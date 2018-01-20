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Московский листок

Пицунда сорок лет спустя

Опубликовано 20.01.2018 автором в разделе комментариев 5

регионы ссср абхазия деиндустриализация социальныйрегресс курорты
Пицунда сорок лет спустя

Слово «Пицунда» вряд ли кто-то слышит так же, как я: так много в нём сливается ощущений... В нём отзывается едва ли не щекотливо-хохотливое пошлёпывание то ли по попе, то ли по пузу, - «пи-цун-цун», и босое голопопое хождение по пляжу на тех правах, что ты карапуз и можешь быть только в картузе… Очень детское, какое-то обнажающее, расхохАтывающее слово: «ну-ка, где твоя пицУнда?» и одновременно слово-ключ к морю, к первой с ним встрече. Самое стартовое и потому такое конкретное, неизгладимое последующими впечатлениями море, Чёрное море.

Я тогда фамилию свою, конечно, знал (ясли!), но как-то не фокусировался на ней и с морем не ассоциировал. Наоборот, понимая имя его буквальнее своей фамилии, пытался увидеть в море тёмные оттенки, а оно было, напротив, только голубым. Год семьдесят восьмой (хотя, какая официозная глупость, эти цифры – были тогда только пальчики на руке, чтобы показать, сколько лет тебе, а не новой эре, - начинать показывать с большого пальца тройку или же, как научили в яслях, смыкать большой палец и мизинец, выставляя «вилку»)… Мама с отцом взяли меня под гОлу попу и медленно, но уверенно несли в это море, пока не дошли до глубины, для самих существенной. Поокунали там, улыбаясь с затаённой нежностью первооткрывателей, и показали медузу в ладонях, переливающийся перламутр того солнечного утра.

Море казалось прохладным и необязательным. Они могли потом наслаиваться - все последующие моря, но тот песчаный пляж и свой круглый мини-бассейник на нём, наши маршруты к пляжу от дома и его второго этажа (тёмной комнаты на втором), я помню так сокровенно, как помнят дорогу к дому любимых… Впрочем, это всё последующие понятия, а в три года ценность происходящего с тобой, особенно на море и впервые – гораздо выше ценности взрослой любви. Парадоксально и претенциозно звучит? Но по масштабированию – именно так. А любовь, ещё без большой буквы – маленькая, только родительская, отражённая, притяжённая, обязательная и назидательная, как гравитация…

Слева от того первого вхождения в море мне запомнился бетонный волнорез, как бы сохранявший моё ощущение земли вблизи. сколько раз потом мы были на этом пляже – сложно сказать, я носил воду в ладошках в свой бассейник, камушки собирал, особый восторг вызывали обкатанные бутылочные зелёные стёкла, матовые и прозрачные, принимаемые за драгоценные камни. кажется, даже первый солнечный удар поймал там, хотя точно не помню, и кепка, конечно, была (подсказывает фото). Помню суету с обязательным надеванием кепки серии Tallinn Regata…

И вот, я рвусь туда! В возрасте почти отцовском, мне чуть меньше, чем было бате тогда, в семьдесят восьмом. маршрут выстроился внезапно – причём ещё и как бегство из непутёвого лета, которое в Москве и Подмосковье расщедрилось лишь на две августовские недельки без дождей и с относительно солнечными горизонтами.

А тут под самый занавес сентября – прыгаю в самолёт и хоть не без нервозности (недостойный сын штурмана гражданской авиации!), но за какие-то часы долетаю до Адлера, а за пятнадцать минут - от аэропорта до границы с Абахзией и… сперва двигаюсь в обратную от КПП сторону, обалдеваю от тепла, от солнца – в носу ещё ползают поселенные московской хмарью бактерии, но подставленный царствующему над Чёрным морем нос быстро от них избавляется. ещё не скинул джинсовку, хотя курортники тут неспешно прогуливаются в шортах и майках.

Просто хожу и дышу в Адлерском районе Сочи, и улыбка расцветает сама собой, всего лишь от вида субтропических растений, преспокойно растущих возле домиков деревенского типа. А у нас уже и снег выпадал! в далёких от моря многоэтажках сушатся полотенца на белых балконах, в хинкальных и пельменных можно недорого перекусить – но это всё ничто в сравнении с воздухом и солнцем. Ощущение не только бегства из-под туч, но и от времени уже начавшегося рабочего года – нарастает. есть время даже немного заблудиться в улочках окраины курортного города, откуда видны уже горные склоны, вползающие в облака…

А потом зовут коллеги к КПП, доехали они туда от гостиницы «Янаис», и я за пять минут дошагиваю до места встречи. у них ещё утро, они-то спали больше. пройти КПП – словно пройти таможню Времени, ведь именно в твоё детство никого чужого не пустят, а ты - вон, в 2015-м паспорт менял. «с какой целью меняли паспорт?» - потерял… «цель визита?» - нет, подлинную цель не выдам. Евгений, к которому фактически и едем, успевает до КПП подсказать код перехода на подходящий тариф мобильного – ведь за этими пределами уже заработает роуминг иностранности…

