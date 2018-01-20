Бандитски- воровской капитализм побеждает

Президент прилетел в Петербург отметить дату прорыва блокады Ленинграда. Посетит Пискарёвское кладбище, встретится с ветеранами и молодёжью. Одним заездом убьет несколько зайцев. А Ленинграда нет, может и не было трагедии? Или выборы побудили снова оказаться на экранах телевидения. Что осталось от Ленинграда? "Бандитский Петербург!" Ещё кладбище. Я даже не знаю где похоронен мой отец, погибший в 1943 году под Ленинградом. Он воевал как и тысячи других за снятие блокады и разгрома фашистов. Установить где он похоронен не было возможности. Самим бы не помереть.

Пенсионер встаёт утром и что ему делать? Слушает или смотрит новости, а они настолько отвратительны, что жить не хочется. Наступает апатия, безразличие к окружающим. То в школе ученики вооружившись ножами режут малолеток вместе с педагогом, от чего 15 человек в больнице, то не известные пока бандиты режут в автомобиле предпринимателя и его малолетнего ребёнка, то девочка пяти лет под мухой и абсолютно голая гуляет на улице, как говорят очевидцы, в течение часа, то телевидение покажет эротический фильм, который создали и сняли курсанты лётного училища в Ульяновске и это имеет продолжение, то взвод кадетов попадёт в больницу с отравлением, то появится Бог Кузя с 219 миллионами рублей, которые хранятся и пополняются в его шикарной квартире, то мама выложив в интернет объявление о продаже девственности несовершеннолетней дочери за миллионы. Такого беспредела страна ещё не знала. А что творят риелторы. В Москве - столицы великой страны риелторы мошенническим путём выставили на улицу 144 семьи, даже с детьми. Многие попытались найти защиту в суде, но не тут - то было. Суд на той стороне у кого больше денег. И нет на них управы, ведь суд у нас независимый. В великом государстве есть конторы, которые не подчиняются государству. А в это время президент едет в Питер, потом на Селигер, посещает монастырь и окунается в купель, подтверждая православные традиции верующих. Но это не так. Окунуться в крещенскую прорубь - это народная, а не церковная традиция. А верующие за исключения церковных служителей живут в нищете, им не до купели, организм ослаблен и может наступить непредсказуемое. Такое купание влияет на половую жизнь мужчин. Может и поэтому 20 % молодых семей не могут завести детей. Жена просит либо соседа, либо идёт на искусственное оплодотворение. У президента хорошо семьи нет, можно не волноваться. Но жизнь продолжается, чиновники отдельно, нищета отдельно. Однако одна новость должна быть расследована соответствующими службами.

31.12.1994 года очевидно Ельцин даёт команду министру обороны очистить Грозный от боевиков. Министр Грачёв даёт команду своим заместителям ввести войска в столицу республики, но они категорически отказались исполнить приказ. Так начинает повествование телевидение. Однако войска вошли, кто ими командовал народу не известно и потеряли сразу до 2 тысяч солдат. Всё хорошо, виновных нет. Я не говорю о законности приказа и его справедливости. Не моя задача. Я говорю о не исполнении генералами приказа начальника. По военным меркам это преступление и оно должно быть расследовано. Если они отказались выполнить приказ, тогда почему не остановили войска? Свою шкуру спасали? В этой поездке президент встречается с ветеранами, которых вряд ли осталось. Возможно те генералы, которые не уберегли солдат? Где - то же они живут и не бедствуют.

В СМИ идёт обсуждение итогов года и не только. На радио "Комсомольская правда" редакция задаёт вопрос эксперту на счёт итогов в образовании. Эксперт говорит: "Путин за 4 срока в образовании заслуживает кол. Он не разбирается в экономике". Комментарии не требуются, а что дальше? После 18 марта всё так и останется? Президент устроил такую предвыборную агитацию, используя служебное положение, которую не удастся даже миллиардерам.

В некоторых городах, как например, в Иркутске в магазинах преобладает самодельное спиртное. Или как говорят - палёная водка. И производство поставлено на поток так как есть "товарищи", которые этот поток курируют. Если к этому добавить зарплату чиновников, которая не должна превышать зарплату рабочего не более чем в 6 раз, то можно смело утверждать, что капитализм в России победил окончательно и бесповоротно. Телевидение показывает таблицу зарплат больших чиновников, которую возглавляет "великий" финансист Силуанов с зарплатой в 1,7 миллионов рублей. И так вниз по должностной лестнице. Но ведущий этой передачи Е.Попов забыл упомянуть, что эта сумма составляет всего 22 % месячного дохода. Значит министр занимается бизнесом, но ведь им это дело запрещено законом. И снова закон, что дышло... Он распространяется только на народ и мелких предпринимателей. Президент на многих пресс-конференциях говорил, что чиновникам надо платить большие зарплаты чтобы они не брали взятки. И не берут или как? Ещё как берут и занимаются бизнесом используя служебное положение. Такая же картина в Госдуме. Редко кто из депутатов не занимается бизнесом через подставных лиц.

