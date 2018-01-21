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Московский листок

О едином кандидате от левых сил

Опубликовано 21.01.2018 в разделе комментариев 7

выборы зюганов грудинин
О едином кандидате от левых сил

Здесь речь пойдет совсем не от П.Н.Грудинине, хотя именно его обычно именно так и титулуют сетевые агитаторы, при этом нередко называющие его то "Грудиным", то "Грудилиным" - ну понятно, откуда что растет...

В целом же странно говорить о "едином кандидате" от левых, когда на эти выборы выдвинуты как минимум три человека от коммунистических партий: Грудинин, Лисицына, Сурайкин.

Я даже не о том, кто мне нравится, а кто нет. Но у нас на сегодня зарегистрированы в Минюсте 3 коммунистические партии - КПРФ, РОТ Фронт и "Коммунисты России". И находятся а регистрации документы Объединенной компартии (ОКП). Как можно, не имея даже намека на межпартийное соглашение, говорить о каком-то "едином кандидате"?

Причем заметим, только одна партия - РОТ Фронт обращалась к другим партиям, в частности, к ОКП с предложением поддержать рабочего кандидата" Лисицыну. Никаких иных подобных иницатив ни с одной стороны не поступало.

КПРФ разыгрывает карту фиктивных "праймериз" Левого фронта. Почему фиктивных? Ну хотя бы потому, что это были никакие не праймериз, а некий опрос общественного мнения. Причем отнюдь не левого - среди предложенных кандидатов левые составляли навряд ли и половину, а уже во второй тур вышли кандидаты, совсем не из левого движения. Да и среди первой десятки реальные левые появляются где-то места с седьмого. Из чего можно сделать простой вывод - голосовали на этих якобы "праймериз" в основном люди далеко не левых взглядов. 

В конце концов, одной из сторон, выдвинувших Грудинина, является НПСР - это уж точно не левая организация.

Да и КПРФ среди левых в особой "левизне", не говоря о коммунистичности, не замечена. Нормальная буржуазная партия консервативной, умеренной национал-социалистической ориентации.

В отличие от РОТ Фронта, которого в недостаточном коммунизме упрекнуть точно нельзя. Да, собственно, к "Коммунистам России" могут быть вопросы по их практике, но в программном и идейном плане они коммунисты несомненные.

Да и из непартийных левых организаций кто поддержал Грудинина? Только Левый фронт, после "болотных процессов" практически исчезнувший. А больше и никто...

Тут есть понятные вопросы к товарищу Лисицыной - она-де и мало известна даже внутри левого движения, и трудов марксистской направленности за ней не замечено. Ну а товарищ Грудинин разве еще два месяца назад вообще воспринимался как лидер? Или кто-то долгими зимними вечерами зачитывается трудами товарища Грудинина на тему марксизма и ленинизма?

Тут, кстати, у товарища Максима (Сурайкина) большое преимущество - он и в движении хоть как, да известен, и его партия на прошлых парламентских выборах набрала больше всех других непарламентских партий. Партия сейчас весьма активно собирает подписи, и ясно, что подаст их в ЦИК. Там дальше, конечно, могут по-разному поступить, но не исключено, что и окажется товарищ Максим в бюллетене для голосования. Да и с товарищем Лисицыной не все еще потеряно.

И вот тут уже встанет вопрос - кто кандидат от левых сил? То ли бизнесмен, за которым стоит какое-то мутное голосование в интернете и выдвижение от партии, которую левой можно назвать только с сильного перепуга. Или кандидат, собравший 100 тысяч подписей избирателей в 50 регионах. Сурайкин вообще может набрать голосов больше Грудинина.

Ситуация мутная - два или три кандидата-коммуниста в одном бюллетене мало походят на пресловутое "единство левых сил". Но из всех трех возможных кандидатов от разных коммунистов Грудинин наименее левый, более других обвешанный компроматом (от заграничных счетов до странностей самого ЗАО "Совхоз имени Ленина") и строго говоря вообще "классово чуждый элемент". 

