На прощании с Виктором Анпиловым на Троекуровское кладбище пришло много активистов левых движений, КПРФ. На прощании присутствовал депутат фракции КПРФ в Государственной Думе Сергей Шаргунов, известные деятели левопатриотической оппозиции Сергей Бабурин и Сергей Удальцов.
Это из официального сообщения КПРФ.
А что не было Зюганова, его замов Мельникова и Кашина, хорошо знавших покойного, связанных с ним общим политическим прошлым, уже ставшим историей? Даже фото еще довольно молодого Зюганова рядом с Анпиловым там же разместили. Из тех времен, когда лидером коммунистического движения безусловно был Виктор Иванович, а Геннадий Андреевич смотрелся скромнее, в тени...
Но что ж не пришел Геннадий Андреевич?
Не пришел и кандидат в президенты от КПРФ Грудинин, хотя для его избирательной кампании это было бы даже полезно. Не говоря уже о простой признательности человеку, который и умер, по сути, помогая Грудинину - шел на встречу с ним, но не дошел... Грудинин и Зюганов не стали прерывать встречу с избирателями, и это в общем, понятно - борьба есть борьба, и не до сантиментов. "Отряд не заметил потери бойца..."
Но прийти-то проводить в последний путь можно было? Выкроить час из плотного графика мало кому интересных мероприятий...
Тем более, что на этом, одном из последних фото видно, что Анпилов чувствует себя не лучшим образом, но держится. До последнего.
А вот не пришли, не простились.
Конечно, и без них обошлись. Много разного народа пришло, с кем была связана удивительно яркая жизнь Анпилова. Пришел Владимир Лакеев, первый секретарь ОКП - в начале 90-х он состоял в партии вместе с Анпиловым. Пришла Дарья Митина, секретарь ОКП - у нее Виктор Иванович должен был стать посаженным отцом на свадьбе (отец тогда уже был убит в Афганистане), но не сложилось: в тот момент Анпилова задержали и пытали где-то на явочной квартире...
Кстати, пришел один из руководителей КПРФ, Дмитрий Новиков. Но, видимо, не от партии, а по личной инциативе. В официальном партийном релизе его "не заметили".
На самом деле множество людей так или иначе были связаны с покойным, оказавшимся на самом острие истории в 90-е. Но, вероятно, есть и те, что сочли эту связь для себя нежелательной. Бывает.
Виктору Ивановичу теперь это все равно. А вот оставшимся... им по-разному.
Линза написал 21.01.2018 08:18
Каждый живет сам по себе в
придуманном
мираже.
Длтдлтдлидлт написал 21.01.2018 07:29
Дык - посаженный отец, говоришь, - хе: и че ж он свои пыточные стигмы народишку-то не являл, мученик наш от ума его.
mishamurashin написал 21.01.2018 03:59
А что тут понятно написал 21.01.2018 03:42
А что не понятно кто теперь зюганов и прочая нечисть предавшаая страну ?
А.Головенко, журналист написал 21.01.2018 02:05
Их имущество ельцинисты разворовали.
Сам Зюганов заявил, что коммунистическая идея себя исчерпала и подался под крышу высосанных из пальца "народно-патриотических фронтов"
А уже 22 ноября Виктор Тюлькин и Виктор Анпилов образовали РКРП - Российскую Коммунистическую Рабочую партию
Разрешенная и согласованная с Ельциным КПРФ появилась только в феврале 1993 г.
Работая в те годы в "Правде", я сделал немало интервью с Виктором Ивановичем, бывал на всех его акциях протеста. Публиковал с них репортажи.
Находились у нас такие трусы, которые упреали: дескать, ну чего ты все время тащишь на страницы этого Анпилова. Казался он им очень радикальным.
Больше многих других знаю, как Зюганов и Купцов вредили РКРП и делали все, чтобы она на попала в Госдуму. Она им казалсь страшнее расстрельщика Ельцина.
Как-то спросил: "Виктор Иванович, ну а чего ты так все время кричишь на митингах?"
Он ответил: "Я выражаю интересы голодных. А голодные кричат"
С тех пор и запомнился этот анпиловский афоризм "Голодные - кричат"
Светлая память
Внук красноармейца написал 21.01.2018 02:00