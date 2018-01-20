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Московский листок

Санкции США не коснулись Газпрома, поставляющего им российский газ

Опубликовано 20.01.2018 в разделе комментариев 3

газпром сша франция силовигархия санкции
Санкции США не коснулись Газпрома, поставляющего им российский газ

СПГ-танкер Gaselys французской компании Engie, который везет груз сжиженного газа из России, продолжит свой путь по направлению к США после недавнего резкого разворота в Атлантическом океане. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Engie. 

«Конечный пункт назначения груза не изменился», — приводит агентство его слова. «Это все еще Everett [терминал в Бостоне], но дата доставки была скорректирована, в частности, из-за погодных условий», — добавил он.

Накануне стало известно, что танкер за сутки до прибытия в порт назначения развернулся посреди Атлантики и взял курс на испанский порт Альхесирас, расположенный в Гибралтарском заливе. Причины такого решения не назывались.

Не смогли назвать причины разворота и в компании НОВАТЭК, на заводе «Ямал СПГ» которого была произведена эта партия газа. «Мы продали этот газ, он поменял собственника. Наш танкер был разгружен в Великобритании. Об остальном надо спрашивать нового собственника — компанию Engie», — заявил накануне РБК представитель НОВАТЭКа.

От редакции: Удивительное рядом! Мы день и ночь слышим о санкциях, о новой холодной войне между РФ и США - однако это не мешает нашей силовигархии (правда, при посредничестве французов, которые тоже часть ЕС, а значит "враги") вовсю торговать газом с "потенциальным противником"... Вот вам и подлинное лицо правящего класса - бла-бла для патриотов и лохтората внутреннего, это одно, а вот бизнес - это другое.

Кормим ресурсами земли советской весь мир, и ещё пытаемся говорить о вставании с колен, о возрождении путинском. Да позор один, что тут сомневаться... Новейшие технологии транспортировки - используются только в рамках сырьевой модели, только такую часть науки финансирует правящий класс, хранящий и стабфонды в ценных бумагах США, и частенько там, как Мария Захарова, затаривающийся... Вот такие они патриоты даже того кусочка СССР, что им достался.

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 3
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точнее
дополнение написал 20.01.2018 18:47
"Санкции США не коснулись Газпрома, поставляющего им российский газ"- по-ходу , газпром и не поставил газ в сша, газ-то новатековский( "одессита" михельсона и ко где, имеют долю частные акционеры из франции).По документам , новатек видимо продал через своего французского акционера какому-то их-европейскому , прокладочному юр лицу а, то уже товар повезло приобретенный куда ему надо-в сша. Примерно как , вукраина закупает "не кацапский "газ у Словакии и др прокладок...
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Д.Ч.
Дмитрий г.Запорожье.++ написал 20.01.2018 13:37
Ни какого газа в США Газпром не поставляет.В ЕС,и то все меньше и меньше.Скоро вообще откажется ЕС от кацапского газа.Мы вот в Украине из милости к кацапорылой нечисти и выполняя решение Стокгольма купим у кацапья 5 млд м 3 по среднеевропейской цене.И на этом все.Кацапорылые т.вари начали против Украины войну,захватив Крым и часть Донбаса.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать так, как весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Этог не обсуждается.Это реализуется.И успешно.
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(без названия)
Лис написал 20.01.2018 13:05
Такова вся ублюдочная "элитка" православного Мордора.Над ними уже в открытую глумятся а они все "...готовы к сотрудничеству".
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