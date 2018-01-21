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Московский листок

Почему правдоруб Навальный то нужен Путину, то не нужен?

Опубликовано 21.01.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 12

путин навальный грудинин
Почему правдоруб Навальный то нужен Путину, то не нужен?

25 декабря неконституционный ЦИК отказал борцу с коррупцией А.Навальному в регистрации кандидатом на пост главы государства.

Госдеп и ЕС выразили по этому поводу сожаление и призвали российские власти провести «честные выборы». На что лабутеновая танцовщица МИДа мадам Захарова тут же поспешила огрызнуться. Дескать, не ваше дело.

А 11 января на встрече В.Путина в «Комсомолке» с главными редакторами печатных СМИ его попросили прокомментировать коллизию:

- Алексей Навальный не был допущен к участию в выборах. Сразу же прозвучала критика и со стороны Вашингтона, и из ряда европейских столиц. Что вы думаете по этому поводу и какова ваша оценка этой ситуации?

Других забот у главных редакторов газет нет во время кризиса и роста нищеты - верно? Высокий гость ответил (в сокращ):

- Тот персонаж, о котором Вы упомянули, – он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны, если не во главе, то в руководстве. И, видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. И в этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали.

В общем, пригвоздил гарант своего главного критика как американского наймита. А теперь обратимся к заметке «Интерфакса» от 2 августа 2013 г. Заголовочек чудесный: «Путина удивил приговор Алексею Навальному».

И репортаж из молодежного лагеря «Селигер», куда глава недоподнявшейся с колен России прилетел как волшебник в голубом вертолете:

«Президент РФ Владимир Путин счел странным, что одному из фигурантов дела «Кировлеса» дали 4,5 года условно, а проходившему по тому же делу Алексею Навальному присудили реальный пятилетний срок.

- Что касается (судебных) приговоров, - сказал он, - то я за этим не слежу в ежедневном режиме. Мне показалось странным, не спорю, что один из проходивших по этому делу фигурантов, который начал сотрудничать со следствием (Вячеслав Опалев - ИФ), получил 4,5 года условно, а второму фигуранту, о котором вы упомянули (Алексей Навальный - ИФ), «вломили» пять лет реально» (http://www.interfax.ru/russia/321653).

То есть вы поняли, да? Гарант Конституции не просто «выразил сожаление», он вступил в полемику с судом, что по закону делать не вправе. Некрасиво, неэтично, и у нас разделение властей.

Причем приговор он принялся оспаривать в то время, когда кассационная жалоба осужденного находилась на рассмотрении в вышестоящем суде второй инстанции. А если без всяких экивоков - превысив свои полномочия, противоправно надавил на него.

Все державную волю прекрасно поняли. И вскоре кассационная коллегия Кировского облсуда заменила «лесорубу» реальную «пятерочку» на условную. При этом все же признала его виновным в краже инкриминированных дров.

После такого оборота наблюдатели уже не удивились, что одаренного царской милостью Лешу бросили на выборы московского мэра главным конкурентом оленеводу Собянину.

При этом (только не падайте со стула) за его участие высказались спикер Совфеда В.Матвиенко и занимавший тогда пост зам.главы АП В.Володин. Ясно, с чьей подачи.

Тут же главному конкуренту подбросили нужное число голосов депутатов «ЕдРа» для регистрации. И он взял их с легкой душой у той самой тусовки, которую еще недавно называл «Партией жуликов и воров».

Мировая юриспруденция не знает примеров такого великодушия. Чтобы, вопреки закону и здравому смыслу, преступника с обвинительным приговором в кармане направили бороться на главное кресло столицы государства.

В результате Алексей Анатольевич показал второй результат, набрав 27,2 % голосов избирателей. Но и с его участием явка составила всего 32%.

Легитимность мэра С.Собянина, на мой взгляд, ниже плинтуса. Из 7,2 млн. избирателей ему отдали предпочтение всего 1,2 млн. чел. Как он может говорить от имени всех москвичей?

Зато никто после этого не мог сказать, что выборы столичного градоначальника были нечестными. Какая нечестность, если со ставленником тюменских северов боролся сам «главный оппозиционер страны»? Никто.

И вот теперь выясняется, что тот же самый приговор по делу «Кировлеса» стал главным препятствием для регистрации правдоруба претендентом на Кремль.

Тут надо сказать о разоблачениях высокопоставленных госчиновников, которые время от времени преподносит обществу ФБК. Речь о таких персонажах, как экс-глава РЖД Якунин, первый вице-премьер Шувалов, «министр без портфеля» Абызов, министр обороны Шойгу, пресс-секретарь президента Песков и т.д. и т.п. В этом же ряду два нашумевших блокбастера «Чайка» и «Он вам не Димон».