По ту сторону реки Псоу и длинного бетонного моста с невысокими сетчатыми заборами, как на олимпийских объектах в Сочи - прыгаем в красную раздолбанную маршрутку. Я уже без места, полустоя готов ехать, только чтобы не сбить этот наметившийся ритм сближения с детством… и навстречу побережью, солнцу – летим на всех бензиновых парах. весёлый водитель-абхаз угощает чачей с кислым послевкусием – добиваю бактерий и подставляю лицо солнцу в открытое дверное оконце. там справа серебристо мелькает-блещет море и мир внезапно дружелюбен, весел вокруг, и зелёная утренняя дорога кажется знакомой, но из автобуса «Львив» в три года я видел её, конечно, по-другому… хотя, до Гагр (конечно же, сперва там слышалось множественное число) мы доехали тогда на поезде дальнего следования, как и отправлялись обратно. но всё же малозаселённая дорога предвещает не просто тёплые края, а доступ в детство.

- Хотите, включу кондиционер? – продолжает развлекать публику шофёр, и машет табличкой с надписью Псоу-Пицунда, но мы с ним доедем до Гагр. или до одной Гагры, если учитывать только этот, второй приезд-проезд.

полупустынный какой-то город, словно тут-то и не так шло время, как у нас, а помедленнее: не тот износ зданий. «площадь, с которой последний раз стартовал Гагарин» (в хохмаческой версии нашего возничего) - пустынна, как будто и война не кончалась. под нею странно разветвлённый подземный переход – влажный, протекающий, облупленный, словно за углом встретишь пулемётное гнездо… зато к морю свободный выход через бывшие санатории. и местами встречаются отели евро- или турко-уровня. но мне дороже как раз зависшее время и даже разруха в сохранившемся тут советском, без наслоений...

добежав по крупной гальке до моря, пытаемся сговориться с волной – но она строга к тем, кто чачу дополнил пивом, бьёт наотмашь и наваляет так, что слетают детсковатые очки. море дало – море взяло, только дало-то Эгейское, а взяло Чёрное… волна тут необузданная: нет волнорезов.

и уж если лечь после изнурительного заплыва на гальке да на солнце, то можно и вовсе уснуть (ещё с тем, московским недосыпом), но некогда – надо догулять до фуникулёра… это слово оттуда родом, из пицундского озарения морем и взрослыми планами. отцу всё не сиделось в Пицунде, и оттуда мы разок прокатились в Гагры, гуляли ярким днём там, где были лежачие скульптуры с кишащей детворой, питьевые фонтанчики и фуникулёр. и поднялись мы на нём куда-то высоко, к горам, кабинки были жёлтые и голубые, помню, и казалось в них так трудно успеть вскочить – словно это аттракцион такой, я побаивался… и всё вычислял, какая нам достанется.

сейчас же, по законам воспоминаний, не может быть то же время суток – «сейчас позднее, чем ты думаешь». и чтобы прийти к высвеченной впечатлением трёхлетнего Димы точке на карте, надо пройти ряд взрослых процедур и обрядов – ведь и тогда не сам пришёл туда, не мог бы сам, и сейчас я лишь экскурсант внутри коллектива из трёх человек. и надо добавить растворителя внутрь – хорошего, здешнего вина «Радеда» и «Лыхны», чтобы через сумерки приблизиться…

надо постоять у пруда с фонтанирующим в небо белым лучником, которого конечно же не помню, хотя он здесь был тогда, и у него закреплены воспоминания Евгения, например. лучник стал своеобразной линейкой его роста, точнее – константой для сличения себя по фотографиям. а для меня константа – фуникулёр. и даже длинный, официально перекрытый шлагбаумом пирс (на долгие километры и волнорез-то он единственный), на котором отдыхающие гуляют и иногда, как мы пьют, пытаясь влить в себя цвет черноморского заката не только зрительно – кажется, был в той, первой экскурсии. словно мы плыли сюда кораблём, а не ехали автобусом – и вот эти огромные чугунные чушки для пришвартовки – да, слово «чушки» вылетело тогда из уст отца, эти чушки я видел ведь, но скорее всего не на этом пирсе-волнорезе, хотя тут явно швартовались большие суда…

пирс-гигант кажется частью ушедшей, как море с отливом, Эпохи: он и ресторан, тёзка города. Ресторан стоит, как после боя, простреливаемый и разорённый, и даже его замысловатые околокрышные надстроечки, где прежде, при широком посещении и потреблении ютился быт обслуги – кажутся лесенкой во времена покинутые. Хотя здание в нормальном состоянии – окна вставить, ремонт помещениям дать, и снова зажечь неоновую вывеску в алюминиевых коробах… проблема не в материальном состоянии здания – а в сознании населения, которое с тех пор всё переделило, перестреляло частично друг друга, и обнаружилось, что общие, государственные здания – кому-то лично принадлежат. а потому и процветают, евроремонтируются под отели, или же вот так, стоят угрожающе, но достоверно.

