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Московский листок

Таксист обстрелял и потравил газом заблевавших его салон пассажиров

Опубликовано 20.01.2018 в разделе комментариев 2

москва такси
Таксист обстрелял и потравил газом заблевавших его салон пассажиров

В ночь на 20 января на улице 1-я Тверская-Ямская в центре Москвы в результате конфликта водитель автомобиля открыл стрельбу из травматического оружия по своим оппонентам. Информацию об инциденте подтвердили РБК в пресс-службе столичного главка МВД. 

«В ночь с 19 на 20 января в 1:30 на службу «02» поступило сообщение о конфликте по адресу: 1-я Тверская-Ямская, дом 3. Между водителем автомашины и двумя молодыми людьми 1993 и 1994 года рождения произошел конфликт, в ходе которого водитель автомобиля причинил, предположительно из травматического оружия, ранения своим двум оппонентам, после чего с места скрылся», — сообщили в пресс-службе.

В полицейском ведомстве добавили, что молодые люди обращались за помощью в медицинское учреждение. Об их состоянии в пресс-службе столичного главка не сообщили. От подачи письменных заявлений в полицию пострадавшие отказались, как и от каких-либо детальных разъяснений происшедшего, добавил представитель ГУ МВД по Москве. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, полицейские устанавливают причины конфликта и все его детали, добавили в ведомстве. 

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщает, что конфликт произошел на бытовой почве. Пассажиры были нетрезвы, одного из них стошнило в машине. Водитель потребовал выйти из автомобиля и оплатить чистку салона. Завязалась перепалка, в ходе которой таксист достал пистолет и пять раз выстрелил в пассажиров. Также, по сведениям телеканала, он использовал перцовый баллончик. 

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Всего комментариев к статье: 2
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все неправильно.
раб лампы написал 20.01.2018 16:51
То есть пРезиденту и его госдумке можно гадить на головы храждан, а клиентам водятлу в салоне нельзя.
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(без названия)
брэд написал 20.01.2018 16:17
И еще таксиста сделают виноватым! А виноваты пассажиры. Испортив салон, они должны были согласиться оплатить расходы на чистку, и на этом все закончилось бы. Но жлобство не знает пределов у людей.
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