Главное, что нужно четко понять: никто из фигурантов не пытался опровергнуть обвинения в коррупции, не подал иски о защите чести и достоинства. Почему? Разве не интересно?

На мой взгляд, они не пытались рыпаться, потому что знали: столь добротный материал на них готовится с участием одной из башен Кремля.

Я тоже так считаю и не раз писал: компромат - основной рычаг управления гарантом своим зарвавшимся окружением.

В общем, когда правдоруб Леша был нужен для обеспечения высокой явки на выборах московского мэра - сам нацлидер заступился за него и спас от колонии. А сейчас, выходит, стал не нужен.

Поэтому г-н Путин одобрил решение ЦИКа о его недопуске да еще и посчитал нужным уколоть заокеанских заступников.

В чем причина такой метаморфозы? Честно говоря, теряюсь в догадках...



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Всего комментариев к статье: 12
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Re: Украину отдайте рус володя п-- россии
ф3 написал 21.01.2018 18:33
г.БАРАНОВ.ПОЧЕМУ ВЫ позволяете писать на сайте ОКП такие вещи ВАМ самому не противно?
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(без названия)
ВоваН написал 21.01.2018 18:08
А зачем тогда эта статья, если вы не знаете зачем? Все так у вас логично и четко, а потом бац и в трех соснах потерялся )))
Читаешь, читаешь ... вроде все складно, потом бац ... получается, если все так, Путин должен был Навального пустить на выборы, чтобы как с мэром Москвы было ... главный оппозиционер и все такое ... Короче,одно словоблудие )
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Украину отдайте русским!
Володя, Пидорас России написал 21.01.2018 18:05
Украинци, укропы, бандеривци - слушайте сюда, с вами говорит Пидорас России!
Отдайте всю вашу землю, всю Украину русским!
Все, все, все отдайте!
А сами уходите куда угодно - в Польшу, Румынию и т.д.
Все отдавайте нам, русским!
А не то мы вас поубиваем!
Всех, всех, всех поубиваем!
И старых и малых, всех подряд!
Дидов и бабок, детей и баб сразу замочим!
А вот у кого Хуи стоят - сначала заставим нас в жoпу выeбать!
А потом замочим!
Уж очень охота нам спробовать крепкого хуйца украинского!
А если у кого Хуй не встанет - растреляем, зарежем, удавим!
Мы же русские - а значит пидoры!
Так что отдавайте всю землю вашу русским пидoрам!
Слава русским, слава России, слава Педерастии!
Путин, Путин, Путин!
Пути пу, Путин пуу, Путин пууу!
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(без названия)
Виктор + написал 21.01.2018 16:29
А в чем смысл статьи без собственных выводов автора? И к чему ехидная приставка правдоруб? Разве Навальный в действительности не является главным обличителем ВВП и его ближайшего окружения? Я бы посоветовал поиронизировать над Зюгановым, который называет Путина прекрасным президентом, но зачем то выдвинул на главный пост Грудинина. Разве от добра добра ищут? Ответ на вопрос автора на самом деле простой, и здесь я согласен с автором комментария номер три. По результатам выборов мэра Москвы хотели Навальному пришить ярлык неудачника с его двумя процентами и создать второго Явлинского. Однако все пошло не по плану. Результат превзошел все ожидания. С тех пор многое изменилось не в пользу режима, отсюда и возник страх реального отстранения правящей группировки от власти. Ну а дальше дело техники. И не один левак не выступил с осуждением ВВП в связи с нарушением им Конституции РФ. Ну что с вас взять , кроме анализа? Идите на выборы, повышайте легитимность действующего режима.
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пояснялось много раз,
Правдорубченко написал 21.01.2018 15:55
Лешка выращивали как сорняк, вырванный из почвы. Раскручивали изо всех сил и продолжают - Мухиндт,Головенка. Теперь его предсказуемо слили, а весь фанклубб остался в непонятках. Что делать, как быть, ну давайте ваапще на выборы не пойдем. В этом и есть Профит кремлинский! Чем меньше явка, тем больше можно нарисовать! А кто говорит обратное - путинойд и ЕдРос, слегка замаскированный, м.б. как Баранов, Головенка, Навальный (извините), Шнур(пардон) и проч.
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Главный вопрос настоящего момента истории, кто недоумок, покорный баран, провокатор?
Крокодил?? написал 21.01.2018 14:11
....В результате Алексей Анатольевич показал второй результат, набрав 27,2 % голосов избирателей. Но и с его участием явка составила всего 32%....