новая причинность, объясняющая такой контраст: только что евроотель и пинг-понг перед ним, и как бы предваряющий это «возрождение» униженный под уровня земли бюст Ленина (откуда-то явно свергнутый) – и вот вам, показная советская разруха. и покажется-додумается, что мы с отцом и мамой тут на веранде, на открытом воздухе что-то ели, чего я не помню – но обстановка подсказывает почему-то. могло такое быть… сойти с корабля, перекусить и идти долгим парком Ольденбургским, графским…

да, я увидел фуникулёр как раз уже когда стемнело – давно неработающий фуникулёр. его и не приметишь на фоне работающей нынешней инфраструктуры – шашлычных, столиков каких-то, расположившихся тут по тогдашним меркам невероятно и неуместно. Рукотворный угловатый утёс с наклонной лестницей в духе семидесятнического увесистого конструктивизма, отделанный плиткой из песчаника, которой не помню, а помню лишь волнение. Площадка для посадки в кабинки вовсе не высока, как мне казалась, но это понятно... Кабинки, застывшие в воздухе на канате, выкрасили в одинаковый золотой цвет. примета времени: не всё то золото, что висит… оно хоть золотое, а не синее и жёлтое, - но ведь не везёт никого наверх, к горам, как нас тогда, навстречу овально-обтекаемым лицам других кабинок с одинокой фарой на месте пупа… сумеречный блеск бронзоватого потускневшего золота, проблески сквозь долгий сон времени, моего, субъективного. но это тот самый фуникулёр, уходящий нынче просто в ночь на фоне тьмы-горы.

потом мы сытно поужинали шашлычками и выспались основательно, а ранним утром я пошагал к единственному на всю Гагру банкомату, к центральной улице. спуск с улицы Ленина к проспекту Ардзинба в уже освещённой тихим солнцем морской близости – сама благодать… на покрытой какой-то домашней, хрупкой плиткой дорожке валяются, играются чёрные котята – хотя в двух шагах железнодорожное полотно, но поезда тут ходят редко. ходить быстро тут не принято, вот непуганные котята возле очередного тур-стенда, предлагающего экскурсии, и примостились… иду, конечно, шагом деловым, но сам всё пытаюсь замедлить этот момент, это утро – чтобы отдохнуть в нём от суетных ритмов Москвы на год вперёд, раз уж выдалась такая загогулина… и всё, что и не попадало во взгляд мой трёхлетнего сейчас этакими самозванцами просится в эту личную экскурсию. вот шахматные фигуры сквера возле закрытого винного или пивного ларька – металлический он, зелёный, в стиле восьмидесятых, в песочном окружении чёрный конь, белая ладья чуть выше человеческого роста. контуры фигур немного расплылись, разрушились, но шахматный сквер не утратил сказочной атмосферы – хочется глянуть на этих странных исполинов снизу, пытаясь запомнить. Но сейчас время – их распознавать как подобие обычных, ручных фигур, а не устрашающее нечто, оценивать сходство с «оригиналами» и идти дальше…

на моей стороне пустого проспекта с изредка проезжающими маршрутками – ни души. лавки и кафе редкие – только открываются, подметают плитку перед собой. А асфальт – о, асфальт!.. он тут древний, серый, изначальный – кажется, с семидесятых и не менявшийся, слоистый под стать эвкалиптам-бесстыницам, обнажённым деревьям, с постоянно слезающей, отшелушевающейся, вьющейся корой…

медленный, курортный темп быстро передаётся: я шагаю так, не чтобы успеть куда-то, а, наоборот, чтобы прийти попозже, когда банк наверняка откроется… и среди вполне обихоженных советских зданий пансионатов, гостиниц, прохожу постепенно развалину за развалиной. и бывшее здание почты просвечивает половиной выбитой стены, просвечивает в сторону склона, тёмной горной зелени, всползающих к вершинам частных домов, коих тут подавляющее большинство… не знай я от местных, что это простое обрушение при необдуманном усилении конструкции – точно решил бы что следы войны. но вот здание железнодорожного вокзала и без войны, и без усиления – в отчаянном запустении. 

Я даже и не понял сначала, что это вокзал: конечно же изящный советский неоклассицизм даже в запущенном, но аутентичном виде завораживает. Но когда в нём вместо общественной жизни, вместо туристов и отдыхающих, неизменно прибывающих – только пара каких-то «комков», это удручает… это отдаляет: я даже заглянуть туда, в подземный переход как-то остерёгся. Словно боясь увидеть что-то покрупнее огорчающее… знаю, недостойное поведение – надо всё разглядеть.

