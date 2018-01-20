Теперь Мединский будет решать, что история, а что нет

Для попадания в популярный туристический маршрут «Золотое кольцо России» город должен соответствовать определенным требованиям. «Многие города подали заявку на включение в список «Золотого кольца». Среди них: Углич, Тула, Боровск, Таруса, Калуга. Мы приняли решение: включать не более одного города в год», — сказал Мединский.

При этом Мединский не стал указывать, по какому принципу будет выбираться тот или иной город. Сейчас в списке «Золотого кольца» находятся восемь городов из пяти регионов России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

Странное какое-то "Золотое кольцо" у Мединского.

Мне всегда казалось, что "Золотое кольцо" - это и Александров, и Муром. И уж Углич точно. А ему, оказывается, еще нужно бороться за почетное звание одного из центров русской культуры и истории... Ну и Волоколамск "не кольцо"...

Зато Иваново-то как попало в центры русской истории и культуры? Оно и городом-то стало в 1871 году, а до той поры было просто большим селом, в котором ничего особенного не происходило. Иваново-Вознесенск стал родиной советов, прославился борьбой ивановских ткачей, предвосхитивших великую революцию. Но это, согласимся, совсем-совсем другая история.

Вообще странно, что "Золотое кольцо" теперь какая-то бюрократическая категория. И министерство культуры теперь в него включает и исключает.

Хотя в прежнее время в "кольцо" включались и Мышкин, и Палех, и Плес. Не говоря уж про Дмитров, Гороховец, Боголюбово. И еще целый ряд городов, прославленных в русской истории. Ну как можно представить себе историю России без Боголюбова, где, собственно, и образовалось первое в Залесской Руси государство Андрея Боголюбского? Или без Гороховца, ни разу не разрушавшегося после 1237 года и сохранившего нетронутым свой средневековый облик? Без Мурома, родины Ильи Муромца?

Но, оказывается, в прошлом году именно семь городов, указанный выше Мединским, образовали некий "Союз городов Золотого кольца" и "застолбили бренд". И теперь Иваново в "Золотое кольцо" входит, а вот Углич нет. Список закрытый.

Когда-то профессор Покровский сказал, то история - это политика, обращенная в прошлое. Но, оказывается, определение не полное. Это еще и бюрократия, обращенная туда же. Ежели постараться, то и царь Иван уехал из Москвы не в Александровскую слободу, а в Иваново. И царевича Димитрия убили не в Угличе, а вообще где угодно, хоть в Химках. И князь Пожарский служил воеводой не в Зарайске, а... да где угодно служил, а может и не служил вовсе. Так, поел пожарских котлет и освободил Москву от поляков. Или казаков. Или немецко-фашистских захватчиков.

А что? Висела же не так давно над вокзальным рестораном в Царском селе вывеска, что именно здесь юный Пушкин читал лицеистам свои стихи. А прямо над вывеской - дата постройки самого вокзала: 1937.