Бурятский "школьник-Раскольников" заставил чинуш школы переделывать в режимные объекты

В Бурятии после нападения девятиклассника с топором срочно меняют меры безопасности в школах. Та, в которой произошло нападение, - N5 в Улан-Удэ - вновь ждет учеников в понедельник. О новых мерах рассказал глава республики Алексей Цыденов.

Во-первых, в школах будет действовать пропускной режим. Охранять школы будут сотрудники частных охранных предприятий и штатные охранники образовательных учреждений. В тех школах, где пока нет тревожных кнопок, их установят. Там, где нет рядом отделения полиции, губернатор велел ввести специальный порядок реагирования, передает "Интерфакс".

Во-вторых, будет усилена психологическая служба. Цыденов также указывает на негативное влияние компьютерных игр, соцсетей и "разных ресурсов с провоцирующим контентом", передает "Новая газета". "Психолог должен быть в каждой школе, если школа небольшая - то приходящий, если большая - то штатный. В постоянном режиме будут проводить с детьми работу", - заявил губернатор.

В понедельник возобновятся занятия в школе N5, где произошло нападение. Кроме помещения класса, где это случилось, - там до сих пор идут следственные действия.

"Все оценки сделаем по произошедшему - и по учителю, и по директору, и по ученикам. Поощрим учителя за те действия, которые были предприняты для спасения детей, класса. Я вчера с учителем общался", - сообщил Цыденов.

Утром в Минздраве республики рассказали о состоянии пострадавших, госпитализированных после нападения: злоумышленник пошел на поправку, а одна из пострадавших в ходе нападения девочек в коме.

Утром 19 января ученик 9-го класса пришел в школу N5 с топором и напал на учеников 7-го класса, поджег учебное помещение, после чего пытался скрыться и ранил себя ножом. В результате ЧП были госпитализированы семь человек, в том числе учительница и сам нападавший. Возбуждено уголовное дело.

От редакции: Как это поколение "учителей" проклинало советскую школу! Чубайс, который Анатолий (впрочем, Игорь в этом вопросе с ним солидарен) - так и физически мечтал разнести свою школу, так "совок" ненавидел, аж кюшать не мог. Но что пришло ей взамен - вслед за упразднением ряда предметов, вслед за введением под разными предлогами Закона божия? Вот это и пришло - "как в цивилизованных странах", пальба, резня, террор с малолетства. Стоит задуматься о внешкольном воспитании - но какое дело до этих рядовых школ и учеников государству, цель которого - выкачать с максимальной прибылью для вельмож вроде Сечина и Миллера все ресурсы России, а потом - по керимовскому сценарию куда-то уплыть доживать на яхте, которая защищена лучше, чем подлодка? Какие сериалы показывают во время после уроков, когда ученики обедают дома? Сплошной же криминал - неумелый, лениво сыгранный, но сценарно настойчивый. Это ли не воспитание тоже, причём централизованно ведущееся воровским государством?

Увидеть убийство по ТВ - самое рядовое событие, вот детишки и привыкают с малолетства. А потом узнают, как "крутые" их сверстники поступают в своих американских и прочих школах - берут ножик, пистолет - и "вперёд", догонять "все цивилизованные страны". Остановить это сползание общества в террор и ублюдство - может только социалистическая революция и краный террор, основательная чистка общества, уничтожение силовигархии как класса, отпрвка буржуазии в ГУЛАГ, и вот уже это показывать в режиме "Казённый дом-2", как восстанавливают социализм его приватизаторы. Полное и адекватное возмездие классу! Только такими мерами получится спасти поколения, восстановить советский гуманизм в школах, где подобного и быть не могло - но этот гуманизм будет с винтовкой. А другой полюс - школа как режимный объект, при каждом ученике - личный секьюрити. А это - удел немногих... Да и абсурд конечно же - коллектив школьный должен воспитывать, а он - наоборот, дрейфует в буржуазную клоаку, и только локальными превентивными мерами ничего не сделать. Ну, а царь-Путин - пущай себе дальше молится да в проруби купается, не его ума дело...

Дмитрий Чёрный, психолог, преподаватель возрастной психологии (по диплому)

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