Но мне хватило и полуночного стояния возле шикарного центрального Дома культуры – точно так же заброшенного, потому что теперь неизвестно, чья это собственность, и кому какая культура нужна… дворец некогда советской культуры – в бывшем графском имении (или что у них там), где львы охраняли уже завоевания революции, а не знати. И только идеально звёздное небо проваливалось над этим домом опустевшей, обезлюдевшей культуры – и разило изнутри дерьмецом… знаю, точно так же стояли в восьмидесятых полуразрушенные храмы и становились отхожими местами. Но если это – и есть историческая справедливость, «месть» Постэпохи нашей Эпохе, то масштабы несопоставимы. Да, я видел и развалины Царинына – но они были величественны, их пустота многое значила (что не будет больше царей на одной шестой части суши). А вот пустота гагрского дома культуры и кинотеатра пустота (точнее – дискотека там иногда), это пустота похуже поблекших фресок храма: тут недобор растущих над собой людей, а не богов…

Но я иду к банкомату, иду не спеша. Нечто похожее увидел – сам банк был ещё закрыт, - в кирпичном обрамлении забавном, стоит прямо входом на улицу бдящий денно и нощно банкомат. Выбираешь язык, пишешь сумму. О, пятьсот рублей – тут большие деньги! а уж восемьсот и того больше… комиссию банкомат берёт скромную – тридцать рубликов…

И вот я уже возвращаюсь, вооружён условной платёжеспособностью. Смотрю на ларьки приветливее. Пообедать, что ли, на дорожку в Пицунду?.. есть и тут, на улице Ленина «Домашняя кухня» - но не Высоцкой, само собой… кухня хорошая, недорогая, скромно оснащённая в стиле «стеклопакет» кафешка, и главное – с музыкой. Не скажу, что портит аппетит такая музыка, песенка, но вот когда отсюда, из Абхазии поют про сине-бело-красные облака над Кремлём, а в припеве «Мы за Путина» - настораживаешься… нет, они-то понятно, почему за Путина: у них, как и на Донбассе, другого выбора нет. либо истребление грузинскими карателями, которое тут ещё как помнят – либо «мы за Путина», чтобы оставался контингент, хотя это понятие для них смутно-бандитское. Ну, поскольку на руинах советских даров, ещё времён слияния республик – тут воцарилось свои «понятия», свои авторитеты, уважающие то государство, которое имеют путинские мультимиллиардеры в Москве. И уважение сие тоже вполне отсюда понятное. Это же и есть независимость… именно в столе такого курортно-провинциального шансона и должны писаться самые удачные песни «За Путина». как и та, что про «систем Град», про «такого, как». Оно тут на магнитиках, кстати, на полотенцах – неизменно в чёрных очках. так авторитетнее, так – побандитнее, а именно это тут уважаемо. Говорят (но мне, видевшему курорную утреннюю тишь да глядь, поверить сложно), иногда тут отдыхающих местные пацаны «почикивают» ножичками, случаются конфликты…

Да-да, отдав вчерашние долги за сытный ужин, я снова шагаю туда, к новостроечной части Гагр, и становится всё жарче, многолюднее. А всё равно – на Сочи нисколько не похоже… девочки идут уже из школы – преимущественно в чёрных лосинах, юбках. Как приятно видеть новые поколения, эти росточки скромные, но местные, тем и интересные!.. да, родители их строго одевают – чтобы не путали с курортницами. Чёрненькое, но со вкусом. за проспектной линией у близких гор – растёт что грибница частный сектор, высятся и уже продаются чьи-то трёхэтажные домины. Поскольку нет тут культуры того, всесоюзного отдыха – лепится по иным законам, без общей планировки и «продыхов» жильё для отдыхающих…

Проспект Ардзинбы длинный, с изгибом. И вот – отделение милиции, о котором я уже слышал (хотя в книге министра культуры и участника той войны Даура Начкебия – и не читал), что именно его яростно обстреливали грузинские формирования. Нет, следы от пуль давно замазали и закрасили, разве что-то наверху, матово-голубое и неровное, слегка выдаёт былые выбоины…

Всю дорогу я пытаюсь либо догнать, либо остановить маршрутку с табличкой «Пицунда», но мне как во сне – чего-то не хватает. Словно не видят меня, как призрака, или темп движений моих – неправильный. Так я и кинотеатр прошагал (возле него автобусная остановка), показавшийся мне знакомым – хотя точно помню, что в то лето мы кино не смотрели. И ещё одну многолюдную остановку, к которой причаливал двухэтажный автобус при столпотворении детей каком-то спортивном… я выел из этого многолюдья – дальше, не к берегу, а по проспекту. свой автомобиль я найду, дождУ…

И, как последний шанс – стайка таксистов, лениво общающихся на моей, правой стороне. машина до Пицунды, говорит мне хваткий вожак, - пятьсот, место – двести. Помню наставление первого нашего возничего-хохмача: «у нас надо не говорить, а договариваться, торговаться надо!» но нет – для них я «без лоха жизнь плоха», и цену сбить не удастся, а ждать попутчиков – время терять (которое сейчас дороже этих условных сотен рублей). Сдачу с тысячи насобирали, я прыгнул в синюю «Калину», и мы покатили.