Пресс-служба ЦК пишет в своей газете на первой странице статью "Вместе победим!" Кого имел автор П.Орехов? Кто и с кем вместе? Народ не вылезает из своих "курятников" боится реакции власти с "Российской гвардией". А кто и с кем будут побеждать, а главное кого? Здравомыслящий человек скажет, что надо народу победить действующую власть с целью изменения внутренней политики. Но ведь народ должен знать что делать и как делать. Один в поле не воин. А кто организует выход народа? Кто? Автор не пишет, да он о народе вообще даже не упоминает. 13 января произошла встреча кандидата в президенты с доверенными лицами. Организовал встречу Г.Зюганов, который предложил посмотреть фильм о предприятии П.Грудинина. При этом Геннадий Андреевич сказал: "Опыт передового народного предприятия уже сегодня стал для многих граждан светочем надежды". При этом, как всегда, лидер партии забыл сказать, что сам Грудинин является капиталистом. На его счетах до 7 миллиардов рублей. И об этом трубят на многих каналах телевидения и радио. Капитализм, есть капитализм. Грудинин как и все. Нет смысла притворяться, но он приоткрыл отдушину и для народа. Я не против Грудинина и его методов, хотя он сам присваивал труд рабочих на этом стоит капитализм. Надо было об этом сказать ранее и отразить в декларации и не плести околесицу, что он забыл о вкладах, что копил на старость и на лечение родственников. Имея такие средства можно в совхозе построить современную клинику и лечить своих рабочих и родственников, пригласив высших специалистов соответствующей зарплатой. Однако капитализм берёт верх над здравым смыслом.

О том, что Путин не выполняет свои обещания для тех кто интересуется внутренней политикой в стране не новость. Об этом сказал сам президент. Более 20 миллионов человек у которых доход ниже прожиточного минимума и что с мая минимальная оплата труда будет приравнена к прожиточному минимуму. После такого ответа рабочие вагоностроительного завода остались довольными. А как прожить на этот минимум? Коммунисты народу об этом не рассказывают. Они вообще с народом не встречаются. И не только не встречаются, но и не отвечают на письма. Несколько дней назад направил по электронной почте письма Г.Зюганову, Ю.Афонину и Л.Калашникову. Тишина как на кладбище. Говорят одно, а на деле коммунисты ненавидят народ.

Перед сторонниками кандидата выступил сам кандидат П.Грудинин. Закончил выступление примерно так: "Если эту программу применить, вся Россия будет такой, как этот совхоз". Значит эту программу можно и не применять? Смысл выступления именно такой. А что значит вся Россия будет такой как этот совхоз? Значит рабочие будут получать в среднем до 79 тысяч рублей, а руководитель по два и более миллионов, присваивая их труд и выводя деньги в зарубежные банки. Конечно смысл есть голосовать за Грудинина. 79 тысяч для рабочего особенно на селе деньги приличные, но во всех выступлениях на встрече уже никто не напомнил о социализме.

Всё что говорил П.Грудинин на встрече заслуживает уважения. Фактически эта программа коммунистов, которые уже окончательно отреклись от победы на выборах. Они громко и массово теряют авторитет. Почему проиграли выборы в думу? Народу не объяснили. Это же позор и его надо реабилитировать. Но фракция КПРФ в думе на это не способна. Они как и власть живут совершенно в другой стране.

Естественно правящая партия блокирует в думе все законы предложенные фракцией КПРФ. Их не слушали когда коммунистов в думе было 92 человека, осталось 40 и кто их будет слушать. Они потеряли всякое уважение у избирателей. Надо идти в народ и вымаливать прощение и зарабатывать авторитет, но и на это они не способны. Поэтому предложили постороннего человека, но не подготовили как положено. Лично мне не понятна политика Геннадия Андреевича. Он это сознательно делает? Он же не мог не знать, что нового кандидата журналисты прикормленные властью вывернут наизнанку. Странно, всё странно в нашей России. Прёт со всех щелей бестолковщина. Жириновский раскритиковал Грудинина по полной. Он не стесняется в выражениях, чувствует, что и сейчас проиграет. Интересуюсь декларацией Владимира Вольфовича. Оказывается за 6 лет он заработал чуть больше 98 миллионов рублей. В 2012 году "АиФ" публикует таблицу самых богатых чиновников и депутатов. Есть там и Жириновский с 3 - мя миллионами, а вот супруга заработала более 71 миллионов рублей. Значит 8 домов, квартира, бассейн, несколько земельных участков, гаражи, хозяйственные постройки на эти 98 миллионов? Но он же преподаёт в различных университетах, академиях. Наверное в служебное время и всё бесплатно? Не верится что такую недвижимость можно заработать в думе и преподаванием? И почему "АиФ" с 2012 года больше никогда не информировала народ о доходе Жириновкого? Жаль, что журналисты обходят его стороной. Наверное испугались, а вдруг победит. Владимир Вольфович критикуя Грудинина называет его капиталистом. А сам разве не капиталист. Зачем 8 домов? Наверное сдаёт и получает приличные деньги. Ждёт когда экономика начнёт расти и дома подорожают, тогда можно будет заняться спекуляцией. На этом и стоит капитализм. Так что о честности и прозрачности не стоит говорить Жириновскому. Нечего пенять на зеркало, коли...

