Лишь 1 процент москвичей лезет в прорубь

В крещенских купаниях в Москве к утру 19 января поучаствовали 148 тысяч человек, окончательное количество будет известно после окончания купаний, которые продлили до вечера пятницы, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков на оперативном совещании в правительстве города.

Всего для проведения крещенских купаний на московских водоемах было подготовлено 57 купелей.

Давайте прикинем - в Москве официально проживает около 12,5 миллионов человек, неофициально миллиона на два больше. Так что можно сказать, что в прорубь полез аккурат 1 процент населения города. Наверно, примерно такое соотношение и в других регионах страны.

Много или мало?

Когда в стране велся полноценный учет психически больных, то Москва давала стабильную цифру больных шизофренией в 1 процент. Много? Мало? Скорее нормально, ведь норма - это не здоровье, а средняя величина. В среднем по госпиталю температура всегда нормальная.

Кстати, сама церковь обязательно лезть в прорубь совсем не требует, нет такого канонического обряда. И сам Иисус крестился отнюдь не в проруби - сейчас в Иерусалиме температура около 16 градусов тепла.

А теперь прикинем, много или мало у нас на самом деле истово верующих?

Выходит, из-за 1 процента столько разговоров?

Теперь подсчитаем потребности этого 1 процента. Так получается, что все они легко разместились в 57 прорубях, то есть по 3 тысячи душ на купель, даже чуть поменьше. И вроде не было сообщений, что кому-то не хватило места или воды.

По данным патриарха Кирилла, в Московской епархии 1054 храма. Много или мало? В храме редко кто раздевается, прыгает на одной ноге озябши, растирается полотенцем - стоят обычно тихо, смирно, не толкаются. Площадь купели несколько квадратных метров - площадь храма обычно куда больше.

Вот же интересно, в купелях помещаются, а в храмах - никак! Постоянно требуется строить все новые и новые. Хотя если все истово верующие явятся одновременно придут в храмы, то все равно им будет достаточно просторно. Скажем, в храме Христа Спасителя официальная расчетная цифра 10 тысяч человек.

Конечно, послушать святых отцов, так истово верующих в Москве многие миллионы. Но есть факт - число ныряющих в иордань на Крещение. Ну пусть не все купаются, умножим цифру на два, на три... Но все равно порядок примерно такой останется.

Вот и все разговоры о том, что-де храмов не хватает... Зато прорубей с избытком выходит.

А.Б.