Я в растерянности, товарищи...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 7
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Анатоллию Баранову
Петрович написал 21.01.2018 08:58
"Я в растерянности, товарищи..." Анатолий Баранов
Какой же ты большевик, если растерялся?
А о Грудинине ты так ничего и не понял - журналистские очки мешают?
Грудинин - это единственный РЕАЛЬНЫЙ кандидат от левых и народно-патриотических ЗДОРОВЫХ сил.
Если редактору этого форума трудно перешагнуть через личное честолюбие и ревность к популярности Павла Николаевича, то он еще не дорос до уровня коммуниста.
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Re: Неверный путь
Заб написал 21.01.2018 08:50
Вы рассуждаете как догматик от коммунизма, не учитываете изменения происходящие в мире и обществе, пытаетесь применить старые приемы в новых условиях. Такой подход сегодня никогда не приведет к конечной цели, изменинию курса развития общества. То, чему история учит есть опыт полученный в прошедшем времени, реализованный в прошедших исторических условиях, на актуальных отношениях но прошлого времени. Для победы мало того, чему история учит в вашей интерпретации, вы не учитывете элементы новизны. А в борьбе за власть, как и в любой борьбе, побеждает тот, кто может найти и применить новые средства, новые способы и приемы. Современные коммунисты, как правило догматики, пытаются использовать старые лекала 19 века в борьбе с капитализмом. А это значит, что они обречены на поражение, вероятность их прихода к власти мала, общество это понимает, поэтому так мала поддержка догматиков-коммунистов.
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Неверный путь Реакция написал 21.01.2018 05:09
Александр ДВ написал 21.01.2018 07:07
Логично, не все верно. Люди не забыли, что власть в рф, как и активы СССР, границы, здания, сооружения никто в юрисдикцию рф не передавал, да и итоги Референдума от 17.03.91 не отменены?
Рф - изначально самопровозглашенная контора, юридически не имеющая даже граждан, как хохляндия, казахстан и им подобные. И их участие/неучастие в "выборах" для всех этих ООО - глубоко фиолетово, ибо директор в ООО назначен, все остальное - антураж для обобранных дебилов, соглашающихся с воровскими установками узурпаторов.
"Свободныя" населюки передвигаться по территории без аусвайсов не могут, но при этом все не могут определиться -
кто из воровской колоды им милее и забывая, что если бы выборы что-решали, их бы давно отменили.
При этом, учитывая, что итоги Референдума не отменены, не вправе действовать и все указивки ООО им.рф.
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неудобный для редакции коментарий
Забаненный за Правду написал 21.01.2018 06:19
А что "Коммунисты России" уже стали коммунистами? Напомню забывчивым или просто несведущим читателям про этих "коммунистов". "Коммунисты России" это отколовшиеся от КПРФ где-то в 2007 семигинцы. Кто такой Семигин? Это засланный Сурковым в КПРФ искусственно произведенный в миллионеры казачек с задачей развалить партию изнутри. Кто такой Сурков? Сурков это директор администрации Путина, что работал по лекалам и шаблонам Зубатова. Кто такой Зубатов? Зубатов это директор царской охранки. И вот когда спецопеация Суркова по развалу КПРФ изнтутря провалилась, коммунисты КПРФ вышвырнули Семигина и всех кого он успел завербовать из партии. Хохма была еще та. И вот все эти отщепенцы по заданию "Центра" сформировались в некую партию. В учебнике истории России процесс организации этой партии назван "водоплавающий съезд", так как он проходил на речном трамвайчике. Вся партия уместилась на одной палубе маленького пароходика, курсировавшего у стен Кремля. И вот этих кремлевских содержанцев Баранов называет "левыми", даже коммунистами! Вот это дела.
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Неверный путь
Реакция написал 21.01.2018 05:09
Абсолютно неверные размышления! Главный смысл - заменить винтик в Системе на "свой" и будет счастье! Тогда Система заработает правильно?! Это самообман или намеренный обман других, не определившихся в выборе. Поймите, что человек-Президент, сам по себе, мало что значит. Расчет на то, что выберем нового Президента и он изменит все - глуп! Система всегда стремится к самовыживанию и для этого, в ее устройстве, работают много Механизмов. Одним из таких механизмов в Системе под названием "Государство" являются Выборы. Очень нужный для Системы механизм! Он, как пружина, гасит все колебательные процессы, происходящие в Обществе. И работает этот механизм исправно, не позволяя появится в Системе чужеродным элементам, способным сломать саму Систему, или, хотя бы поменять Режим ее работы. Режим работы всего лишь иное перераспределение ресурсов Системы. Вы этого хотите?! Или все таки людям нужно изменение курса развития Общества! Тогда не надо врать людям! История учит, что государственный курс можно поменять только через Бунты и Революции, кровавые или бескровные, после которых всегда есть тяжелый переходной период для Народа и Страны. Целью любой революции является Власть. Власть, переходящая в результате выборов, из одних рук в другие, от путина к грудинину, и обратно, от демократов к консерваторам и обратно (как в США) &#8211; не революция. Таким образом, Выборы позволят заменить только шило на мыло, в результате чего ресурсы страны начнут течь несколько в иных направлениях, из одних карманов в другие. А все останется по прежнему - Система будет работать исправно! Идти Вам на Выборы или не идти- решайте сами!
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"я в растерянности, товарищи..."
--- написал 21.01.2018 04:53
а это надо понимать так, что вопрос о бойкоте главредом с повестки снят.
---
сиречь - ""даешь явку!" вот только решим, кому крестик ставить".
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(без названия)
mishamurashinsd написал 21.01.2018 04:27
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
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