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Московский листок

Теперь Мединский будет решать, что история, а что нет

Опубликовано 20.01.2018 автором в разделе комментариев 7

культура россия мединский история
Теперь Мединский будет решать, что история, а что нет

Для попадания в популярный туристический маршрут «Золотое кольцо России» город должен соответствовать определенным требованиям. «Многие города подали заявку на включение в список «Золотого кольца». Среди них: Углич, Тула, Боровск, Таруса, Калуга. Мы приняли решение: включать не более одного города в год», — сказал Мединский. 

При этом Мединский не стал указывать, по какому принципу будет выбираться тот или иной город. Сейчас в списке «Золотого кольца» находятся восемь городов из пяти регионов России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

Странное какое-то "Золотое кольцо" у Мединского.

Мне всегда казалось, что "Золотое кольцо" - это и Александров, и Муром. И уж Углич точно. А ему, оказывается, еще нужно бороться за почетное звание одного из центров русской культуры и истории... Ну и Волоколамск "не кольцо"...

Зато Иваново-то как попало в центры русской истории и культуры? Оно и городом-то стало в 1871 году, а до той поры было просто большим селом, в котором ничего особенного не происходило. Иваново-Вознесенск стал родиной советов, прославился борьбой ивановских ткачей, предвосхитивших великую революцию. Но это, согласимся, совсем-совсем другая история.

Вообще странно, что "Золотое кольцо" теперь какая-то бюрократическая категория. И министерство культуры теперь в него включает и исключает.

Хотя в прежнее время в "кольцо" включались и Мышкин, и Палех, и Плес. Не говоря уж про Дмитров, Гороховец, Боголюбово. И еще целый ряд городов, прославленных в русской истории. Ну как можно представить себе историю России без Боголюбова, где, собственно, и образовалось первое в Залесской Руси государство Андрея Боголюбского? Или без Гороховца, ни разу не разрушавшегося после 1237 года и сохранившего нетронутым свой средневековый облик? Без Мурома, родины Ильи Муромца? 

Но, оказывается, в прошлом году именно семь городов, указанный выше Мединским, образовали некий "Союз городов Золотого кольца" и "застолбили бренд". И теперь Иваново в "Золотое кольцо" входит, а вот Углич нет. Список закрытый.

Когда-то профессор Покровский сказал, то история - это политика, обращенная в прошлое. Но, оказывается, определение не полное. Это еще и бюрократия, обращенная туда же. Ежели постараться, то и царь Иван уехал из Москвы не в Александровскую слободу, а в Иваново. И царевича Димитрия убили не в Угличе, а вообще где угодно, хоть в Химках. И князь Пожарский служил воеводой не в Зарайске, а... да где угодно служил, а может и не служил вовсе. Так, поел пожарских котлет и освободил Москву от поляков. Или казаков. Или немецко-фашистских захватчиков.

А что? Висела же не так давно над вокзальным рестораном в Царском селе вывеска, что именно здесь юный Пушкин читал лицеистам свои стихи. А прямо над вывеской - дата постройки самого вокзала: 1937.



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Всего комментариев к статье: 7
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Теперь Мединский будет решать, что история, а что нет
Напомню, что написал 20.01.2018 18:44
в СССР этот вопрос контролировал знатный коммунист товарищ Суслов.
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Re:
прифект написал 20.01.2018 14:33
ну ехоль ИФФАНН, изь бленингрода.
-------
ИЧТО, ис торик?что далее
ссын ьоолель.ИЧТО?
------------
вы прсто свиння нимытая изь питера.
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(без названия)
так луьиль аьухать написал 20.01.2018 14:29
ИСТОРИКАФФ, это я
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Re:
куда нас привели эти правители. написал 20.01.2018 14:27
вапросик моня?акуда нас привели николки?Акудап марсельеза на спривела
--------
историк ты фуев.бэ
люблюя обуват историкофф
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(без названия)
историк все тот же написал 20.01.2018 13:28
Иван Грозный ехал из Ленинграда в Москву,вместе с заболевшим сыном.но не успел довести до Орла, иначе бы Александр Невский пустил под лед весь японский флот в Цусимском сражении под Полтавой,вместе с рептилоидо-бандеро-монголами напавшими на духовную скрепу,всплывшую из проруби,после посещения оной сами знаете кем!Теперь все окунувшиеся с головой в прорубь три раза обязательно должны прийти и проголосовать,лучше по три раза,за светлое будущее всего прогрессивного человечества.Окунувшимся два раза или паче чаянья окунувшимся,но без головы,восславить доктора исторических наук Мединского и приступить к немедленному изучению его глубоко научной диссертации. Неокунавшимся и сохранившим голову вместе с минимальными знаниями из школьных учебников задуматься о том куда нас привели эти правители.
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(без названия)
спасибо АЮ написал 20.01.2018 13:13
отыли темку про жыдов медиских, так интиресна.
-----
"Когда-то профессор Покровский сказал, то история - это политика, обращенная в прошлое"
----------
прахвесар -нипопал, или попал нитуды, ьухаить, ахдэ армани
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Братья по этносу..
Партнеры...в РФ и на Украине.. написал 20.01.2018 13:01
На Украине эти вапросы в ведении Вьятровича--в РФ-это клубок вапросов Мэдынской Шоблы..--на Украине борецца с Этими --ворами тов .Михо Саакашвилли в РФ--тем закрыта...
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