Забавный я мечтатель: собирался преодолевать это расстояние на Женином велосипеде! Нет, даже с лихачом за рулём, это верный час езды, не меньше. И дорогу зная… Впрочем, какая же дорога без разговора?

- Меня зовут Астик, а тебя? – весёлый, так и пышущий радостью водитель сразу на «ты». Впрочем, я так и выгляжу. Скорости разговору поддаёт сама дорога, денёк распогодился, солнце балует так, словно в Москве и не хладь и не хмарь, а такое же лето (на что и жалуюсь в первой реплике).

- Э, да вы там все в этом тумане сидите, друг друга не видите, вон я летом двух ленинградок возил, молодые, красивые, а обе без мужей!- смеётся Астик, поглаживая раннюю лысину и приглаживая млекий чёрный волос по бокам, - я их возил-возил, ну, они шампанским угощали «Асти Мондро», всё по нас, и манадрины и имя моё, как раз, а потом они спрашивают, а что это у вас все мужчины тут холостые? А я говорю: у нас, как лето, так все в разводе, а к зиме обратно женятся! Тут мужей, ну нас, кароче, как коров – выпускают на лето, мы сами покушаем, домой ещё на год принесём деньжат, а потом и забирать, запирать можно!..

Тут он уже смеётся в голос, видя мою долгую улыбку краеведа – тем более что коров мы как раз и проезжаем, посередь шоссе стоящих, они тут, как в Индии, почти священные животные, скорость все сбавляют, аккуратно объезжают каждую корову – уважают… кормилицы! И коров действительно отпускают на собственный прокорм… Коровы контрастируют своей первозданностью с прекрасно сохранившимися автобусными остановками работы Церетели – вот уж когда он воистину был уместен, вот его масштаб и жанр! Это вам не Пётр Колумбович у ЦДХ, позорище всея Москвы, и не истуканы невостребованные возле его мастерской в Грузинах…

- Война у нас тут была, - меняет тему Астик и становится посерьёзнее, - уничтожить нас хотели как нацию, но не вышло, мы вооружились, первые два месяца своим оружием воевали, кто с ружьём, с двустволкой, кто с пистолетом, а потом уже ваши помогли оружием… ваши до сих пор у нас стоят, мы им и пансионат отдали, из Минобороны тут любые люди отдыхают, и совхоз наш тоже ваш инвестор поднял…

Да, как им тут не любить Путина – армия плюс инвестор, вот и всё что надо небольшой республике с таким обалденным морем и вином…

- А абхазское вино всё здесь делается, - отвечает на мой вопрос Астик, - у нас ведь много заводов закрылось, зато экология лучше стала, ни рыбзавода, ни химзавода, ни цементного, один совхоз, и тот ваш…

Я так понимаю, «ваш» - это сугубо в плане извлечения прибыли теперь, потому что работают-то местные. Впрочем, менять настроения Астика не хочу – это ведь и экскурсия попутная. Слева озеро, в которое залезла пара священных коров, справа пансионат старинный, как говорит Астик… И скоро, чувствую, Пицунда – и отчего-то побаиваюсь, как бы отсрочиваю это свидание.

Трепетно, и неловко – чужой человек справа, а в предыдущий раз, в три года все были свои, только свои… Чужие виделись тогда в отдалении.

Улица с деревянными но уже похожими на курортные домиками по сторонам, с газонами почти как в США – только не говори, улица, что ты видела меня маленького (хотя ведь как-то мы отсюда выезжали в Гагры погулять?)!

Астик довёз меня до центра (в его понимании) и поехал куда-то дальше. И вот я у ворот пансионата, о котором и понятия не имел. Ещё из достопримечательностей –церковь, которой тоже не помню… Вот и расследуй, краевед-себяискатель!.. Вход на территрию пансионата – целых 30 рублей. Впрочем, пусть разменяют, пусть.

И чем ближе к морю – тем почему-то всё более захватывающе. Хотя точно тут я быть не мог, ничего этого не помню. Словно привезли меня совсем в другой населённый пункт. Нопока не волнуюсь, времени часа два есть. Шагаю по центральной аллее, среди лиственниц и сосен – к сиянию моря: полдень. Я имею инструкции, что делать именно в этом пансионате: там есть кофейня на крыше высокого здания, «высотного», как тут зовут.

