Почему правдоруб Навальный то нужен Путину, то не нужен?

25 декабря неконституционный ЦИК отказал борцу с коррупцией А.Навальному в регистрации кандидатом на пост главы государства.

Госдеп и ЕС выразили по этому поводу сожаление и призвали российские власти провести «честные выборы». На что лабутеновая танцовщица МИДа мадам Захарова тут же поспешила огрызнуться. Дескать, не ваше дело.

А 11 января на встрече В.Путина в «Комсомолке» с главными редакторами печатных СМИ его попросили прокомментировать коллизию:

- Алексей Навальный не был допущен к участию в выборах. Сразу же прозвучала критика и со стороны Вашингтона, и из ряда европейских столиц. Что вы думаете по этому поводу и какова ваша оценка этой ситуации?

Других забот у главных редакторов газет нет во время кризиса и роста нищеты - верно? Высокий гость ответил (в сокращ):

- Тот персонаж, о котором Вы упомянули, – он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны, если не во главе, то в руководстве. И, видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. И в этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали.

В общем, пригвоздил гарант своего главного критика как американского наймита. А теперь обратимся к заметке «Интерфакса» от 2 августа 2013 г. Заголовочек чудесный: «Путина удивил приговор Алексею Навальному».

И репортаж из молодежного лагеря «Селигер», куда глава недоподнявшейся с колен России прилетел как волшебник в голубом вертолете:

«Президент РФ Владимир Путин счел странным, что одному из фигурантов дела «Кировлеса» дали 4,5 года условно, а проходившему по тому же делу Алексею Навальному присудили реальный пятилетний срок.

- Что касается (судебных) приговоров, - сказал он, - то я за этим не слежу в ежедневном режиме. Мне показалось странным, не спорю, что один из проходивших по этому делу фигурантов, который начал сотрудничать со следствием (Вячеслав Опалев - ИФ), получил 4,5 года условно, а второму фигуранту, о котором вы упомянули (Алексей Навальный - ИФ), «вломили» пять лет реально» (http://www.interfax.ru/russia/321653).

То есть вы поняли, да? Гарант Конституции не просто «выразил сожаление», он вступил в полемику с судом, что по закону делать не вправе. Некрасиво, неэтично, и у нас разделение властей.

Причем приговор он принялся оспаривать в то время, когда кассационная жалоба осужденного находилась на рассмотрении в вышестоящем суде второй инстанции. А если без всяких экивоков - превысив свои полномочия, противоправно надавил на него.

Все державную волю прекрасно поняли. И вскоре кассационная коллегия Кировского облсуда заменила «лесорубу» реальную «пятерочку» на условную. При этом все же признала его виновным в краже инкриминированных дров.

После такого оборота наблюдатели уже не удивились, что одаренного царской милостью Лешу бросили на выборы московского мэра главным конкурентом оленеводу Собянину.

При этом (только не падайте со стула) за его участие высказались спикер Совфеда В.Матвиенко и занимавший тогда пост зам.главы АП В.Володин. Ясно, с чьей подачи.

Тут же главному конкуренту подбросили нужное число голосов депутатов «ЕдРа» для регистрации. И он взял их с легкой душой у той самой тусовки, которую еще недавно называл «Партией жуликов и воров».

Мировая юриспруденция не знает примеров такого великодушия. Чтобы, вопреки закону и здравому смыслу, преступника с обвинительным приговором в кармане направили бороться на главное кресло столицы государства.

В результате Алексей Анатольевич показал второй результат, набрав 27,2 % голосов избирателей. Но и с его участием явка составила всего 32%.

Легитимность мэра С.Собянина, на мой взгляд, ниже плинтуса. Из 7,2 млн. избирателей ему отдали предпочтение всего 1,2 млн. чел. Как он может говорить от имени всех москвичей?

Зато никто после этого не мог сказать, что выборы столичного градоначальника были нечестными. Какая нечестность, если со ставленником тюменских северов боролся сам «главный оппозиционер страны»? Никто.

И вот теперь выясняется, что тот же самый приговор по делу «Кировлеса» стал главным препятствием для регистрации правдоруба претендентом на Кремль.

Тут надо сказать о разоблачениях высокопоставленных госчиновников, которые время от времени преподносит обществу ФБК. Речь о таких персонажах, как экс-глава РЖД Якунин, первый вице-премьер Шувалов, «министр без портфеля» Абызов, министр обороны Шойгу, пресс-секретарь президента Песков и т.д. и т.п. В этом же ряду два нашумевших блокбастера «Чайка» и «Он вам не Димон».

Главное, что нужно четко понять: никто из фигурантов не пытался опровергнуть обвинения в коррупции, не подал иски о защите чести и достоинства. Почему? Разве не интересно?

На мой взгляд, они не пытались рыпаться, потому что знали: столь добротный материал на них готовится с участием одной из башен Кремля.

Я тоже так считаю и не раз писал: компромат - основной рычаг управления гарантом своим зарвавшимся окружением.

В общем, когда правдоруб Леша был нужен для обеспечения высокой явки на выборах московского мэра - сам нацлидер заступился за него и спас от колонии. А сейчас, выходит, стал не нужен.

Поэтому г-н Путин одобрил решение ЦИКа о его недопуске да еще и посчитал нужным уколоть заокеанских заступников.

В чем причина такой метаморфозы? Честно говоря, теряюсь в догадках...