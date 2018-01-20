Обе Кореи покажут олимпийский пример единства осколку СССР под нейтральным именем и флагом

На Олимпиаде в Пхенчхане выступят два десятка спортсменов из КНДР, сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. В субботу МОК обсуждал вопросы допуска на заседании в Лозанне. По данным Yonhap, уже в воскресенье в Южную Корею приедет команда из Пхеньяна для подготовки этого визита. Это решение - самое заметное достижение переговоров между Севером и Югом, которые после двухлетнего перерыва возобновились в начале января.

Накануне КНДР внезапно отменила визит своей делегации в Сеул, и судьба переговоров была неясна. Однако руководство МОК еще до начала встречи в Лозанне возлагало на нее большие надежды. Бах назвал переговоры "великим моментом для олимпийского движения" и надеялся, что Олимпиада откроет дверь для мирного диалога.

По итогам заседания глава МОК объявил: "22 спортсмена из КНДР выступят в трех видах спорта и пяти дисциплинах". Он также подтвердил, что спортсмены Южной и Северной Корей выступят в одной команде.

Сопровождать спортсменов из Северной Кореи будут 24 официальных лица. На открытии олимпийцы двух стран пройдут под одним именем "Корея" и под одним флагом, передает ТАСС. Также во время Олимпиады выступит объединенная женская хоккейная команда двух стран.

Напомним, Пхеньян ещё 3 января (ЦТАК) сообщал, что по поручению высшего руководителя товарища Ким Чен Ына, председатель Комитета по делам мирного объединения Родины опубликовал позицию Республики по заявлению Чхонвадэ и по поводу выступления на государственном собрании президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин в отношении нашего предложения направить делегацию на Олимпийские игры в Пхенчхан. Позиция заключает в себе следующие пункты:

"Чхонвадэ Южной Кореи официально поддержал и приветствовал участие КНДР в Олимпийских играх Пхенчхан и выразил солидарность в вопросе улучшения отношений между Севером и Югом, который звучал в новогодней речи 2018-го года Председателя Госсовета КНДР товарища Ким Чен Ына. И он, получив доклад о том, что 2-го января президент Мун Чжэ Ин лично выразил активную поддержку по данному вопросу, и указал принять должные меры в соответствующих областях на первом государственном собрании, - высоко и положительно оценил эти инициативы.

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