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Московский листок

Парад трудовых проблем перед приёмной президента РФ

Опубликовано 22.01.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 3

Парад трудовых проблем перед приёмной президента РФ

20 января 2018 года делегация московских строителей и метростроителей посетила Приёмную Президента РФ.

Пришли рабочие из конторы под названием «Горизонт». Эти люди строили дороги, транспортные развязки МЦК, работали по 12 часов в сутки, а перед пуском МЦК и больше, в итоге у них украли зарплату за несколько месяцев. В настоящий момент, после проведения многочисленных акций протеста, СК, всё-таки, признал их потерпевшими по делу о невыплате зарплаты фирмой «Горизонт». Несмотря на это, Одинцовский суд отклоняет иск рабочих к недобросовестному работодателю.

Работники фирмы «Глобатек» (дочерняя кампания АО «ИНГЕОКОМ»). Эти люди строили станции метро Деловой центр и Полежаевская. Они, как и работники «Горизонта», уже более года пытаются взыскать украденную у них зарплату. В настоящее время, тоже после серии акций протеста, их тоже признали потерпевшими, но пока не всех. Естественно, деньги они до сих пор не получили.

Работники «Мегаполиса» на своем печальном опыте, узнали что Сколково - это, в первую очередь, территория распила бабла.

Три месяца работы, а зарплату выплатить забыли. После коллективного визита рабочих в квартал Менделеев (там находится офис «Мегаполиса») зарплату обещали вернуть, а потом забыли и про обещание. При следующем коллективном визите в офис к работодателю рабочих встретили численно превосходящие их силы сотрудников правоохранительных органов, помешавшие людям дойти до офиса. Вместо этого рабочим предложили написать заявление в ОБЭП, причем проехав для этого в полицию, в полиции же долго докапывались до их документов (заявление, правда, приняли).

Добьются ли рабочие погашения долгов? Как показывает практика, если люди достаточно долго и настойчиво беспокоят власти своими визитами, их проблема решается. Как уже решились аналогичные проблемы рабочих ТСУ-15, СМУ ИНГЕОКОМ (тоже дочка АО «ИНГЕОКОМ»), СМУ-77 (еще одна дочка из жуликоватого семейства «ИНГЕОКОМа»). А совсем недавно рабочие Серпуховского Лифтостроительного Завода, организовав серию акций протеста, смогли не только запустить процесс погашения долгов, но и переместить в СИЗО бывшего директора завода.

Есть несколько вопросов. Почему законы не защищают большинство трудящихся в РФ? Почему защиту закона могут получить только те из них, кто сумел организоваться и устроить длительный публичный скандал? Может быть, уже давно пора объединиться не некоторым, а всем трудящимся, и кардинально позаботится об изменении такой ситуации? Как вы думаете, товарищи?



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Всего комментариев к статье: 3
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макробий4-5 написал 22.01.2018 20:06
Так и думаем. Кто объединитель?
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...... может давно следует объединиться....всем трудящимся.......
ф3 написал 22.01.2018 15:02
так где же все эти левые и патриотические партии?почему они нас не объединяют? а только дерутся между мобой
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Даешь ВсеРоссийскую стачку трудящихся!!!
Лис написал 22.01.2018 14:51
Долой анти-народную власть!!!Деньги людям а не банкам!!!
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