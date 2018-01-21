На прощании с Виктором Анпиловым на Троекуровское кладбище пришло много активистов левых движений, КПРФ. На прощании присутствовал депутат фракции КПРФ в Государственной Думе Сергей Шаргунов, известные деятели левопатриотической оппозиции Сергей Бабурин и Сергей Удальцов.

Это из официального сообщения КПРФ.

А что не было Зюганова, его замов Мельникова и Кашина, хорошо знавших покойного, связанных с ним общим политическим прошлым, уже ставшим историей? Даже фото еще довольно молодого Зюганова рядом с Анпиловым там же разместили. Из тех времен, когда лидером коммунистического движения безусловно был Виктор Иванович, а Геннадий Андреевич смотрелся скромнее, в тени...

Но что ж не пришел Геннадий Андреевич?

Не пришел и кандидат в президенты от КПРФ Грудинин, хотя для его избирательной кампании это было бы даже полезно. Не говоря уже о простой признательности человеку, который и умер, по сути, помогая Грудинину - шел на встречу с ним, но не дошел... Грудинин и Зюганов не стали прерывать встречу с избирателями, и это в общем, понятно - борьба есть борьба, и не до сантиментов. "Отряд не заметил потери бойца..."

Но прийти-то проводить в последний путь можно было? Выкроить час из плотного графика мало кому интересных мероприятий...

Тем более, что на этом, одном из последних фото видно, что Анпилов чувствует себя не лучшим образом, но держится. До последнего.

А вот не пришли, не простились.

Конечно, и без них обошлись. Много разного народа пришло, с кем была связана удивительно яркая жизнь Анпилова. Пришел Владимир Лакеев, первый секретарь ОКП - в начале 90-х он состоял в партии вместе с Анпиловым. Пришла Дарья Митина, секретарь ОКП - у нее Виктор Иванович должен был стать посаженным отцом на свадьбе (отец тогда уже был убит в Афганистане), но не сложилось: в тот момент Анпилова задержали и пытали где-то на явочной квартире...

Кстати, пришел один из руководителей КПРФ, Дмитрий Новиков. Но, видимо, не от партии, а по личной инциативе. В официальном партийном релизе его "не заметили".

На самом деле множество людей так или иначе были связаны с покойным, оказавшимся на самом острие истории в 90-е. Но, вероятно, есть и те, что сочли эту связь для себя нежелательной. Бывает.

Виктору Ивановичу теперь это все равно. А вот оставшимся... им по-разному.