А дальше – как будто море выхватило меня из возраста. Да, это то самое море – его не спутаешь. Вот на гагрском пляже было всё же не совсем то, а здесь – то! И пирс бетонный, продолжающий линию аллеи, да, он мог быть местом нашей посадки на кораблик чтоб доплыть на Гагр, а там выйти у того самого одноимённого рестрана… Но зачем я всё это домысливаю? Мне надо найти – подлинное пространство детства. А для этого надо поглядеть на пляж…

Всё тоже ревниво-детское ощущение, что теряю драгоценные минуты у моря: надо внего лезть, потом загорать, потом мыться или переодеваться в этих кабинках, быть среди этих людей, быть среди них, быть … маленьким или взрослым? Не даёт ответа уже засуетившийся товарищ Чёрный- шагает он к высоким доминам, и только во второй домине находит всё, что советовали – да, отвечает пожилая администраторша, кафе – это на лифте надо подняться. А запах – да, этот запах гостиничный! Вот этой впитавшей столько лет чёрной лаковой краски. Немного валидольный, о и французскими духами как-то пополнившийся… Вот этот запах, что звучит неверноятно – да что запах, весь этот дом – мой ровесник. Вся гостиничная башня, занимающая не так много места на земле – вся она, с состарившимся внутренним духом духов и лака – они живёт столько, сколько я. И нельзя сказать, чтобы выглядела выстроенной вчера или позавчера. Похожа на героиню фильма Эльдара Рязанова (но только чтобы снимали весь фильм в одном, этом здании) – лифт как лифт, подобающего поколения, без ярких кнопок, почти московский лифт...

Я крадусь через запах-ровсеник к предполагаемому кафе. Этаж как этаж – коридор поперечный, номера. Но есть и стеклянная дверка, и – да, кафе. Само по себе обзорное, но можно выйтина небольшую как бы террасу. Вот с неё-то и весь чарующий обзор!..

Тут надо сидеть с лонгдринком и сигариллой, но я беру почему-то маленькую чашечку кофе по-восточному. И внутренние час подгоняют, подбавляют преждевременного отчаяния. Надо выглянуть, конечно – я же за этим сюда и лез! Море, - да, сперва увидеть море, бухта с очень плавным выгибом. Пиратское море рисовалось именно в этих масштабах – в этом пространственном локусе, впервые воспринятом. И хоть я не мог его видеть с такой высоты, но это именно оно, а значит должно быть и то самое место у этого моря! Вон оно, несомненно – там, слева, если стоять перед морем. Не справа же, где резкое зкруление пляжа и ещё какие-то башни торчат, а за ими лес? Да, там какая-то долгая огороженная территория, а потом песчаный пляж. И моё голопопое детство – там.

Верно – надо идти туда, к песчаному пляжу, в частный сектор – как подсказал попутный отдыхающий. Внезапная паника – показалось что оставил кошелёк у Астика, и даже за кофе нечм будет расплатиться… Просто ты запутался из-за волнения в своём барахле, товарищ Чёрный. Тут твой кошель. О, какое убожество представляет отдыхающий без денег… Поспешно расплатился и убежал – словно стыдясь взрослой ипостаси, а на самом-то деле ещё и кофием подгоняемый. Расплатился на стойке, прислушался к работе лифтогового механизма – ба, да он тут откыртый. Словно мой механизм воспоминаний, подтягивающий условный трос со мной в кабине к нуному месту, к началу некоего отсчёта – хотя, никакое это не начало, и было уже разок подробно изложено…

Сбежать – и из запаха-ровесника, респектабельного и пропитанного интеллигентностью отдыхающих, но именно – по-советски. Где-то тут и Литфонда башня аналогичная, да, это благоденствие давалось писателям только в те времена!.. А я вместе с башней и её кафе наверху отчаянно состарился за эти пятнадцать минут, как будто иссякает последнее время, имеющееся для встречи с собой – и ты сам от себя убежишь, только не в это, а в первое, в утреннее море лета 1978-го…

Попутный посетитель кафе, пока ехали в лифте и слушали удаляющийся верхний механизм с гигантским колесом и тросом времени (точно – это был часовой механизм, я к нему не случайно поднялся!) – сказал, мол, какая там дальше Пицунда – так, частный сектор. Сказал с презрением – тех отдыхающих в СССР, с высоты этого кафе привыкших взирать… Может, он из балета, как моя тётя? Может, концертный агент, давно сменивший работу?.. Я видел таких сипловатых пьющих дядюшек в тёмных очках – с очень хорошо упрятанными голубыми наклонностями, видел возле балетов… Но и это, девиантное – частичка той родины, что ищу сейчас среди курортного покоя я один.

Море мерцает радостью купания день напролёт – но я пролетаю его и…

Налетаю на памятник ныряльщикам, который пролетел на первых парах, узрев только бетонный пирс и море. Как сексуальна эта семья – сколь окровенная эта физическая притягаемость груди пловчихи ко дну моря! Памятник тоже мой современнник, и тоже я его не мог видеть, не помню… Но бегу теперь явным путём – сверху увидел, каким. Надо пройти долгий лес, огороженный бетонно, чей-то закрытый пансионат и пляж, а потом будет частный сектор.

