Санкции США не коснулись Газпрома, поставляющего им российский газ

СПГ-танкер Gaselys французской компании Engie, который везет груз сжиженного газа из России, продолжит свой путь по направлению к США после недавнего резкого разворота в Атлантическом океане. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Engie.

«Конечный пункт назначения груза не изменился», — приводит агентство его слова. «Это все еще Everett [терминал в Бостоне], но дата доставки была скорректирована, в частности, из-за погодных условий», — добавил он.

Накануне стало известно, что танкер за сутки до прибытия в порт назначения развернулся посреди Атлантики и взял курс на испанский порт Альхесирас, расположенный в Гибралтарском заливе. Причины такого решения не назывались.

Не смогли назвать причины разворота и в компании НОВАТЭК, на заводе «Ямал СПГ» которого была произведена эта партия газа. «Мы продали этот газ, он поменял собственника. Наш танкер был разгружен в Великобритании. Об остальном надо спрашивать нового собственника — компанию Engie», — заявил накануне РБК представитель НОВАТЭКа.

От редакции: Удивительное рядом! Мы день и ночь слышим о санкциях, о новой холодной войне между РФ и США - однако это не мешает нашей силовигархии (правда, при посредничестве французов, которые тоже часть ЕС, а значит "враги") вовсю торговать газом с "потенциальным противником"... Вот вам и подлинное лицо правящего класса - бла-бла для патриотов и лохтората внутреннего, это одно, а вот бизнес - это другое.

Кормим ресурсами земли советской весь мир, и ещё пытаемся говорить о вставании с колен, о возрождении путинском. Да позор один, что тут сомневаться... Новейшие технологии транспортировки - используются только в рамках сырьевой модели, только такую часть науки финансирует правящий класс, хранящий и стабфонды в ценных бумагах США, и частенько там, как Мария Захарова, затаривающийся... Вот такие они патриоты даже того кусочка СССР, что им достался.

Д.Ч.