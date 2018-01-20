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Московский листок

Лавров поругал Украину в ООН за неисполнение минских соглашений

Опубликовано 20.01.2018 в разделе комментариев 7

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Лавров поругал Украину в ООН за неисполнение минских соглашений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал украинские власти за их нежелание вести диалог. Позицию Москвы он озвучил на пресс-конференции в ООН, передает РИА Новости. 

«Запад, взяв под крыло украинские власти, которые абсолютно не договороспособны, уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. И в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играет Киев и как он ведет линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям», — заявил он, комментируя принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса.

По словам Лаврова, новый закон перечеркивает соглашения «Минска-2», выполнения которых будет добиваться Россия. «Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот пакет, который честный и под которым подписались президент Украины Петр Порошенко и лидеры Донецка и Луганска», — заключил Лавров. 

Верховная Рада 18 января проголосовала за принятие законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Документ определяет временно оккупированными те территории, над которыми был установлен контроль «вооруженных формирований Российской Федерации», а также «оккупационной администрации России». 

Кроме того, он позволяет вводить войска, использовать вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. 

Порошенко пока не подписал документ.

Напомним, 10 января Путин встретился с представителем Киева в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Украине Виктором Медведчуком. Как сообщили в Кремле, политики, в частности, говорили о втором этапе обмена пленными между украинской стороной и самопровозглашенными республиками Донбасса.

О встрече Путина и Медведчука первоначально сообщил портал EADaily со ссылкой на администрацию президента РФ. Впоследствии кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил факт состоявшихся переговоров в комментарии Business FM.

В ходе встречи Путина и Медведчук обсуждали украинскую повестку дня. В частности, говорили о втором этапе обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также об освобождении граждан Украины, осужденных на территории РФ.

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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
Нафиг нужно было написал 20.01.2018 16:17
Представитель чмошной команды Лавров.
Это та команда , которая отделила огромную территорию - Украину и украинцев от России? И погнала Украину в НАТО ? В замен на убийственные санкции и кусок безводной степи на острове Крым , за которой еще отгргребать и отгребать. И неизвестно чем для россиян все это кончиться?
Как эти гении мысли вообще еще угробили страну? Все впереди?
Гип гип ура! И не забыть сходить на перевыборы.
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поцерЫлЫй кошернЫй ДмЫтрЫй Самсонов Ыз ЗапорЫрожЫя
нет йухраинЫ написал 20.01.2018 15:24
свинорЫлый обрезаннЫй жЫдобандеровец ДмЫтрЫй обдрЫстаннЫй,Ымпотент тупорЫлЫй
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Re: гр.с Жопорожья...
Саботаж .. написал 20.01.2018 14:42
На Украине Михо Саакашвилли еще не успел --принять бразды Правления Страной Украина--такшта гр.Лаврикофс не Спэшытэ..СтэП-Бай-Стэп..ему старая Шобла ставитПалки в Калеса
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а почему не поругать
г жопинск написал 20.01.2018 14:02
за неисполнение майских указов,как издателя Путина,так и исполнителей?Или слиплись "булки" от страха?
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(без названия)
брэд написал 20.01.2018 13:46
"о втором этапе обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также об освобождении граждан Украины, осужденных на территории РФ."
--
Идет окончание процесса отделения ОРДЛО. Пленных отдают после окончания войны, а не во время. Так было и после 1945.
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(без названия)
Дмитрий г.Запорожье.++ написал 20.01.2018 13:39
Кацапорылые т.вари начали против Украины войну,захватив Крым и часть Донбаса.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать так, как весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Это не обсуждается.Это реализуется,а кто и что при этом говорит,мало кого волнует.Главное-добить кацапорылое зверье по образу и подобию 3 Рейха и СССР.Остальное то таке.
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(без названия)
Лис написал 20.01.2018 13:36
Путин и Медведчук-два изменника Советской Родины.Обсуждать здесь нечего.По ним обоим плачет трибунал.
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