Да, вон видны - в нём понавыростали новые дома, как будто так и надо. Но и сколько лет-то прошло, товарищ Чёрный?

Сорок практически, сорок! Это срок, за который и море могло наступить на тот рельеф, что ты видал, да и война могла стереть всю эту паутинку улиц, среди которых ты пытаешься высмотреть ТО САМОЕ сплетение…

И шагаешь долгой улицей, один – через дорогу длинный забор поколения 80-х, тоже. По старому асфальту проносятся редко джипы. Валяются фрукты иногда. Пасутся коровы. Обходишь навоз. Слева парники и теплицы, слева – посеревшие хрущобы или их ровесницы… Слева – перед школой памятник погибшим в гражданской войне проклятого 1992-93-го года. Дорога долгая – и путь этот мой есть для посторнних полнейший абсурд. Человек идёт не искупаться, не выпить, не встретиться с кем-то. Он тратит деньги и время, чтобы найти ту улицу и тот дом, в котором жил около недели (запомнилось немногое) или двух недель в свои три года.

Да, вон он, впереди – спасительный поворот направо, то есть к пляжу. Значит, море не отступило настолько, чтобы огороженная бетонно часть (уж не это ли пансионат Минобороны?) съела мою часть Пицунды, мою улочку с неизвестным названием… Там, на заборе – ещё одна обнадёживающая надпись «Песчаный пляж – 1 км». Всео лишь килметр остался до встречи с моим местом…

Тут арбузы продают и дни из багажника, тут какой-то нелегальный вход и на пансионатский пляж, но… Я иду вдоль забора и гляжу на частный сектор, превращённый в гостинички… Улица политрука Нозадзе. Название явно новое, хотя домики старые. Я ускоряю шаг – там уже мерещится пляж впереди, справа…

И это действительно сосенки и песчаный пляж, кое-где имеющий старые металлические заборины, которых не помню.

Но почему я не отваживаюсь подойти здесь к морю, уж точно – к тому самому, по песку?

А потому что нет всех элементов паззла: нет улицы, наискось уходящей вглубь городка от пляжа –то самой, куда потом мы научились с отцом и мамой прохоить как-то наискось, освоив пространство. Но не могла же улица зарасти, а мощный трансформатор, который грозно гудел по ночам – исчезнуть?

Только вдоль пляжа на почтительном расстоянии идущая улица Нозадзе, затем поворачивающая и её туда, вдольно продолжает уже Рыбзаводская улица…

Видите, на втором этаже темнеют ритмично ещё вывески - названия отделов того, советского универсама?.. "Бижутерия", а может "Рыба", "Мясо"... Зато живее вглядит объявление о сдаче водных скутеров, комнат, прочего личного инвентаря частников...

Рыбзавод – в который я упёрся в отчаянии, став на полчаса журналистом и фотографируя разруху общественного рядом с расцветом частного. Да, товарищ Чёрный, ты надеялся вернуться в своё, только своё, личное детство – но ведь пространство-то жило по законам общества. И общество переживало кризис за кризисом, теперь желая лишь, как говорил Астик, мирно жить, детей воспитывать, работать и отдыхать…

Рыбзавод тебе – вместо родничка детства! Развалины рыбзавода, выводящие своим чарущим, опять же точно войной разкуроченным, пейзажем прямо к морю. Теперь тут какие-то бунгало отдельные. К камню бывшей социалистической тверди приросли жилища деревянные, но верно приносящие доход… Из развалин цехов, где разделывали рыбин – глядит телёнок, пасущийся по-абхазски без пастуха. Этот дальний потомок китов и есть единственный наследник той цивилизации, которая и отсюда ушла, усохла, как твоя улочка и твой трансформатор, товарищ Чёрный… Корова на месте индустрии, натуральное частное хозяйство вместо общепита – пора бы уж привкнуть… Не ругай чужое словами «социальный регресс» - ты вглядись в своё, ведь Рыбзавод в дни твоей Пицунды работал, был её частью. Загляни – тут полно и омов городского типа – дальше по Рыбзаводской, сушат полотенца и простыни на балконах, словно это твой сон а не явь… Но в нём нет ни той улицы, ни того дома, словно закрылся портал, захопнулась тайником природа – а на месте городских улиц выросла трава и огороды, гостиницы частников с их сервисом, но без единого трансформатора, дававшего электричество всей округе…

И рельеф-то правильный! Вон эти самые горы я видел из окна. Только должна ещё быть автобусная станция – а о неё нет никакой перпендикулярной улицы, чтобы вела прямо от пляжа, как точно было… Бут шулер перетасовал колоду так, чтоб мой пасьянс не сложится. Или сложился, но не в этот раз.

Впрочем, ты увидел то, что и должен был увидеть – страна СССР, в которой была Пицунда тут не живёт, а значит произошли существенные изменения. Копай глубже, товарищ Чёрный – не только твою улочку и тот частный дом с его лестницей на второй этаж со двора и такой же симметричной ля другой семьи отдыхающих. Нет, теперь тут свои святые, свои знамёна – они неплохи, но они отдаляют от искомой точки всех, не только тебя.