Вот вам правда идиотов о бойкоте выборов, кто выиграл от бойкота? Только кремль. Остальные недоумки и бараны. Развели лохов.
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(без названия)
ma-rat написал 21.01.2018 13:00
Привели ли к чему то митинги навального?-что то незаметно.никто не испугался.и раскручен навальный только благодаря ютубу.есть ролики,есть опозицонер любой,нету роликов-все затихло.почуют,что мало люди интересуются выборами,появится навальный кандидат.а сейчас есть грудинин-за него и стороники кпрф пойдут и вообще противники пу.а с грудининым как в игре-сначала самый самый,мол всех буржуев напугал,смело высказался,зал замер ..и тп.потом,когда слишком им люди завлеклиси,ушат воды-зажал деньги,скрыл,член едро.а люди уже заинтересовались выборами,следить снова стали за итогом-а вдруг. Не знаю,итти в кабинку с бюлетенем,вроде пошевелился для будущего счастья,или дома кино смотреть,значит отсидеться,но и не играть под дудку устроителей шоу.и так и эдак бессмыслено.вся страна в дурацком таком положении.но с другой стороны,грудинин умный по разговорам,значит что то знает,секрет есть у него как победить.или просто такой у него жизненый интерес играть роль опозиционера в большом балагане.
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Анальный агент
Гражданин АндреевЪ написал 21.01.2018 12:13
Головнгео: "Почему правдоруб Навальный то нужен Путину?"
.
Не придуряйтесь, автырь. Анальный дискредитирован напрочь. Пиндосы одно время совсем не скрывали, что Анальный их агент - это раз. К тому же Лешу еще и на воровстве за руку поймали. Путину не нужно, чтобы Лешино место занял опасный человек.
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(без названия)
Пук написал 21.01.2018 12:10
Автору только слюни пускать да завидовать Навальному ...Сейчас модно поднимать писательский авторитет за счет медийных персон , чем ,собственно , аффтар и занимается...
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Почему всезнай Шурик теряется в догадках?
Ах,Шурик,шурик. написал 21.01.2018 12:08
Не так давно Шурик Головенко утверждал,что "Лешу" навального обязательно допустят до выборов,чуть позже,что Собчак -нет.действительность опровергла все домыслы Шурика.И вот теперь он весь в задумчивости,как же так,раньше пустили,а теперь нет?Непонятно.Все понятно,Шурик,надо только чуть-чуть подумать.Вспомни,сколько обещали все эти вцомы-левады Навальному на выборах мэра Москвы?От 1-2% вначале до максимум 9% перед голосованием(да и то только по одному опросу)Сколько получилось?Правильно пишешь-27 %.И это при всем административном ресурсе,СМИ и "нужном" подсчете!Собянину с огромным трудом нарисовали чуть больше 50%.Вспомни,какая была паника,как Собянин привозил автобусами людей на некий "митинг" в свою поддержку,поняв,что он не набирает 50% и второй тур неизбежен.Спасибо Новой Москве и более управляемым там комиссиям-к утру 51%натянули.Натянуть то натянули,но страх никуда не ушел,он только усилился.В 2013 году узнаваемость Навального была в разы меньше,чем сейчас,у него не было десятков штабов по всей России,сотен тысяч волонтеров.Он еще не выпускал свои.как ты правильно пишешь"блокбастеры",а жизненный уровень населения еще продолжал расти,а не падать.Много что изменилось за эти пять лет.Навальный стал ЕДИНСТВЕННЫМ РЕАЛЬНЫМ противником Путина,а Шурик Головенко так и остался никому неизвестным блогером.
Разбирать по существу эту заметку не имеет смысла.Как выразился упомянутый здесь персонаж-"все чушь и компот".То,что вы ВСЕ,так называемые "лидеры оппозиции"ненавидите Навального понятно,вот только почему вызывает много вопросов?Может это не Навальный проект кремля.а вы все сами проект АП и Сергея Владиленовича?
P.S.за "шурика"надеюсь не обижаешься?Думаю раз можно "лешика" то и "шурик" сойдет.
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бл@яди главный резерв Путена
Foma написал 21.01.2018 12:07
Ксюшадь приведет на изибр. участки всех бл@ядей ближнего и дальнего зарубежья и обеспечит своему крестному запредельную явку
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Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 21.01.2018 11:39
Если бы изменник Советской Родины с фамилией Путин реально боялся Леши-Аэрофлота то уже давно бы замочил его в сортире как например Немцова.Хозяин у Путина и Навального один и тот же.Путин и Навальный -это одно ОПГ.Путин и Навальный служат мелкими шавками в одних и тех же оккупационных войсках.
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