О едином кандидате от левых сил

Здесь речь пойдет совсем не от П.Н.Грудинине, хотя именно его обычно именно так и титулуют сетевые агитаторы, при этом нередко называющие его то "Грудиным", то "Грудилиным" - ну понятно, откуда что растет...

В целом же странно говорить о "едином кандидате" от левых, когда на эти выборы выдвинуты как минимум три человека от коммунистических партий: Грудинин, Лисицына, Сурайкин.

Я даже не о том, кто мне нравится, а кто нет. Но у нас на сегодня зарегистрированы в Минюсте 3 коммунистические партии - КПРФ, РОТ Фронт и "Коммунисты России". И находятся а регистрации документы Объединенной компартии (ОКП). Как можно, не имея даже намека на межпартийное соглашение, говорить о каком-то "едином кандидате"?

Причем заметим, только одна партия - РОТ Фронт обращалась к другим партиям, в частности, к ОКП с предложением поддержать рабочего кандидата" Лисицыну. Никаких иных подобных иницатив ни с одной стороны не поступало.

КПРФ разыгрывает карту фиктивных "праймериз" Левого фронта. Почему фиктивных? Ну хотя бы потому, что это были никакие не праймериз, а некий опрос общественного мнения. Причем отнюдь не левого - среди предложенных кандидатов левые составляли навряд ли и половину, а уже во второй тур вышли кандидаты, совсем не из левого движения. Да и среди первой десятки реальные левые появляются где-то места с седьмого. Из чего можно сделать простой вывод - голосовали на этих якобы "праймериз" в основном люди далеко не левых взглядов.

В конце концов, одной из сторон, выдвинувших Грудинина, является НПСР - это уж точно не левая организация.

Да и КПРФ среди левых в особой "левизне", не говоря о коммунистичности, не замечена. Нормальная буржуазная партия консервативной, умеренной национал-социалистической ориентации.

В отличие от РОТ Фронта, которого в недостаточном коммунизме упрекнуть точно нельзя. Да, собственно, к "Коммунистам России" могут быть вопросы по их практике, но в программном и идейном плане они коммунисты несомненные.

Да и из непартийных левых организаций кто поддержал Грудинина? Только Левый фронт, после "болотных процессов" практически исчезнувший. А больше и никто...

Тут есть понятные вопросы к товарищу Лисицыной - она-де и мало известна даже внутри левого движения, и трудов марксистской направленности за ней не замечено. Ну а товарищ Грудинин разве еще два месяца назад вообще воспринимался как лидер? Или кто-то долгими зимними вечерами зачитывается трудами товарища Грудинина на тему марксизма и ленинизма?

Тут, кстати, у товарища Максима (Сурайкина) большое преимущество - он и в движении хоть как, да известен, и его партия на прошлых парламентских выборах набрала больше всех других непарламентских партий. Партия сейчас весьма активно собирает подписи, и ясно, что подаст их в ЦИК. Там дальше, конечно, могут по-разному поступить, но не исключено, что и окажется товарищ Максим в бюллетене для голосования. Да и с товарищем Лисицыной не все еще потеряно.

И вот тут уже встанет вопрос - кто кандидат от левых сил? То ли бизнесмен, за которым стоит какое-то мутное голосование в интернете и выдвижение от партии, которую левой можно назвать только с сильного перепуга. Или кандидат, собравший 100 тысяч подписей избирателей в 50 регионах. Сурайкин вообще может набрать голосов больше Грудинина.

Ситуация мутная - два или три кандидата-коммуниста в одном бюллетене мало походят на пресловутое "единство левых сил". Но из всех трех возможных кандидатов от разных коммунистов Грудинин наименее левый, более других обвешанный компроматом (от заграничных счетов до странностей самого ЗАО "Совхоз имени Ленина") и строго говоря вообще "классово чуждый элемент".

Я в растерянности, товарищи...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск