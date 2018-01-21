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Московский листок

Минобороны отвлекает от атакуемого Африна окружением "джебхатистов"

Опубликовано 21.01.2018 в разделе комментариев 1

терроризм сирия исламизм минобороны возмездие
Минобороны отвлекает от атакуемого Африна окружением "джебхатистов"

Армия Сирии и отряды народного ополчения завершили окружение крупной группировки террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) на востоке провинции Идлиб, а также освободили от бандформирований аэродром Абу-Духур, говорится в воскресенье в сообщении Минобороны России. 

"Штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама - Алеппо соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль. Таким образом, завершено окружение крупной группировки террористической организации "Джебхат ан-Нусра" в восточной части провинции Идлиб", - указывается в сообщении.

Кроме того, отмечают в Минобороны, в результате наступательных действий сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года. 

Ранее сообщалось, что оборона боевиков была прорвана после ожесточенных боев, террористы были выбиты из семи селений, расположенных в окрестностях аэродрома. Три года назад Абу-Духур служил последним плацдармом сирийской армии в этом регионе. Его осада бандформированиями продолжалась полгода.

Тем временем в Сирии продолжают гибнуть и граждане РФ, причём и из дальней Сибири. Шестнадцатого января стало известно, что в Сирии погиб еще один россиянин, заключивший контракт с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. О гибели уроженца Томской области Николая Тихоновича сообщил в своем "Живом Журнале" политолог, эксперт по Ближнему Востоку Анатолий Несмиян (Эль Мюрид). 

"21 декабря погиб Тихонович Николай из Томска. Учитывая ожесточенность боев, скоро пойдут сообщения и о других потерях российских граждан на этой бессмысленной для нас войне", - говорится в его блоге. 

"Снова пошли сообщения о гибели российских наемников в Сирии. Теперь место их гибели: Хама - Идлиб. Что, собственно, логично: то, что официально называется "сирийской армией", давно стало конгломератом иностранных наемников и местных полукриминальных образований", - пишет политолог. По его словам, иностранных спонсоров президента Сирии Башара Асада это устраивает, так как независимая Сирия им не нужна. 

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Всего комментариев к статье: 1
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ф3 написал 21.01.2018 18:49
в наемники они шли по своей воле
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