Отчего ДНР и ЛНР оказались в бессмыслице «русского мира»? Потому что он не принёс им ничего (кроме оружия) нового, как и сюда – преобразовать даже Абхазию, дружественную, за столько лет присутствия РФ не смогла. А какой бы тут был курорт! И недорогой, и уже прекрасно обустроенный. Но не мыслит такими масштабами правящий класс, Сочи переполнен отдыхающими, а тут – телёнок в развалинах заводских пасётся… Символ не только моего отчаяния.

Назад звала работа – да-да, шанс всё это изменить и докопаться до улицы Детства есть, только вход в неё, в ту улочку-коридор времени, лежит через Москву. Она и вызывает, там суд, там товарищам срочно нужна информационная поддержка – потому прыгай в такси и уже за сто рублей на общих правах лети назад, пересаживайся в маршрутку, а через час ползи в пробках сочинских к «Янаису». И уж там ощути, что ты в Москве, на родине, где и надо менять этот мир. Откуда надо его менять.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Да ,Пицунда
Н0РД - МАН написал 20.01.2018 08:09
И очень жаль умирающую Пицунду находящуюся под русской оккупацией, кстати вскоре это ждет и Крым, русские хорошо умеют только воровать, поэтому надежды на супер курорт можно забыть.
А вообще символично что "писатель" и акын сесесера окунулся мордой в последствия этого совка.
================
Он не окунулся - мозги все те-же остались. Наизнанку.
Так у многих бывает - жизнь прожил, пальцы уже холодеют, а мыслить по-человечески так и не научился.
Кстати, о "бедности" Абхазии местные в Адлере говорят так - видишь вон те 5-этажные особняки? Так вот их построили сбежавшие из Абхазской заварушки абхазы, на бабки из выкопанных в своем огороде кувшинов.
А остались только долбанутые "моторылы" и чекистские наемники. Да еще те, кому ехать было некуда и не на что. Кто потом скушал сначала всех местных собак, а потом кошек.
А еще в Абхазии до сих пор осталось КГБ. И оно так и называется. К каждому автобусу с туристами из Сочей придается по сопровождающему офицеру КГБ Абхазии.
Как жили под чекистней - так и живут.
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РЕ
Н0РД - МАН написал 20.01.2018 08:00
Впрочем, ты увидел то, что и должен был увидеть &#8211; страна СССР, в которой была Пицунда тут не живет, а значит произошли существенные изменения. Копай глубже, товарищ Черный &#8211; не только твою улочку и тот частный дом с его лестницей на второй этаж со двора и такой же симметричной ля другой семьи отдыхающих. Нет, теперь тут свои святые, свои знамена &#8211; они неплохи, но они отдаляют от искомой точки всех, не только тебя.
Отчего ДНР и ЛНР оказались в бессмыслице &#171;русского мира&#187;? Потому что он не принес им ничего (кроме оружия) нового, как и сюда &#8211; преобразовать даже Абхазию, дружественную, за столько лет присутствия РФ не смогла. А какой бы тут был курорт! И недорогой, и уже прекрасно обустроенный. Но не мыслит такими масштабами правящий класс, Сочи переполнен отдыхающими, а тут &#8211; теленок в развалинах заводских пасется&#8230; Символ не только моего отчаяния.
===============
Отчаяние будет - когда Вы осознаете лживость и лукавость того самого СССР, лукавость источника Ваших детсадовких эмоций.
Когда Вы увидите преступления и кровь, которыми оплачен "социализм" Вашего детского счастья.
Когда Вы увидите кровь на своих моськавитских рублях.
Когда у Вас кусок сСучьей пайки поперек горла встанет.
Я бы не смог с таким жить.
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РЕ
Н0РД - МАН написал 20.01.2018 07:40
Слово &#171;Пицунда&#187; вряд ли кто-то слышит так же, как я: так много в нем сливается ощущений... В нем отзывается едва ли не щекотливо-хохотливое пошлепывание то ли по попе, то ли по пузу, - &#171;пи-цун-цун&#187;, и босое голопопое хождение по пляжу на тех правах, что ты карапуз и можешь быть только в картузе&#8230; Очень детское, какое-то обнажающее, расхохАтывающее слово: &#171;ну-ка, где твоя пицУнда?&#187; и одновременно слово-ключ к морю, к первой с ним встрече.
==================
Способ мышления ЗВЕРЬКА.
Поток бессмысленных эмоций.
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Re: Да ,Пицунда
Wall написал 20.01.2018 04:45
да и воруют то, в основном, по принцыпу: украл ящик водки, продал а вырученные деньги пропил. Как то так.
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Да ,Пицунда
Ларрии написал 20.01.2018 03:23
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