в 57 прорубях, то есть по 3 тысячи душ на купель, даже чуть поменьше. И вроде не было сообщений, что кому-то не хватило места или воды.
По данным патриарха Кирилла, в Московской епархии 1054 храма. Много или мало? В храме редко кто раздевается, прыгает на одной ноге озябши, растирается полотенцем - стоят обычно тихо, смирно, не толкаются. Площадь купели несколько квадратных метров - площадь храма обычно куда больше.
Вот же интересно, в купелях помещаются, а в храмах - никак! Постоянно требуется строить все новые и новые. Хотя если все истово верующие явятся одновременно придут в храмы, то все равно им будет достаточно просторно. Скажем, в храме Христа Спасителя официальная расчетная цифра 10 тысяч человек.
Конечно, послушать святых отцов, так истово верующих в Москве многие миллионы. Но есть факт - число ныряющих в иордань на Крещение. Ну пусть не все купаются, умножим цифру на два, на три... Но все равно порядок примерно такой останется.
Вот и все разговоры о том, что-де храмов не хватает... Зато прорубей с избытком выходит.
А.Б.
Линза написал 20.01.2018 09:03
храмов души, святого, человеческого.
Ибо храмы спасают нас.
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Люди и так тупые животные, а храмы могут превратить нас в людей.
straus написал 20.01.2018 09:01
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Этот процент - абсолютно не причем. С самых давних времен, желающих искупаться в холодной воде было сравнительно мало.
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"На Руси Крещение (19 января) исстари праздновалось широко и торжественно. В канун, как рассказывает герой романа известного православного писатель Ивана Шмелева "Лето Господне", "ставят кресты...мелком-снежком... на сараях, на коровниках, на всех дворах". А на следующий день вся Москва высыпала на улицу и заполняла окованную льдом Москву-реку у прорубленной во льду Иордани. Крестный ход "на Иордань" совершался во всех русских городах. Находились смельчаки, которые раздевались и лезли в прорубь, в ледяную воду. Сегодня вновь возрождается этот обычай великого водоосвящения природных источников. И ныне в "Иордане" купаются больные, чтобы излечиться".
(Шмелев И. С. Лето Господне: [Праздники. Радости. Скорби] Богомолье. Статьи о Москве. М.:Московский рабочий,1990)
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Как видим - традиция такая была. Но процент тех, кто решил искупаться был весьма мал. Если так, то какое отношение этот процент может иметь к вере? Да никакого.
ф3 написал 20.01.2018 08:57
Очковтиратель Минус написал 20.01.2018 08:57
Косвенные тычки - иди к богу! А как, после вакханалии голытьбы и отщепенцев?
Очковтиратель Минус написал 20.01.2018 08:53
Поэтому мои комментарии самые правильные!
straus написал 20.01.2018 08:50
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Давайте прикинем. И что получается? Сами же пишете: "Кстати, сама церковь обязательно лезть в прорубь совсем не требует, нет такого канонического обряда". Если это так, то причем тут проценты?
Окунаться в этот день, дело сугубо добровольное. Никто к этому не принуждает. Хошь - лезь, хошь - нет. Крещен или не крещен, православный ты или нет - каждый может окунуться в такую прорубь. А если в нее может окунуться всякий кто того пожелает(даже не крещеный или иноверец), то по этой причине, к "истово верующим православным" - это не имеет ни малейшего отношения.
Очковтиратель Минус написал 20.01.2018 08:50
Или на 7898 человек посещающих мавзолей в год теперешний.
Минус в восьмой степени.
straus написал 20.01.2018 08:46
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Иисус крестился действительно не в проруби. Но это не значит что вода в это время теплая. Одно дело температура воздуха, а совсем другое температура воды. Так вот, температура воды в реке Иордан (зимой), не выше 10-12 градусов по цельсию. "Некоторые находят такую температуру воды слишком холодною, чтобы можно было в это время погружаться в нее, но доселе еще тысячи пилигримов и богомольцев купаются здесь в праздник Крещения Господня или накануне оного, и при том без всякого вреда для своего здоровья".(Библия. Ветхий и Новый заветы. Синоидальный перевод. Библейская энциклопедия. арх.Никифор.1891)
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Эта традиция сохранилась и до сего дня.
Мотя написал 20.01.2018 08:15
Дълоъдлтъдлтълои написал 20.01.2018 07:22
Ить - в литавры надоть бить и в барабаны, вещать со всех трибун и сми-гласить по всея дни непрестанно!
Ибо свершилось: исполнила Мать Наша Святая Церковь свое сакральное предназначение - даровала всем рабам Божьим несгораемую индульгенцию в Царствие Небесное.
Ибо все мы - суть вода, из воды вышедшая, в воду уходящая.
А потому исполнены мы ныне святой самодостаточности в грешном житии каждого и в бренном бытии всего стада, - возрадуемся, братия святые, чтоб воссиял аки радуга наш совокупный киот!
...нимагу, сльозы душат... - че ж теперича киря делать-то будет...
гоблян написал 20.01.2018 04:02
Завидонов Никотим написал 20.01.2018 02:59
На поверхности воды после такой оравы плавают волосы от *****, мандавошки, перхоть, герпес, лишаи. Последние окунающиеся вылазят с чужими волосами на своем теле, с чужими болезнями.
Еще надо отметить, що "моржи" долго не живут, количество инфарктов у них гораздо больше чем у средне-статистической быдло-рвани.
Не, ну конечно, ежели у человека своя личная прорубь с чистой водой, то че бы не окунуться, и не только на Крещение.
Музичко г. Зопорожье написал 20.01.2018 02:48
**** написал 20.01.2018 02:13