Странно показал себя депутат О.Смолин, который подверг критике мифы о кандидате - коммунисте. Какие мифы, когда всё законно и справедливо. Грудини не коммунист. Вклады есть за бугром? Есть. Ценные бумаги есть? Есть. Что ещё надо. Дело не в том, что он имеет вклады. Большинство чиновников и даже журналистов имеют вклады. Дело в том, что Павел Николаевич прикинулся ребёнком и о них якобы забыл. Для народа такая забывчивость вызывает отвращение. Правда и справедливость должны вести кандидата в президенты. Ложь в стране стала неотъемлемой частью руководства, что повлияло и на политиков и депутатов. Теперь ничего зазорного нет в том, что депутат скажет неправду. Надо было всё отразить в декларации и точка. Смолин уважаемый депутат, а говорит неправду.

Генерал Соболев до которого невозможно добраться почтой говорит о воссоздания армии. А что делал генерал в 1991 - 1993 годах. Была стопроцентная возможность арестовать двух придурков и оставить Россию хотя бы с той экономикой которая была до разрушения Союза. И республики пришли бы сами в Россию. Экономика правит бал, которую разрушили либералы с молчаливого согласия генералитета Советского Союза. Они ничего не потеряли. Нынешняя власть знает кого поддерживать материально. Народ только бедствует. Ю.Болдырев призвал объединиться всем против олигархического разворовывания богатств страны. А как объединиться? Что для этого надо делать? Все годы нам говорят коммунисты через газету тиражом в 100 тысяч, что надо объединиться, но как и зачем. Кто будет стоять во главе объединения. Юрий Юрьевич прекрасный человек и грамотный политик, но надо договаривать до конца, чтобы люди поняли.

Болтовня всех, кто допущен в СМИ приобретает необратимый характер. Е.Попов на передаче "60 минут" выложил таблицу о зарплате чиновников, смотрите и говорите депутаты, эксперты, а я промолчу. А что за этой таблицей ни слова. Зарплата не главный источник дохода любого чиновника, но в это никто не вникает. В.Рашкин пишет, что в Москве коммунистам дважды отказали в проведении акций у министерства образования и науки, в защиту обманутых дольщиков, на Лубянке в честь столетия Дзержинского. Вы не правильно указали цели акций. Напишите, что вы хотите массово выразить благодарность кремлёвскому долгожителю и правительству за нашу счастливую жизнь и вам разрешат и даже помогут оформить агитационные материалы. Вы же приняли закон запрещающий митинги без согласования. Надо было при обсуждении этого закона обратиться к народу и организовать по всей стране протесты против искажения статей Конституции. Основной закон разрешает мирные демонстрации, митинги и пикеты, а вы запретили и хотите теперь получать разрешения на протестные акции. В правительстве дураков на этот счёт нет. Хотите провести митинги против власти готовьте выход не кучки бездельников а миллионы нищих, которые вас поддерживают. Но их нет, потому что вы не встречаетесь с народом в их среде и обстановке, а только с высокой трибуне и с отобранными сидельцами. Подробно описывает о действиях горняков Ростовской области, которым годами не выплачивают зарплату. Следует дополнить, что они обращались к президенту и он обещал, но дело до конца не доведено. Хотели поехать в Москву, но полиция конечно по указанию руководства области закрыла им дорогу. А где были коммунисты в это время? И кто готовил эту поездку. Сами горняки, но их не так много. Надо было готовить операция с поддержкой всех регионов страны. Вот президент уже организовал во всех крупных городах штабы по подготовке и проведению его выборов. Что вы организовали? Ничего кроме говорильни в Москве. Боитесь выехать за пределы столицы? С такой организацией вы провалите любое мероприятие. Идите в народ ещё есть время и рассказывайте о том что ждёт рабочих и пенсионеров после избрания долгожителя на новый и возможно последний срок.